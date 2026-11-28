Оснабрюк — Ганновер: прогноз на матч Вторая Бундеслига
В рамках Второй Бундеслиги 28 ноября 2026 года «Оснабрюк» сыграет с «Ганновером». Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и какие ставки выбрать? Читайте наш прогноз, чтобы найти наиболее интересные варианты для этой встречи.
Анализ команд
Текущая форма
«Оснабрюк» переживает один из самых тяжелых отрезков за все время во Второй Бундеслиге. Команда из Нижней Саксонии растеряла игровые ориентиры, и единственная победа над «Гройтер Фюртом» (3:0) пока выглядит яркой, но одинокой вспышкой среди неудач. В шести последних встречах клуб не удерживает результат и пропускает больше, чем забивает.
Выезд к «Карлсруэ» принес нулевую ничью. «Оснабрюку» отчаянно не хватает голов, и этот матч снова напомнил о проблеме. Команда Тимо Шульца пропустила два безответных мяча от ФФЛ «Вольфсбург», а затем уступила «Кайзерслаутерну» и так и не пробила оборону соперника. Раньше атака хоть как-то помогала обороне, теперь ей приходится держать удар в одиночку. Три поражения подряд ставят под вопрос способность команды переломить ход сезона.
Интересные факты для ставок
- В 3 из 6 матчей «Оснабрюк» так и не открыл счет.
- За этот отрезок тотал больше 2.5 голов прошел в 2 из 6 матчей.
- Ориентировочный состав: Робин Фабински, Янник Мюллер, Никлас Виеманн, Патрик Каммербауэр, Даниэль-Кофи Кьерех, Фридолин Вагнер, Бьярке Якобсен, Робин Мейшнер.
Текущая форма
«Ганновер» идет на 4-м месте среди 18 команд Второй Бундеслиги, но очки раздает там, где обязан брать свое. В последних шести матчах у команды три победы и два поражения, а 12 забитых мячей при 9 пропущенных говорят о хрупкой обороне, которая не умеет «запирать» игру даже против равных соперников.
Сандро Вагнер строит игру через атаку, однако оборона «Ганновера» раз за разом дает сбои. Показательный случай – поражение от «Айнтрахта» из Брауншвейга со счетом 0:2, когда гости так и не нашли ответа на давление. Зато в последнем матче с «Гройтер Фюртом» команда вырвала победу 2:1: Стефан Тейтур Тордарсон забил на 57-й минуте, а Ванисс Тайби довел дело до конца на 80-й. Правда, разгром «Хавельсе» со счетом 6:1 скорее исключение, чем новая норма, и он лишь напоминает, как неровно клуб проводит сезон.
Интересные факты для ставок
- В последних 6 матчах «Ганновер» забил 12 мячей, в среднем по 2 за игру.
- В лазарете: Карл Штайнманн, Бенедикт Пихлер, Бенджамин Калльман.
- Ориентировочный состав: Хусейн Чакрун, Хаяте Мацуда, Франц Роггов, Морис Нойбауэр, Мустфа Бунду, Бенджамин Кальман, Лео Вайнкауф, Борис Томиак.
Прогноз и ставки
«Оснабрюк» переживает тяжелый отрезок. На дистанции последних шести матчей у команды всего одна победа, а три поражения подряд показывают, что игра окончательно вышла из-под контроля. «Ганновер» при нестабильной обороне все равно опасен впереди и в тех же шести встречах забил 12 голов, так что на чужом поле способен навязать борьбу. Хозяева не умеют удерживать результат и пропускают больше, чем забивают, поэтому ждем, что гости не проиграют.
Статистика прогнозов на футболСмотреть всю статистику
Наши эксперты
Актуальные новости
Тренды
Ставка «Ганновер» не проиграет
«Ганновер» уступил лишь 2 раз в последних 6 матчах.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 12 из 20 последних встреч «Оснабрюк» и в 13 из 20 игр «Ганновер».
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Оснабрюк
|0,04%
|—
|Ничья
|2,82%
|35.40
|Ганновер
|97,14%
|1.03
Динамика вероятностей2'–93'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|2,86%
|34.94
|12
|97,18%
|1.03
|X2
|99,96%
|1.00
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|6,07%
|16.46
|Меньше
|93,93%
|1.06
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Оснабрюк
|2,74%
|36.54
|Ганновер
|3,34%
|29.96
|Не будет
|93,93%
|1.06
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Да
|2,78%
|35.92
|Нет
|97,22%
|1.03
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Оснабрюк +1.5
|96,71%
|1.03
|Ганновер -1.5
|3,29%
|30.38
Трансляция матча
Текстовая трансляция
Протокол матча
Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
Статистика матча
Калькулятор ставок
Составы и расстановка
Главные тренеры
Составы команд
Турнирная таблица
Загружаем турнирную таблицу…
Бомбардиры турнира
Сезон: 26/27
Комментарии