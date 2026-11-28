Лех — Погонь: прогноз на матч Экстракласа
В рамках Экстракласа 28 ноября 2026 года «Лех» сыграет с «Погонью». Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Читайте наш прогноз, чтобы выбрать наиболее интересные ставки на этот матч.
Анализ команд
Текущая форма
«Лех» идет первым из 18 команд Экстракласы, и запас перед соперниками у него солидный. Действующий чемпион сезона 2025–26 годов, он и сейчас живет под высокими ожиданиями, хотя путь к вершине у команды Нильса Фредериксена выдался непростым. Уверенные победы чередуются с болезненными неудачами, так что каждый следующий матч становится проверкой на прочность.
Поединок с «Сент-Жиллуаз» закончился вничью 2:2. Гости повели на 15-й минуте после удара Янника Агнеро, но на 18-й Луис Пальма вернул равновесие. У команды Фредериксена и в других встречах футбол выходит открытым. После победы над «Висла Краков» (3:1) и поражения от «Бенфики» (1:3) коллектив за шесть матчей забил ровно 9 голов и столько же пропустил. Оборону пора стабилизировать, чтобы статус фаворита не толкал команду к лишнему риску.
Интересные факты для ставок
- За последние 6 матчей «Лех» пропускает в среднем 1.5 гола за игру.
- В лазарете: Али Гхолизаде, Матеуш Прухньевски.
- Ориентировочный состав: Жоэль Перейра, Матеуш Скшипчак, Михал Гургул, Антони Козубал, Янник Агнеро, Лео Бенгтссон, Радослав Муравский, Филип Ягельло.
Текущая форма
«Погонь» переживает тяжелые времена. Девятое место в таблице Экстракласы отражает затяжной кризис, и на протяжении всего сезона 2025/26 клуб не может из него выбраться. У команды Óscar García игра идет волнами. Яркие атаки сменяются провалами в обороне, так что предсказать результат такого коллектива почти невозможно.
Главная проблема гостей кроется в уязвимости защиты: в последних шести матчах клуб пропустил 13 мячей, уступив «Видзеву Лодзь» (0:3) и «Ракуву Ченстохова» (1:3). Даже в победных встречах, таких как разгром «АС Радомяк Радом» (4:3), команда не закрывает игру, пропуская по три гола. В последнем туре поражение от «Шлёнска Вроцлав» со счетом 1:2 стало логичным итогом этой тенденции: единственный гол на счету Жорди Санчеса, ассистированного Дарко Чурлиновым на 59-й минуте, не смог спасти коллектив от третьего поражения в четырех играх.
Интересные факты для ставок
- На этом отрезке в 5 из 6 матчей забивали больше 2.5 голов.
- В лазарете: Бенжамен Менди, Линус Вальквист.
- Ориентировочный состав: Димитриос Керамитсис, Алессандро Пио Риччо, Жорди Санчес, Патрик Дзичек, Валентин Кожокару, Хуссейн Али, Лукас Виллен, Пол Мукаиру.
Прогноз и ставки
«Лех» идет первым в таблице и держится там уверенно, хотя оборона порой подводит, как в ничьей 2:2 с «Сент-Жиллуаз». У «Погони» глубокий кризис. Гости пропустили 13 мячей в последних шести встречах, причем были разгромные поражения от «Видзева» и «Ракува». Класс и стабильная атака должны помочь хозяевам взять три очка, даже если в защите снова случатся ошибки.
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Ставка Победа «Лех»
На отрезке из 6 встреч у «Лех» 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 17 из 20 последних встреч «Лех» и в 12 из 20 игр «Погонь».
Ставка Индивидуальный тотал «Погонь» больше 0.5
Отметку 0.5 «Погонь» пробивал в 12 из 20 последних встреч.
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