Текущая форма

На финише регулярного чемпионата MLS Мейджор Лига «Портленд Тимберс» заметно прибавил и включился в борьбу за плей-офф. Седьмое место в Западной конференции команда не просто удерживает, а настойчиво теснит конкурентов, причем ее результативная серия сейчас одна из лучших в лиге.

Команда Марты Сифуэнтеса поймала ход в самый нужный момент. Четыре победы подряд стали достойным ответом на неудачу в матче с «Лос-Анджелес Гэлэкси». Особенно убедительно коллектив выглядел против «Остин ФК» (2:0) и «Хьюстон Динамо» (3:1), причем хозяева поля действовали агрессивно и почти не транжирили моменты. С таким напором клуб, бравший MLS Cup в 2015 году, вновь заставляет считаться с собой на Западе.

Интересные факты для ставок