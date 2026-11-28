Ломмель — Зюльте-Варегем: прогноз на матч Жюпилер Про Лига
«Ломмель» 28 ноября 2026 года на своем поле примет «Зюльте-Варегем» в рамках Жюпилер Про Лиги. Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Рекомендуем обратиться к нашему прогнозу за основными ставками на матч.
Анализ команд
Текущая форма
«Ломмель» обосновался в верхней части таблицы Жюпилер Про Лиги, где занимает уверенное 5-е место среди 17 участников. Такой ход говорит о правильном направлении и позволяет бороться за высокие позиции, хотя спады случаются и у этой команды.
Правда, в обороне у команды не все ладно. За последние шесть матчей она забила и пропустила ровно по 11 мячей. Свежий пример – поражение от «Стандарда» со счетом 1:2, где единственный гол хозяев провел Дон-Анджело Конаду с пенальти на 30-й минуте. Зато подопечные Ли Джонсона умеют наводить порядок в ключевых встречах. Вспомним победы над «Гентом» (2:0) и «Васланд-Бевереном» (3:1).
Интересные факты для ставок
- За последние шесть матчей «Ломмель» в среднем пропускает 1.8 гола от соперников.
- «Обе забьют» сыграло в пяти из шести последних матчей «Ломмеля».
- Ориентировочный состав: Тимоти Эйома, Джоуи Пелупесси, Сверре Нипан, Дон-Анджело Конаду, Тристан Гуйер, Лукас Шоофс, Том Рейнерс, Стредаир Аппуа.
Текущая форма
У «Зюльте-Варегем» дела идут непросто. Команда держится на 13-м месте из 16 в Жюпилер Про Лиге, а «Крестьяне» (De Boeren) так и не нашли стабильной игры. В шести последних матчах у них всего одна победа, 15 пропущенных мячей и лишь 8 забитых. Оборона разваливается, и с таким футболом подняться выше в таблице будет трудно.
Матч с «Антверпеном» закончился вничью 2:2. Гости создавали моменты, но довести их до гола не сумели. На 54-й минуте Тобиас Хедл открыл счет после передачи Аносике Эмента, а еще через 10 минут Малик Мбайе восстановил равновесие, и пас ему отдал тот же Хедл. У команды Майкла Била игра идет с перепадами. Разгром «Сераинга» (3:0) сменился поражениями от «Ст. Труйдена» (1:4) и «Брюгге» (2:4).
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Зюльте-Варегем» не пропускал лишь в одном матче из шести.
- В лазарете: Юссуфа Мбоджи.
- Ориентировочный состав: Энрике Лофоломо, Тобиас Хедл, Аносике Эмента, Яков Килерих, Франц Тангала, Марли Аке, Брент Габриэль, Малик Мбайе.
Прогноз и ставки
У «Зюльте-Варегема» оборона совсем разладилась. За последние шесть встреч команда пропустила 15 мячей, причем среди этих матчей были разгромы от «Стандарда» и «Брюгге». «Ломмель» тоже не закрывается и играет в открытый футбол. В пяти из шести последних матчей клуб и забивал, и пропускал, а в среднем соперники огорчали его почти дважды за игру. Обе команды в 90–100 % случаев пропускают хотя бы один гол, так что ждем результативного футбола с голами на обеих сторонах.
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Статистическая модель матчаКак это работает?
Тренды
Ставка Тотал голов больше 2.5
Тотал больше 2.5 проходил в 7 из 20 последних встреч «Ломмель» и в 9 из 20 игр «Зюльте-Варегем».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 5 из 6 последних встреч «Ломмель» и в 3 из 6 игр «Зюльте-Варегем».
Ставка «Ломмель» не проиграет
«Ломмель» уступил лишь 2 раз в последних 6 матчах.
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Ломмель
|0,3%
|332.66
|Ничья
|7,4%
|13.51
|Зюльте-Варегем
|92,3%
|1.08
Динамика вероятностей3'–92'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|7,7%
|12.99
|12
|92,6%
|1.08
|X2
|99,7%
|1.00
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|13,1%
|7.64
|Меньше
|86,9%
|1.15
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Ломмель
|5,89%
|16.99
|Зюльте-Варегем
|7,21%
|13.87
|Не будет
|86,9%
|1.15
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Да
|7,55%
|13.24
|Нет
|92,45%
|1.08
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Ломмель +0.5
|7,7%
|12.99
|Зюльте-Варегем -0.5
|92,3%
|1.08
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Ломмель +1.5
|94,45%
|1.06
|Зюльте-Варегем -1.5
|5,55%
|18.02
Трансляция матча
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Протокол матча
Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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Сезон: 26/27
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