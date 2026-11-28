Рапид Бх — Ботошани: прогноз на матч СуперЛига (Румыния)
«Рапид Бх» 28 ноября 2026 года встретится с «Ботошани» в матче СуперЛиги (Румыния). Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и какие ставки выбрать? Подробности и выбор ставок ищите в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
Рапид Бх находится на пике формы в СуперЛиге Румынии, уверенно закрепившись на пятом месте из шестнадцати участников. Под руководством тренера главного тренера Даниэля Панку команда демонстрирует впечатляющую стабильность, одержав четыре победы в последних шести матчах и не потерпев ни одного поражения на этом отрезке.
В последней игре клуб уверенно разобрался с «Сепси Оск Спанту Георги» со счетом 3:1. Алекс Добре открыл счет уже на первой минуте, ему ассистировал Клаудиу Петрила. В середине второго тайма Петрила забил сам, а точку поставил Мохамед Камара, и встреча завершилась с разницей в два мяча. За последние шесть туров коллектив забил 11 голов и пропустил всего 2.
Интересные факты для ставок
- В последних 6 матчах «Рапид Бх» в среднем пропускает 0.3 гола от соперников.
- В лазарете: Каталин Вултурар, Рэзван Онеа.
- Ориентировочный состав: Мариан Айоани, Уэдтой Латиф Уэдраого, Каталин Вултурар, Олимпию Морушан, Филип Стойилкович, Шериф Синьян, Рэзван Онеа, Ларс Крамер.
Текущая форма
Сезон в Румынской Суперлиге «Ботошани» проводит тяжело. Стабильности у команды до сих пор нет. В шести последних турах румынский клуб выиграл лишь однажды, трижды уступил и дважды разошелся миром с соперниками. Забитые и пропущенные мячи на этом отрезке сложились в 8:13, и такой перевес в пользу противников многое объясняет в игре команды Фелипа Ортиса.
Вырваться из кризиса получилось только частично. С «Волунтари» гости отыгрались и довели матч до результативной ничьей 3:3, однако и там оборона коллектива дала трещину и пропустила три мяча. На таком фоне поражения от «Университатя Крайова» (1:2) и «Петролул» (1:3) выглядят естественным продолжением нестабильной игры, где даже результативные действия Андрея Думитера и Себастьяна Майлата не гарантируют победы.
Интересные факты для ставок
- «Обе забьют» сыграло в пяти из шести последних матчей «Ботошани».
- За последние шесть матчей «Ботошани» в среднем пропускает 2,2 гола от соперников.
- В лазарете: Эрвен Онженда.
- Ориентировочный состав: Хервин Онгенда, Нарцис Космин Илас, Джордж Мирон, Иоаннис Анестис, Брайан Байей, Лукас де Вега, Мамаду Дьярра, Энрико Папа.
Прогноз и ставки
«Рапид Бх» поймал ход. За последние шесть туров команда Даниэля Панку выиграла четыре матча, забила 11 мячей и пропустила всего два. Встреча с «Сепси» закончилась победой хозяев со счетом 3:1, что вновь подтвердило результативность коллектива. У «Ботошани» в последних шести матчах лишь одна победа, причем соотношение забитых и пропущенных мячей 8:13 не в пользу гостей. Оборона «Ботошани» пропускает в среднем 2,2 гола за игру, поэтому ожидаем, что хозяева реализуют свой потенциал и возьмут три очка.
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Ставка Победа «Рапид Бх»
На отрезке из 6 встреч у «Рапид Бх» 4 победы, 2 ничьи и 0 поражений.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 13 из 20 последних встреч «Рапид Бх» и в 12 из 20 игр «Ботошани».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 2 из 6 последних встреч «Рапид Бх» и в 5 из 6 игр «Ботошани».
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