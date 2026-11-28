Кусацу — Мацумото Ямага: прогноз на матч Джей-лига 3 (Япония)
«Кусацу» 29 ноября 2026 года на своем поле примет «Мацумото Ямага» в рамках Джей-лиги 3 (Япония). Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Рекомендуем обратиться к нашему прогнозу за основными ставками на матч.
Анализ команд
Текущая форма
«Кусацу» встречается с «Мацумото Ямага» на фоне тревожного настроения. В Джей-лиге 3 клуб занимает 14-е место среди 20 участников, так что на плей-офф остаются лишь теоретические шансы. Ситуация выглядит еще безрадостнее. Команда Митумаса Ёда увязла в кризисе результативности, а единственная победа над «ФК Гифу» пока похожа не на перелом, а на случайную вспышку.
Свежая победа со счетом 1:0, где на 30-й минуте Тайё Симокава замкнул передачу Сёты Танаки, не маскирует катастрофическую нестабильность обороны. Пять поражений в шести матчах, причем от «Цвайген Канадзава» (0:4) и «Нара Клуб» (0:3) команда уступила крупно, а также проиграла «ФК Осака» и «Гираванц Китакюсю». За шесть встреч забито лишь пять мячей, пропущено 15. Перед следующим матчем задача простая: либо перестать пропускать по два-три мяча за игру, либо смириться с участью аутсайдера.
Дисквалификации и травмы
Сведений о трансферах, травмах и кадровых перестановках у нас не имеется.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Кусацу» сохраняла ворота на замке в 1 матче из 6.
- Турнирное положение: 14-е место из 20 участников в сезоне 2025 года.
- Ориентировочный состав: Иссей Кондо, Рику Камигаки, Рюя Охата, Рё Накамура, Сюто Адачи, Тайши Тамаширо, Шон Котаки, Аяи Сакурай.
Текущая форма
«Мацумото Ямага» занимает 15-е место из 20 клубов Джей-лиги 3 и держится у самой черты зоны выживания. Игра команды в последних шести матчах надежной не выглядит, да и стабильности при Нобухиро Ишизаки пока не видно. За этот отрезок «Мацумото Ямага» выиграла лишь однажды, пропустив 10 мячей и забив всего 5.
Оборона «Мацумото Ямага» развалилась в серии из четырех поражений подряд. Самым тяжелым ударом стал разгром от «ФК Рюкю» со счетом 1:5. Три дня назад команда проиграла «Нара Клуб» (1:2), хотя забила уже на 28-й минуте после удара Косукэ Фудзииды с передачи Гена Мацумиры. Светлым пятном на этом фоне остается выездная победа над «Фукушима Юнайтед ФК» (3:1), но и она не переломила ход событий.
Интересные факты для ставок
- В последних 6 матчах «Мацумото Ямага» пропускает в среднем 1.7 гола за игру.
- В 2025 году клуб держится на 15-м месте из 20 команд лиги.
- В лазарете: Риму Мацуока, Кэй Мураками.
- Ориентировочный состав: Кота Канэко, Рё Сато, Ген Мацумира, Рео Ясунга, Дайки Хигучи, Юя Тагути, Рёта Кома, Хироки Нода.
Прогноз и ставки
«Кусацу» и «Мацумото Ямага» встречаются в Джей-лиге 3, где они занимают 14-е и 15-е места соответственно; у обеих команд наблюдаются проблемы как в атаке, так и в обороне. За последние шесть матчей «Кусацу» пропустила 15 мячей, а «Мацумото Ямага» крупно уступила ФК Рюкю со счетом 1:5, что наглядно демонстрирует трудности команды в защите. Обе команды забивают мало. Хозяева отличились лишь в одном из последних шести матчей, а гости не могут стабильно создавать голевые моменты. Ожидается вязкая, осторожная игра, в которой обе стороны скорее постараются не пропустить, чем пойдут вперед большими силами.
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Ставка Тотал голов меньше 2.5
Тотал меньше 2.5 удерживался в 8 из 20 последних встреч «Кусацу» и в 12 из 20 игр «Мацумото Ямага».
Ставка Обе забьют - нет
Ставка «обе забьют - нет» проходила в 4 из 6 последних встреч «Кусацу» и в 3 из 6 игр «Мацумото Ямага».
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