Сенан — Каталлер Тояма: прогноз на матч Джей-лига 2
«Сенан» 29 ноября 2026 года встретится с «Каталлер Тояма» в матче Джей-лиги 2. Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и какие ставки выбрать? Подробности и выбор ставок ищите в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
Для «Сенан» концовка сезона в Джей-лиге 2 стала тяжелейшим испытанием, и пройти его команда не сумела. Коллектив Сатоси Ямагути финишировал на 19-й строчке турнирной таблицы из 20 участников, лишился места в элите и теперь готовится выступать во втором дивизионе. Такой статус ставит под вопрос мотивацию игроков в оставшихся матчах, однако перед болельщиками команда старается сохранить лицо.
Домашнюю встречу с «Вентфорет Кофу» хозяева выиграли со счетом 1:0 и прервали серию неудач. На 30-й минуте Сойчиро Козуки замкнул передачу Юто Сузуки и забил решающий мяч. До этого команда уже обыгрывала «Токушима Вортис» (2:1) и «Йокогама ФК» (2:0), так что атаку она способна наладить даже под турнирным давлением.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Сенан» не пропускала в 2 матчах из 6.
- Клуб простился с Джей-лигой 1. За три тура до конца сезона он шел 19-м из 20, и все уже было ясно.
- Ориентировочный состав: Юто Сузуки, Наоки Касэ, Юта Фукасава, Соки Тамура, Кота Санада, Кадзуки Дохана, Ютаро Хакамато, Ясуда Нару.
Текущая форма
«Каталлер Тояма» вернулся в Джей-лигу 2, но к уровню второго дивизиона так и не привык. Сейчас клуб идет на 17-м месте среди 20 участников, держится у самой зоны вылета, и борьба за выживание уже неизбежна.
Зато концовку сезона команда Рё Адати провела ровнее. Гости уверенно обыграли «Иваки ФК» со счетом 1:0, а решающий мяч на 56-й минуте забил Цубаса Ёсихира с передачи Манато Фурукавы. Победа стала четвертой в последних шести матчах, причем были и успехи над «Саган Тосу» (2:1) и «Вегалта Сэндай» (1:0), так что коллектив отошел от критической черты и набрал нужный ход.
Интересные факты для ставок
- «Обе забьют» сыграло в четырех из шести последних матчей «Каталлер Тояма».
- Положение в таблице: Занимает 17-е место из 20 участников в сезоне 2025 года.
- Ориентировочный состав: Тошики Хирао, Симпей Нишия, Дайчи Мацуока, Шунта Сера, Ёсики Такахаси, Юто Кунитаки, Цубаса Ёсихира, Шосеи Окамото.
Прогноз и ставки
В последнем туре хозяева поля обыграли «Вентфорет Кофу» со счетом 1:0, сохранив свои ворота на замке. Гости тоже не жалуют результативный футбол, и их недавняя победа над «Иваки ФК» вышла такой же минимальной. Десять последних матчей «Сенан» дали лишь два случая с тоталом больше 2.5, а у «Каталлер Тояма» такой показатель встречался в четырех встречах. Ждем аккуратной игры с оглядкой на свои ворота, поэтому низовой исход выглядит самым разумным вариантом.
Статистика прогнозов на футболСмотреть всю статистику
Наши эксперты
Актуальные новости
Тренды
Ставка Тотал голов меньше 2.5
Тотал меньше 2.5 удерживался в 13 из 20 последних встреч «Сенан» и в 9 из 20 игр «Каталлер Тояма».
Ставка «Сенан» не проиграет
«Сенан» не проигрывал в 1 из 1 последних очных встреч.
Ставка Обе забьют - нет
Ставка «обе забьют - нет» проходила в 4 из 6 последних встреч «Сенан» и в 2 из 6 игр «Каталлер Тояма».
Калькулятор ставок
Составы и расстановка
Главные тренеры
Составы команд
Турнирная таблица
Загружаем турнирную таблицу…
Бомбардиры турнира
Сезон: 26/27
Комментарии