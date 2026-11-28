Матч окончен. Шарлеруа 0:0 Бевен.
Второй тайм окончен. Шарлеруа 0:0 Бевен.
90'Резервный арбитр компенсировал 4 минуты.
90'Угловой подаст Бевен. Мяч ушёл за лицевую от Чек Кейта.
90'Удар заблокирован. Крис Локеса (Беверен) пробил правой ногой с правого фланга штрафной площади. Пас от Лорана Янса.
89'Желтая карточка Чек Кейта (Шарлеруа).
89'Желтая карточка Доминика Томпсона (Бевен).
88'Мардоше Нзита (Шарлеруа) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
88'Фолит Доминик Томпсон (Бевен).
87'Исаак Сиссе (Шарлеруа) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
87'Фолит Виктор Олатунджи (Бевен).
87'Удар мимо. Исаак Сиссе (Шарлеруа) пробил правой ногой из-за пределов штрафной, но сильно попал выше и вправо. Передачу сделал Чек Кейта.
85'Замена в составе Бевен. На поле выходит Ферре Слегерс, игру покидает Жарль Маргарита.
85'Фолит Исаак Сиссе (Шарлеруа).
85'Доминик Томпсон (Бевен) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
84'Исак Сиссе (Шарлеруа) играет рукой.
84'Нарушение правил рукой Мардоше Нзита (Шарлеруа).
83'Замена в составе Шарлеруа. На поле выходит Антуан Колассен, игру покидает Амин Букамир.
83'Удар мимо. Мардоше Нзита (Шарлеруа) пробил левой ногой с левого фланга штрафной площади, но мяч пролетает мимо верхнего левого угла ворот.
83'Удар заблокирован. Мардоше Нзита (Шарлеруа) пробил левой ногой с левого фланга штрафной площади, но мяч остановлен.
81'Кристоф Янссенс (Бевен) получает жёлтую карточку за грубый фол.
81'Исаак Сиссе (Шарлеруа) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
81'Фолит Кристоф Янссенс (Бевен).
80'Фолит Якоб Ромсаас (Шарлеруа).
80'Доминик Томпсон (Бевен) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
78'Положение «вне игры» у Шарлеруа. Трестон Роу зафиксирован в офсайде.
78'Офсайд у Бевена. Джарл Маргарита зафиксирован в положении «вне игры».
77'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
77'Замена в составе Шарлеруа. На поле выходит Адама Боджанг, игру покидает Ореан Шейдлер.
77'Замена в составе Шарлеруа. На поле выходит Тристон Роу, игру покидает Кевин Ван ден Керхоф.
76'Замена в составе Бевен. На поле выходит Янник Робатш, игру покидает Кристиан Брюлс.
76'Пауза в матче из-за травмы Мохамеда Конэ (Шарлеруа).
75'Удар мимо. Крис Локеса (Бевен) пробил правой ногой из центра штрафной площади после быстрой атаки, но мяч пролетает вправо от ворот.
75'Удар отражён. Жарль Маргарита (Бевен) пробил левой ногой из центра штрафной площади, но Мохамед Конэ (Шарлеруа) парирует мяч в центре ворот. Передачу сделал Виктор Олатунджи.
74'Удар мимо. Виктор Олатунджи (Бевен) пробил правой ногой из центра штрафной площади, но мяч летит выше перекладины. Передачу сделал Лоран Ян.
73'Фолит Исаак Сиссе (Шарлеруа).
73'Кристиан Брюлс (Бевен) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
72'Кевин Ван ден Керхоф (Шарлеруа) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
72'Фолит Жарль Маргарита (Бевен).
70'Замена в Шарлеруа. На поле выходит Исаак Сиссе, игру покидает Мори Кера.
70'Решение VAR: гол не засчитан. Шарлеруа 0-0 Бевен.
68'Гол отменён по VAR: Ореан Шейдлер (Шарлеруа) забивает, но после проверки видеоассистентом гол не засчитан.
