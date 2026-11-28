Текущая форма

Оборона «Виборга» перед матчем уверенности не внушает. За шесть последних поединков команда пропустила восемь мячей, причем в большинстве встреч соперники ее все-таки вскрывали, так что надежность задней линии на финальном отрезке сезона теперь под вопросом. Правда, даже там, где клуб побеждал, счет оставался минимальным, а не комфортным.

С «Рандерс ФК» последняя встреча вышла безголевой, и для гостей сухая ничья стала редким исходом. Перед ней команда Якоба Фриса одержала две победы с разницей в один мяч, над «Оденсе» (2:1) и над «АК Хорсенс» (1:0). Правда, два поражения от «Орхуса» со счетом 1:2 показывают, насколько зыбким бывает такой перевес. Клуб нередко теряет очки на последних минутах или не дожимает соперника, и тому остаются шансы переломить ход встречи.

Дисквалификации и травмы

Исторические рекордсмены. Якоб Глеруп до сих пор держит клубный рекорд по числу проведенных матчей. Рекорд Эрика Бундгаарда (421 матч) был побит в 2008 году.

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