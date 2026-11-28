Люнгбю — Виборг: прогноз на матч Датская Суперлига
29 ноября 2026 года «Люнгбю» и «Виборг» проведут матч турнира Датская Суперлига. Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Люнгбю» занимает первое место в Датской Суперлиге, где выступают двенадцать команд. С таким положением клуб входит в число главных претендентов на успех, хотя путь наверх получился непростым и не обошелся без перепадов.
В последних шести матчах команда Миккеля Йесперсена выиграла лишь дважды, забив 9 мячей и пропустив 10. Сначала были уверенные победы над «Рандерс ФК» (1:0 и 2:1), а затем пошла полоса неудач. «Силькеборг ИФ» обыграл «Люнгбю», не пропустив ни одного мяча, а «АГФ Орхус» победил со счетом 2:1. Единственный гол хозяев в той встрече на 17-й минуте забил Саймон Колин.
Интересные факты для ставок
- «Люнгбю» проиграла три из шести последних матчей, и этот отрезок получился нестабильным.
- В лазарете: Мунаше Гарананга.
- Ориентировочный состав: Фредерик Гыткьер, Исаак Снайр Торвальдссон, Джонатан Эгидиус, Оскар Бур, Арту Хосконен, Миккель Фишер, Ренцо Титенс, Густав Фрауло.
Текущая форма
Оборона «Виборга» перед матчем уверенности не внушает. За шесть последних поединков команда пропустила восемь мячей, причем в большинстве встреч соперники ее все-таки вскрывали, так что надежность задней линии на финальном отрезке сезона теперь под вопросом. Правда, даже там, где клуб побеждал, счет оставался минимальным, а не комфортным.
С «Рандерс ФК» последняя встреча вышла безголевой, и для гостей сухая ничья стала редким исходом. Перед ней команда Якоба Фриса одержала две победы с разницей в один мяч, над «Оденсе» (2:1) и над «АК Хорсенс» (1:0). Правда, два поражения от «Орхуса» со счетом 1:2 показывают, насколько зыбким бывает такой перевес. Клуб нередко теряет очки на последних минутах или не дожимает соперника, и тому остаются шансы переломить ход встречи.
Дисквалификации и травмы
Исторические рекордсмены. Якоб Глеруп до сих пор держит клубный рекорд по числу проведенных матчей. Рекорд Эрика Бундгаарда (421 матч) был побит в 2008 году.
Интересные факты для ставок
- «Обе забьют» сыграло в четырех из шести последних матчей «Виборга».
- За последние 6 матчей «Виборг» в среднем пропускает 1.3 гола от соперников.
- Ориентировочный состав: Жан Залетел, Еппе Грённинг, Сами Джалал, Дориан Ханза, Шарли Нук, Мадс Сёндергаард, Каспер Килирич, Хьельте Бидструп.
Прогноз и ставки
Лидер Датской Суперлиги «Люнгбю» выглядит уязвимым на своем поле: в последних шести турах команда пропустила десять мячей, а победы чередовались с поражениями от «Силькеборга» и АГФ. «Виборг», несмотря на проблемы в обороне, умеет играть на результат, о чем свидетельствуют минимальные победы над «Оденсе» и «АК Хорсенс». Ожидается вязкая игра, где гости постараются закрыть матч в основное время и не позволят хозяевам доминировать.
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Тренды
Ставка «Виборг» не проиграет
«Виборг» не проигрывал в 0 из 1 последних очных встреч.
Ставка Тотал голов меньше 3.5
Тотал меньше 3.5 удерживался в 15 из 20 последних встреч «Люнгбю» и в 15 из 20 игр «Виборг».
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