Текущая форма

«Оснабрюк» переживает один из самых тяжелых отрезков за все время во Второй Бундеслиге. Команда из Нижней Саксонии растеряла игровые ориентиры, и единственная победа над «Гройтер Фюртом» (3:0) пока выглядит яркой, но одинокой вспышкой среди неудач. В шести последних встречах клуб не удерживает результат и пропускает больше, чем забивает.

Выезд к «Карлсруэ» принес нулевую ничью. «Оснабрюку» отчаянно не хватает голов, и этот матч снова напомнил о проблеме. Команда Тимо Шульца пропустила два безответных мяча от ФФЛ «Вольфсбург», а затем уступила «Кайзерслаутерну» и так и не пробила оборону соперника. Раньше атака хоть как-то помогала обороне, теперь ей приходится держать удар в одиночку. Три поражения подряд ставят под вопрос способность команды переломить ход сезона.

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