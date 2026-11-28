Текущая форма

«Роассо Кумамото» закончил сезон в Джей-лиге 3 на 18-м месте из 20 команд. Такой итог окончательно закрепил картину кризиса в клубе. Команда Томохиро Катаносаки не удержала прописку во втором дивизионе, и теперь ее ждет старт в Джей-лиге 3 с сезона 2026–27. Концовку чемпионата коллектив провел неровно: в шести последних матчах у него всего одна победа, три поражения и две ничьи.

В последнем туре хозяева разошлись миром с «ФК Рюкю» (1:1), но оборона снова дала сбой. За шесть игр команда пропустила 9 мячей, а забила 7. Единственным светлым моментом серии осталась победа над «Гираванц Китакюсю» (1:0), а матчи с «Цвайген Канадзава» (2:3) и «Ренофа Ямагучи» (1:2) принесли поражения. Настораживает и недавняя встреча с нынешним соперником. Всего месяц назад, 4 ноября, клуб проиграл «Осаке» со счетом 1:2, и это уже не первый раз, когда противостояние с этой командой складывается тяжело.

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