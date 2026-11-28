Оита — Токусима Вортис: прогноз на матч Джей-лига 2
«Оита» 29 ноября 2026 года встретится с «Токусима Вортис» в матче Джей-лиги 2. Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Подробности и выбор ставок ищите в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
Сезон в Джей-лиге 2 у «Оиты» складывается неудачно. Клуб занимает 16-е место из 20 участников и находится в непосредственной близости от зоны вылета. В последних шести матчах команда Сюхэя Ёмоды одержала лишь одну победу, пропустила 15 мячей и забила всего четыре. При такой игре говорить о системном кризисе вполне уместно.
Три дня назад «Оита» крупно уступила «Саган Тосу» со счетом 0:4, поэтому под вопросом остаются как физические силы игроков, так и их уверенность перед новой нагрузкой. В обороне команды наблюдается полная неразбериха. Ранее она пропустила шесть мячей от «ФК Точиги Сити», а «Блаублиц Акита» оказалась сильнее (1:2). Отрадой остается разве что победа над «Ванрауре Хачинохе» (1:0), однако она не перекрывает провалов в защите, и каждый матч, как дома, так и на выезде, превращается в серьезное испытание.
Интересные факты для ставок
- За последние 6 матчей «Оита» в среднем пропускает 2,5 гола за игру.
- Лига: Джей-лига 2 (второй дивизион Японии).
- Ориентировочный состав: Мун Кён Гун, Иссэй Тоне, Аюки Миякава, Кейго Сакакибара, Коя Хаясита, Синья Уцумото, Патрик Верхон, Матэус Лейрия.
Текущая форма
«Токусима Вортис» держится в верхней части таблицы Джей-лиги 2 и идет четвертым среди 20 команд. Правда, за этим результатом стоит нестабильная игра. В шести последних встречах клуб выиграл лишь дважды, а в обороне пропустил 9 мячей.
Попытка наладить игру все же принесла победу. «Омия Ардия» обыграна со счетом 2:1, причем Наоки Канума открыл счет на 56-й минуте, а Шунто Кодама снял вопросы в компенсированное время (1:16). Правда, до этого команда Такефуми Отани проиграла три матча кряду, в том числе «Шонан Беллмаре» (1:2) и «Тегевадзаро Миядзаки» (1:2). Теперь ей нужно доказать, что недавняя победа не была случайностью, ведь в обороне она регулярно дает сбои.
Интересные факты для ставок
- «Токусима Вортис» не открыла счет в 2 из 6 матчей.
- В 2025 году команда идет четвертой среди 20 клубов.
- В лазарете: Хаято Аоки.
- Ориентировочный состав: Кай Китамура, Кохей Ямакоши, Нао Ямада, Кайке Мафалдо, Ко Янагисава, Наоки Канума, Шунто Кодама, Джумма Миядзаки.
Прогноз и ставки
«Оита» переживает тяжелый период. Команда идет на предпоследнем 16-м месте, а в последних шести турах пропустила 15 мячей, причем среди этих матчей был разгром от «Саган Тосу» со счетом 0:4. «Токусима Вортис» расположилась на четвертой строчке таблицы, но и у нее случаются провалы. Зато недавняя победа над «Омия Ардия» (2:1) показала, что этот коллектив умеет дожимать соперника в концовке. Оборона хозяев сейчас выглядит совсем слабо, а гости забивают даже в не самых удачных для себя встречах, поэтому склоняемся к тому, что «Токусима Вортис» не проиграет и сохранит свои очки.
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Ставка «Токусима Вортис» не проиграет
«Токусима Вортис» не проигрывал в 1 из 1 последних очных встреч.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 15 из 20 последних встреч «Оита» и в 11 из 20 игр «Токусима Вортис».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 3 из 6 последних встреч «Оита» и в 4 из 6 игр «Токусима Вортис».
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