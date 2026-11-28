Текущая форма

«Славия-Мозырь» закончила сезон 2025 года в Высшей лиге Беларуси на третьем месте и получила бронзу. Дорога к этому месту вышла извилистой. У команды Ивана Биончика уверенные победы чередуются с болезненными провалами, так что на финише чемпионата о полной стабилизации игры речи не идет.

Поражение от «МЛ Витебск» со счетом 1:2 опять высветило слабое место мозырцев в обороне. Гол Андрея Шемрука на 7-й минуте с передачи Александра Батышева общей картины не изменил. Из шести последних встреч команда выиграла три. «ФК Барановичи» была обыграна уверенно (2:0), «Торпедо-БелАЗ» и «Белшина» переиграны результативно (4:2), зато следом концентрация пропадала и «Ислочь» брала верх (1:3). Настораживает и мини-серия личных встреч с нынешним соперником. Всего месяц назад, 15 октября, команда капитана Павла Чикиды уступила «Динамо Минск» со счетом 1:3, и это снова говорит о проблемах с реализацией против топ-клубов лиги.

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