Текущая форма

Сезон в Джей-лиге 2 у «Оиты» складывается неудачно. Клуб занимает 16-е место из 20 участников и находится в непосредственной близости от зоны вылета. В последних шести матчах команда Сюхэя Ёмоды одержала лишь одну победу, пропустила 15 мячей и забила всего четыре. При такой игре говорить о системном кризисе вполне уместно.

Три дня назад «Оита» крупно уступила «Саган Тосу» со счетом 0:4, поэтому под вопросом остаются как физические силы игроков, так и их уверенность перед новой нагрузкой. В обороне команды наблюдается полная неразбериха. Ранее она пропустила шесть мячей от «ФК Точиги Сити», а «Блаублиц Акита» оказалась сильнее (1:2). Отрадой остается разве что победа над «Ванрауре Хачинохе» (1:0), однако она не перекрывает провалов в защите, и каждый матч, как дома, так и на выезде, превращается в серьезное испытание.

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