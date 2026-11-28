Текущая форма

Рапид Бх находится на пике формы в СуперЛиге Румынии, уверенно закрепившись на пятом месте из шестнадцати участников. Под руководством тренера главного тренера Даниэля Панку команда демонстрирует впечатляющую стабильность, одержав четыре победы в последних шести матчах и не потерпев ни одного поражения на этом отрезке.

В последней игре клуб уверенно разобрался с «Сепси Оск Спанту Георги» со счетом 3:1. Алекс Добре открыл счет уже на первой минуте, ему ассистировал Клаудиу Петрила. В середине второго тайма Петрила забил сам, а точку поставил Мохамед Камара, и встреча завершилась с разницей в два мяча. За последние шесть туров коллектив забил 11 голов и пропустил всего 2.

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