Текущая форма

«Кусацу» встречается с «Мацумото Ямага» на фоне тревожного настроения. В Джей-лиге 3 клуб занимает 14-е место среди 20 участников, так что на плей-офф остаются лишь теоретические шансы. Ситуация выглядит еще безрадостнее. Команда Митумаса Ёда увязла в кризисе результативности, а единственная победа над «ФК Гифу» пока похожа не на перелом, а на случайную вспышку.

Свежая победа со счетом 1:0, где на 30-й минуте Тайё Симокава замкнул передачу Сёты Танаки, не маскирует катастрофическую нестабильность обороны. Пять поражений в шести матчах, причем от «Цвайген Канадзава» (0:4) и «Нара Клуб» (0:3) команда уступила крупно, а также проиграла «ФК Осака» и «Гираванц Китакюсю». За шесть встреч забито лишь пять мячей, пропущено 15. Перед следующим матчем задача простая: либо перестать пропускать по два-три мяча за игру, либо смириться с участью аутсайдера.

Дисквалификации и травмы

Сведений о трансферах, травмах и кадровых перестановках у нас не имеется.

Интересные факты для ставок