«Портленд Тимберс» принимает «Даллас» в турнире MLS Мейджор Лига. Хозяев возглавит Джованни Саварезе, гостей – Марко Ферруцци. Встреча назначена на 29 ноября 2026 года.
Портленд Тимберс — Даллас: прогноз на матч MLS Мейджор Лига
29 ноября 2026 года «Портленд Тимберс» и «Даллас» проведут матч турнира MLS Мейджор Лига. Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и какие ставки выбрать? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
На финише регулярного чемпионата MLS Мейджор Лига «Портленд Тимберс» заметно прибавил и включился в борьбу за плей-офф. Седьмое место в Западной конференции команда не просто удерживает, а настойчиво теснит конкурентов, причем ее результативная серия сейчас одна из лучших в лиге.
Команда Марты Сифуэнтеса поймала ход в самый нужный момент. Четыре победы подряд стали достойным ответом на неудачу в матче с «Лос-Анджелес Гэлэкси». Особенно убедительно коллектив выглядел против «Остин ФК» (2:0) и «Хьюстон Динамо» (3:1), причем хозяева поля действовали агрессивно и почти не транжирили моменты. С таким напором клуб, бравший MLS Cup в 2015 году, вновь заставляет считаться с собой на Западе.
Интересные факты для ставок
- В последних шести матчах «Портленд Тимберс» забил 11 голов, в среднем 1,8 за игру.
- По ходу сезона 2026 «Портленд Тимберс» держится седьмым в Западной конференции, а в общей таблице лиги идет четырнадцатым.
- В лазарете: Зак Макгроу, Хуан Москера.
- Ориентировочный состав: Джеймс Пантемис, Финн Сёрман, Давид Перейра да Коста, Кристоффер Вельде, Ариэль Ласситер, Рональд Эрнандес, Коул Басетт, Хосе Кайседо.
Текущая форма
«Даллас» подходит к финальной стадии сезона с амбициозными задачами и уверенно держит второе место в Западной конференции MLS. Называть команду явным претендентом на высокие места в плей-офф MLS Cup 2026 пока рано, поскольку на старте регулярного чемпионата результаты у нее шли неровно.
Выезд к «Колорадо Рапидс» стал для команды серьезной проверкой, и она ее выдержала. Победа 3:1, причем в атаке клуб сработал эффективно. Хоакин Валиенте успел оформить дубль в первые 55 минут, а третий мяч, который оказался решающим, забил Сэм Сарвер на 30-й минуте с поддержкой Логана Фаррингтона. Отрезок «быки» закрыли на позитивной ноте, хотя до этого коллектив Эрика Куилла серьезно ошибался в обороне и уступил «Коламбус Крю» (0:2).
Интересные факты для ставок
- За последние 6 матчей «Даллас» пропускает в среднем 1 гол за игру.
- Текущий статус (сезон 2026): 2-е место в Западной конференции MLS, 5-е место в общем зачете. Статус выхода в плей-офф MLS Cup 2026 не определен.
- Ориентировочный состав: Урхогайде Осаце, Нолан Норрис, Биньямин Ран, Рамиро, Даниэль Джоб, Герман Йоханссон, Хоакин Валиенте, Кайк.
Прогноз и ставки
«Портленд Тимберс» набрали хороший ход и выиграли четыре встречи кряду, причем «Остин ФК» обыграли со счетом 2:0. Гости из Далласа весь матч в обороне сидеть не станут. Недавно Хоакин Валиенте и Сэм Сарвер отличились в игре с «Колорадо Рапидс»: один сделал дубль, второй забил гол, так что атака у команды работает результативно. В последних десяти матчах обе команды пропускали в девяти случаях, а тотал больше 2.5 проходит в половине игр «Портленд Тимберс» и в половине матчей «Далласа». Ждем открытый футбол с моментами у обоих ворот, поэтому и смотрим в сторону результативного исхода.
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Ставка Тотал голов больше 2.5
Тотал больше 2.5 проходил в 13 из 20 последних встреч «Портленд Тимберс» и в 13 из 20 игр «Даллас».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 3 из 6 последних встреч «Портленд Тимберс» и в 3 из 6 игр «Даллас».
Ставка «Портленд Тимберс» не проиграет
«Портленд Тимберс» не проигрывал в 0 из 1 последних очных встреч.
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