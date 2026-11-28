Текущая форма

«Шарлеруа» держится в середине таблицы Жюпилер Про Лиги сезона 2025/26, где идет девятым из 16 команд. Место стабильное, и последние матчи это подтверждают. За шесть встреч команда выиграла четыре раза, забила 14 мячей и пропустила 8. Атака работает на полную, так что «Шарлеруа» вполне способен подняться выше в таблице.

Команда Марио Кнона берет свое с первых минут. В матче со «Стандардом» (2:2) Фредди Мбемба открыл счет на 18-й минуте, а до перерыва Ореллен Шейдлер удвоил преимущество. Это классический пример тактики клуба. В разгромах «КВК Вестерло» (5:1) и «РААЛ Ла Лувьер» (5:2) хозяева поля полностью владели игрой, и это было особенно заметно. Единственное поражение от «Антверпена» (0:3) в этой серии общей картины не меняет, команда идет вверх.

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