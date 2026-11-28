Текущая форма

Для «Сенан» концовка сезона в Джей-лиге 2 стала тяжелейшим испытанием, и пройти его команда не сумела. Коллектив Сатоси Ямагути финишировал на 19-й строчке турнирной таблицы из 20 участников, лишился места в элите и теперь готовится выступать во втором дивизионе. Такой статус ставит под вопрос мотивацию игроков в оставшихся матчах, однако перед болельщиками команда старается сохранить лицо.

Домашнюю встречу с «Вентфорет Кофу» хозяева выиграли со счетом 1:0 и прервали серию неудач. На 30-й минуте Сойчиро Козуки замкнул передачу Юто Сузуки и забил решающий мяч. До этого команда уже обыгрывала «Токушима Вортис» (2:1) и «Йокогама ФК» (2:0), так что атаку она способна наладить даже под турнирным давлением.

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