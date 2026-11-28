Роассо Кумамото — Осака: прогноз на матч Джей-лига 3 (Япония)
«Роассо Кумамото» 29 ноября 2026 года на своем поле примет «Осака» в рамках Джей-лиги 3 (Япония). Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Рекомендуем обратиться к нашему прогнозу за основными ставками на матч.
Анализ команд
Текущая форма
«Роассо Кумамото» закончил сезон в Джей-лиге 3 на 18-м месте из 20 команд. Такой итог окончательно закрепил картину кризиса в клубе. Команда Томохиро Катаносаки не удержала прописку во втором дивизионе, и теперь ее ждет старт в Джей-лиге 3 с сезона 2026–27. Концовку чемпионата коллектив провел неровно: в шести последних матчах у него всего одна победа, три поражения и две ничьи.
В последнем туре хозяева разошлись миром с «ФК Рюкю» (1:1), но оборона снова дала сбой. За шесть игр команда пропустила 9 мячей, а забила 7. Единственным светлым моментом серии осталась победа над «Гираванц Китакюсю» (1:0), а матчи с «Цвайген Канадзава» (2:3) и «Ренофа Ямагучи» (1:2) принесли поражения. Настораживает и недавняя встреча с нынешним соперником. Всего месяц назад, 4 ноября, клуб проиграл «Осаке» со счетом 1:2, и это уже не первый раз, когда противостояние с этой командой складывается тяжело.
Интересные факты для ставок
- «Роассо Кумамото» проиграла три из шести последних матчей, и этот отрезок получился неровным.
- Сезон 2025 года команда завершила на 18-м месте из 20 в Джей-лиге 2.
- Ориентировочный состав: Рей Якусида, Тхэ-ха Ри, Сюмпей Тода, Акира Иихоши, Сёхэй Мисима, Коя Фудзии, Чонг-Мин Бэ, Эйтаро Мацуда.
Текущая форма
«Осака» прочно обосновалась в элите Джей-лиги 3 и держит третье место среди двадцати команд. Коллектив Наото Отаке провел сезон ровно и поступательно рос, а отдельные осечки только оттеняют общий ход вперед.
Из шести последних матчей «Осака» выиграла четыре. За это время команда забила девять мячей, а пропустила четыре. Громче всего она проявила себя в разгроме «Каматамаре Сануки» (3:0) и в победе над «Роассо Кумамото» (2:1). В самой свежей игре клуб минимально обыграл «Тошиги» (1:0), причем решающий гол на 9-й минуте забил Такуми Симада. Любопытно, что 4 ноября в очной встрече с нынешним соперником «Осака» тоже оказалась сильнее и переиграла его со счетом 2:1.
Интересные факты для ставок
- «Обе забьют» сыграло в трех из шести последних матчей «Осака».
- Выступает в Джей-лиге 3, третьем дивизионе Японии. По состоянию на 2025 год команда идет третьей среди 20 клубов.
- Ориентировочный состав: Хиромити Сугавара, Какеру Сакамото, Юто Минакути, Такуя Акияма, Сюнсукэ Тачино, Ямато Нацукава, Такэхиро Кицуй, Сё Сумида.
Прогноз и ставки
«Осака» идет третьей в Джей-лиге 3 и держит ситуацию под контролем. «Роассо Кумамото» расположился на 18-й строчке и борется за выживание. В последней очной встрече в ноябре гости выиграли 2:1 и выглядели организованнее. Хозяева пропустили 9 мячей в шести последних играх, так что ждем, что «Осака» удержит преимущество и обойдется без осечки.
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Тренды
Ставка «Осака» не проиграет
«Осака» не проигрывал в 1 из 1 последних очных встреч.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 14 из 20 последних встреч «Роассо Кумамото» и в 15 из 20 игр «Осака».
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