В Высшей лиге Беларуси сегодня Минск уступил Днепру со счетом 0:2. Никита Краснов открыл счет на 15-й минуте, а на 77-й Владислав Степаненко удвоил перевес гостей.
Минск — Днепр: прогноз на матч Высшая лига Беларуси
28 ноября 2026 года «Минск» и «Днепр» проведут матч Высшей лиги Беларуси. Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
Пятое место в таблице Высшей лиги Беларуси тревоги за «Минск» не снимает. В завершающей части сезона «Горожане» растеряли стабильность и угодили в глубокий кризис. Команда Артема Челядинского никак не найдет ключ к воротам соперника, отсюда катастрофический спад результатов и риск выпасть из борьбы за более высокие места.
За шесть последних матчей у «Минска» всего одна ничья и пять поражений. Оборона за этот отрезок пропустила 18 мячей, забить же удалось только пять. Хуже всего вышло в двух разгромах с одинаковым счетом 0:4, от «МЛ Витебск» и от минского «Динамо», причем в обоих случаях команда выглядела безвольно. Держаться пока позволяет лишь ничья 2:2 с «Динамо» Брест, но и там «Минск» не удержал преимущество. Капитан Александр Гутор этот негативный тренд пока переломить не может.
Интересные факты для ставок
- «Минск» проиграл 5 из 6 последних матчей, и этот отрезок получился неровным.
- Ориентировочный состав: Александр Гутор, Абдул Джарджу Кабия, Франциско Кампо Мина, Артем Сокол, Артем Турич, Феликс Абена, Илья Дубинец, Валентин Дихтиевский.
Текущая форма
Перед этой встречей у «Днепра» больше всего вопросов вызывает оборона, и в последних матчах Высшей лиги Беларуси именно она подводила команду. Клуб с богатой историей сейчас ищет равновесие между атакой и защитой, причем в среднем пропускает больше одного мяча за игру.
Победа над «Витебском» (2:0) в последнем матче показала, что команда умеет доводить игру до нужного счета. На выезде все складывается тяжелее. В гостях у «Немана» она уступила 1:2, а чуть раньше проиграла «Динамо» Минск 2:3, отстав лишь на один мяч. Сергей Русак тогда забил дважды, на 11-й и 46-й минутах, и до финального свистка «Днепр» держал игру под контролем лишь по видимости. Теперь подопечным Игоря Криушенко предстоит понять, хватит ли такой результативности против нынешнего соперника.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Днепр» не пропускал в 2 матчах из 6.
- Ориентировочный состав: Андрей Синенко, Вадим Гарутюнян, Артем Варганов, Максим Касараб, Кирилл Забелин, Сергей Русак, Кирилл Кириленко, Егор Карпицкий.
Прогноз и ставки
У «Минска» в последнее время игра совсем разладилась. Пять поражений в шести матчах, причем дважды команду разгромили со счетом 0:4 – «МЛ Витебск» и минское «Динамо». Оборона хозяев пропускает в среднем три гола за игру. «Днепр» на этом фоне выглядит ровнее и забивает в восьми из десяти последних встреч. Минчане сейчас в плохой форме, зато гости умеют создавать моменты, поэтому ставим на то, что «Днепр» не проиграет (1X).
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Тренды
Ставка «Днепр» не проиграет
«Днепр» уступил лишь 2 раз в последних 6 матчах.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 9 из 20 последних встреч «Минск» и в 9 из 20 игр «Днепр».
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Минск
|0,02%
|—
|Ничья
|0,58%
|173.26
|Днепр
|99,4%
|1.01
Динамика вероятностей2'–89'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|0,6%
|166.35
|12
|99,42%
|1.01
|X2
|99,98%
|1.00
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|21,53%
|4.64
|Меньше
|78,47%
|1.27
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|2,5%
|39.93
|Меньше
|97,5%
|1.03
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Минск
|10,74%
|9.31
|Днепр
|10,79%
|9.27
|Не будет
|78,47%
|1.27
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Да
|11,4%
|8.78
|Нет
|88,6%
|1.13
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Минск +1.5
|10,17%
|9.84
|Днепр -1.5
|89,83%
|1.11
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Минск +2.5
|89,79%
|1.11
|Днепр -2.5
|10,21%
|9.80
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