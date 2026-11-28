Нагано Парсейро — Гираванз Китакуюши: прогноз на матч Джей-лига 3 (Япония)
«Нагано Парсейро» 29 ноября 2026 года на своем поле примет «Гираванз Китакуюши» в рамках Джей-лиги 3 (Япония). Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Рекомендуем обратиться к нашему прогнозу за основными ставками на матч.
Анализ команд
Текущая форма
«Нагано Парсейро» переживает тяжелый сезон в Джей-лиге 3 (Япония). Сейчас клуб из Нагано, основанный в 1990 году, идет на 19-м месте среди 20 команд и сражается за выживание в третьем дивизионе, где каждое очко может решить судьбу прописки. Мужской команде не помогают ни статус участника J3 League с 2014 года, ни успешная женская секция, а давление усиливает неудачный старт финального отрезка сезона.
Шесть последних матчей команды Чикара Фудзимото складываются неровно. У «Нагано Парсейро» 4 победы и 2 поражения, а мячи в этих встречах распределились 9:5 в его пользу. Ноябрь получился лучшим месяцем, когда клуб спокойно обыграл «Цвайген Канадзава» (2:0) и «Мио Бивако Кусатсу» (3:1), а также взял верх над «Гаинаре Тоттори» (3:1). Правда, три дня назад этот подъем оборвался поражением от «Кагосима Юнайтед» со счетом 0:2, и теперь остается гадать, насколько команда готова к предстоящим нагрузкам.
Дисквалификации и травмы
Интересные факты для ставок
- В последних шести матчах «Нагано Парсейро» забила девять голов, в среднем 1.5 за игру.
- Турнирное положение: По состоянию на 2026 год команда занимает 19-е место из 20 в Джей-лиге 3 (Япония) (третий дивизион Японии).
- В лазарете: Хаято Хасэгава.
- Ориентировочный состав: Зен Ватанабе, Эй Гётоку, Косукэ Танака, Какеру Хигучи, Дайчи Морида, Котаро Фудзикава, Сю Ёсизава, Кодзиро Накано.
Текущая форма
«Гираванз Китакуюши» неровно проводит сезон 2025 года в Джей-лиге 3 и застрял в середине таблицы, на 8-м месте из 20 команд. Сильнее всего тревожит оборона. За последние шесть туров клуб пропустил столько же мячей, сколько забил, и ни разу не сумел завершить матч «на ноль».
Матч с «Цвайген Канадзава» закончился со счетом 1:1. На 46-й минуте Харуки Изава открыл счет, но удержать перевес команда не сумела. Такой итог продолжает неприятную для гостей линию. Встречи с разницей в один мяч им не даются, и недавние поражения от «Роассо Кумамото», «ФК Гифу» и «Мио Бивако Кусатсу» со счетом 0:1 говорят сами за себя. Отрадным исключением стала одна игра. В матче с «Зеспакусацу» атака выдала четыре гола и принесла победу 4:3. Но если оборона снова не поможет, подопечные Рётаро Танаки рискуют опять остаться без очков.
Интересные факты для ставок
- За последние 6 матчей «Гираванз Китакуюши» пропускает в среднем 1,2 гола за игру.
- Сезон 2025 года команда проводит на 8-м месте среди 20 участников.
- Ориентировочный состав: Коки Отани, Рюта Канзава, Кота Ёкокубо, Такуми Нарасака, Сёсаку Ясумицу, Косукэ Хара, Сё Хираматсу, Харуки Изава.
Прогноз и ставки
«Нагано Парсейро» отчаянно нуждается в очках и идет на предпоследнем, 19-м месте в таблице Джей-лиги 3, так что дома команда Чикара Фудзимото будет биться до конца. Поражение от «Кагосима Юнайтед» хозяев из колеи не выбило, ведь в последних шести турах они выиграли четыре матча, и запас сил для борьбы у них есть. А вот «Гираванз Китакуюши» играет неровно. Гости пропускали в каждом из последних шести матчей и не умеют удерживать перевес, что показала и ничья с «Цвайген Канадзава». Турнирная мотивация хозяев и уязвимая оборона гостей склоняют нас к тому, что «Нагано Парсейро» сохранит интригу или возьмет верх.
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Ставка «Нагано Парсейро» не проиграет
«Нагано Парсейро» не проигрывал в 0 из 1 последних очных встреч.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 13 из 20 последних встреч «Нагано Парсейро» и в 16 из 20 игр «Гираванз Китакуюши».
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