Текущая форма

«Ломмель» обосновался в верхней части таблицы Жюпилер Про Лиги, где занимает уверенное 5-е место среди 17 участников. Такой ход говорит о правильном направлении и позволяет бороться за высокие позиции, хотя спады случаются и у этой команды.

Правда, в обороне у команды не все ладно. За последние шесть матчей она забила и пропустила ровно по 11 мячей. Свежий пример – поражение от «Стандарда» со счетом 1:2, где единственный гол хозяев провел Дон-Анджело Конаду с пенальти на 30-й минуте. Зато подопечные Ли Джонсона умеют наводить порядок в ключевых встречах. Вспомним победы над «Гентом» (2:0) и «Васланд-Бевереном» (3:1).

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