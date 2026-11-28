Текущая форма

Пятое место в таблице Высшей лиги Беларуси тревоги за «Минск» не снимает. В завершающей части сезона «Горожане» растеряли стабильность и угодили в глубокий кризис. Команда Артема Челядинского никак не найдет ключ к воротам соперника, отсюда катастрофический спад результатов и риск выпасть из борьбы за более высокие места.

За шесть последних матчей у «Минска» всего одна ничья и пять поражений. Оборона за этот отрезок пропустила 18 мячей, забить же удалось только пять. Хуже всего вышло в двух разгромах с одинаковым счетом 0:4, от «МЛ Витебск» и от минского «Динамо», причем в обоих случаях команда выглядела безвольно. Держаться пока позволяет лишь ничья 2:2 с «Динамо» Брест, но и там «Минск» не удержал преимущество. Капитан Александр Гутор этот негативный тренд пока переломить не может.

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