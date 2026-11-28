Текущая форма

«Лех» идет первым из 18 команд Экстракласы, и запас перед соперниками у него солидный. Действующий чемпион сезона 2025–26 годов, он и сейчас живет под высокими ожиданиями, хотя путь к вершине у команды Нильса Фредериксена выдался непростым. Уверенные победы чередуются с болезненными неудачами, так что каждый следующий матч становится проверкой на прочность.

Поединок с «Сент-Жиллуаз» закончился вничью 2:2. Гости повели на 15-й минуте после удара Янника Агнеро, но на 18-й Луис Пальма вернул равновесие. У команды Фредериксена и в других встречах футбол выходит открытым. После победы над «Висла Краков» (3:1) и поражения от «Бенфики» (1:3) коллектив за шесть матчей забил ровно 9 голов и столько же пропустил. Оборону пора стабилизировать, чтобы статус фаворита не толкал команду к лишнему риску.

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