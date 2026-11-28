Текущая форма

«Нагано Парсейро» переживает тяжелый сезон в Джей-лиге 3 (Япония). Сейчас клуб из Нагано, основанный в 1990 году, идет на 19-м месте среди 20 команд и сражается за выживание в третьем дивизионе, где каждое очко может решить судьбу прописки. Мужской команде не помогают ни статус участника J3 League с 2014 года, ни успешная женская секция, а давление усиливает неудачный старт финального отрезка сезона.

Шесть последних матчей команды Чикара Фудзимото складываются неровно. У «Нагано Парсейро» 4 победы и 2 поражения, а мячи в этих встречах распределились 9:5 в его пользу. Ноябрь получился лучшим месяцем, когда клуб спокойно обыграл «Цвайген Канадзава» (2:0) и «Мио Бивако Кусатсу» (3:1), а также взял верх над «Гаинаре Тоттори» (3:1). Правда, три дня назад этот подъем оборвался поражением от «Кагосима Юнайтед» со счетом 0:2, и теперь остается гадать, насколько команда готова к предстоящим нагрузкам.

Дисквалификации и травмы

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