68'Положение «вне игры» у Шарлеруа. Ореан Шейдлер зафиксирован в офсайде.
68'Патрик Пфлюкке (Шарлеруа) пробил правой ногой из центра штрафной, но попал в перекладину.
67'Амин Букамир (Шарлеруа) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
67'Фолит Доминик Томпсон (Бевен).
63'Замена в составе Бевен. На поле выходит Виктор Олатунджи, игру покидает Элохим Каборе.
63'Замена в составе Бевен. На поле выходит Доминик Томпсон, игру покидает Курт Абрахамс.
62'Положение «вне игры» у Спортинг Шарлеруа. Ореолен Шейдлер зафиксирован в офсайде.
62'Патрик Пфлюкке (Шарлеруа) пробил правой ногой из-за штрафной, но попал в перекладину. Передал Фредди Мбемба.
61'Удар отражён. Крис Локеса (Бевен) пробил правой ногой с левого фланга штрафной, вратарь Мохамед Конэ (Шарлеруа) парирует мяч в нижний левый угол. Передал Кристоф Янссенс.
61'Фолит Чек Кейта (Шарлеруа).
61'Элохим Каборе (Бевен) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
60'Мардоше Нзита (Спортинг Шарлеруа) получает жёлтую карточку.
60'Стефан Келлер (Бевен) получает жёлтую карточку.
56'Фолит Элохим Каборе (Бевен).
56'Мардоше Нзита (Шарлеруа) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
55'Удар отражён. Якоб Ромсаас (Спортинг Шарлеруа) пробил головой из центра штрафной, вратарь Йоханнес Шенк (Бевен) парирует мяч в верхний правый угол.
55'Угловой подаст Шарлеруа. Мяч ушёл за лицевую от Лорана Янса.
54'Фолит Фредди Мбемба (Шарлеруа).
54'Кристиан Брюлс (Бевен) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
52'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
50'Пауза в матче из-за травмы Элохима Каборе (Бевен).
48'Фолит Жарль Маргарита (Бевен).
48'Ноа Зольхейд (Шарлеруа) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
48'Удар заблокирован. Жарль Маргарита (Бевен) пробил левой ногой с левого фланга штрафной площади.
47'Удар отражён. Курт Абрахамс (Бевен) пробил правой ногой из-за штрафной, вратарь Мохамед Конэ (Спортинг Шарлеруа) парирует мяч в нижний левый угол.
46'Фолит Якоб Ромсаас (Спортинг Шарлеруа).
46'Курт Абрахамс (Бевен) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
46'Начинается второй тайм. Спортинг Шарлеруа 0, Бевен 0.
Первый тайм окончен. Спортинг Шарлеруа 0:0 Бевен.
46'Удар заблокирован. Жарль Маргарита (Бевен) пробил правой ногой из-за штрафной, мяч отбит. Пас от Кристофа Янссенса.
45'Резервный арбитр показал, что компенсированного времени не добавлено.
45'Удар отражён. Патрик Пфлюкке (Спортинг Шарлеруа) пробил левой ногой из-за штрафной, вратарь Йоханнес Шенк (Бевен) парирует мяч в верхний левый угол. Пас от Якоба Ромсааса.
44'Угловой подаст Бевен. Мяч ушёл за лицевую от Фредди Мбембы.
44'Угловой подаст Бевен. Мяч ушёл за лицевую от Мохамеда Конэ.
44'Удар отражён. Жарль Маргарита (Бевен) пробил правой ногой из-за штрафной, вратарь Мохамед Конэ (Спортинг Шарлеруа) парирует мяч в верхний центр ворот. Пас от Кристиана Брулса.
42'Фолит Кристиан Брюлс (Бевен).
42'Фредди Мбемба (Шарлеруа) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
41'Удар отражён. Фредди Мбемба (Шарлеруа) пробил правой ногой из центра штрафной площади, вратарь Йоханнес Шенк (Бевен) парирует мяч в центре ворот. Передал Якоб Ромсаас.
40'Мардоше Нзита (Шарлеруа) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
40'Фолит Лоран Янс (Бевен).
37'Фолит Мори Кера (Шарлеруа).
37'Крис Локеса (Бевен) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
37'Удар заблокирован. Мардохе Нзита (Шарлеруа) пробил правой ногой с левого фланга штрафной площади, но мяч остановлен. Пас от Якоба Ромсааса.
36'Удар мимо. Жарль Маргарита (Бевен) пробил правой ногой из центра штрафной площади, но мяч улетел влево от ворот. Передал Лоран Янс.
31'Удар мимо. Орелиен Шейдлер (Шарлеруа) пробил левой ногой из центра штрафной площади, мяч улетел высоко и в сторону от ворот. Пас от Мардохе Нзита.
30'Угловой подаст Шарлеруа. Мяч ушёл за лицевую от Виктора Бунэ.
24'Положение «вне игры» у Спортинг Шарлеруа. Фредди Мбемба зафиксирован в офсайде.
23'Фолит Амин Букамир (Спортинг Шарлеруа).
23'Кристоф Янссенс (Бевен) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
20'Фредди Мбемба (Спортинг Шарлеруа) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
20'Фолит Лоран Янс (Бевен).
19'Желтая карточка Орелиену Шейдлеру (Спортинг Шарлеруа) за грубый фол.
19'Фолит Орелиен Шейдлер (Спортинг Шарлеруа).
19'Курт Абрахамс (Бевен) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
18'Удар отражён. Якоб Ромсаас (Спортинг Шарлеруа) пробил правой ногой из центра штрафной, вратарь Йоханнес Шенк (Бевен) парирует мяч в нижний правый угол. Передал Патрик Пфлюкке.
16'Фолит Мардоше Нзита (Спортинг Шарлеруа).
16'Лоран Янс (Бевен) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
13'Удар мимо. Кевин Ван ден Керхоф (Спортинг Шарлеруа) пробил левой ногой из-за штрафной, мяч пролетел вправо от ворот.
12'Удар отражён. Якоб Ромсаас (Шарлеруа) пробил правой ногой из-за штрафной, вратарь Йоханнес Шенк (Бевен) парирует мяч в нижний левый угол. Передал Фредди Мбемба.
11'Мардоше Нзита (Шарлеруа) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
11'Фолит Крис Локеса (Бевен).
10'Удар заблокирован. Кевин Ван ден Керхоф (Шарлеруа) пробил левой ногой из центра штрафной, но мяч остановлен.
09'Фолит Сибен Дюве (Бевен).
09'Мардоше Нзита (Спортинг Шарлеруа) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
08'Удар мимо. Патрик Пфлюкке (Шарлеруа) пробил правой ногой из-за штрафной, но мяч пролетел вправо от ворот. Передал Якоб Ромсаас.
07'Удар отражён. Курт Абрахамс (Бевен) пробил левой ногой с правого фланга штрафной, вратарь Мохамед Конэ (Шарлеруа) отбивает мяч в верхний центр ворот.
05'Удар мимо. Кристоф Янссен (Бевен) пробил головой с острого угла, мяч пролетел в сантиметрах от штанги, улетев вправо. Передал Кристиан Брюлс, выполнив навес после углового.
05'Угловой подаст Бевен. Мяч ушёл за лицевую от Фредди Мбембы.
05'Угловой подаст Бевен. Мяч ушёл за лицевую от Кевина Ван ден Керхофа.
03'Фолит Сибен Дюве (Бевен).
03'Патрик Пфлюке (Спортинг Шарлеруа) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
02'Угловой подаст «Шарлеруа». Мяч ушёл за лицевую от Кристофа Янссенса.
01'Фолит Сибен Дюваэль («Беверен»).
01'Орелиен Шейдлер (Спортинг Шарлеруа) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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