Славия-Мозырь — Динамо Брест: прогноз на матч Высшая лига Беларуси
28 ноября 2026 года «Славия-Мозырь» и «Динамо Брест» проведут матч Высшей лиги Беларуси. Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Славия-Мозырь» закончила сезон 2025 года в Высшей лиге Беларуси на третьем месте и получила бронзу. Дорога к этому месту вышла извилистой. У команды Ивана Биончика уверенные победы чередуются с болезненными провалами, так что на финише чемпионата о полной стабилизации игры речи не идет.
Поражение от «МЛ Витебск» со счетом 1:2 опять высветило слабое место мозырцев в обороне. Гол Андрея Шемрука на 7-й минуте с передачи Александра Батышева общей картины не изменил. Из шести последних встреч команда выиграла три. «ФК Барановичи» была обыграна уверенно (2:0), «Торпедо-БелАЗ» и «Белшина» переиграны результативно (4:2), зато следом концентрация пропадала и «Ислочь» брала верх (1:3). Настораживает и мини-серия личных встреч с нынешним соперником. Всего месяц назад, 15 октября, команда капитана Павла Чикиды уступила «Динамо Минск» со счетом 1:3, и это снова говорит о проблемах с реализацией против топ-клубов лиги.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Славия-Мозырь» сохранила ворота на замке в одном матче из шести.
- Ориентировочный состав: Александр Жихера, Илья Ращеня, Андрей Шемрук, Александр Дерзинский, Алексей Антилевский, Кирилл Чернук, Евгений Абрамович, Никита Мельников.
Текущая форма
«Динамо Брест» уверенно закрепилось в элите Высшей лиги Беларуси и держит четвертую строчку в таблице сезона 2025. Под началом Александра Седнёва команда растет от матча к матчу и постепенно превращается в серьезного конкурента для лидеров чемпионата. Статус одного из самых надежных клубов страны брестчане подтверждают по делу.
В шести последних матчах брестчане победили четыре раза, забили 15 мячей и уступили только дважды. Такая результативность красноречивее любых рассуждений об атаке. Наглядным получился недавний матч с «Нафтаном», где команда выиграла 3:1. Капитан Егор Корцов открыл счет на 28-й минуте, а Денис Ковалевич оформил дубль во втором тайме. Насколько ровно брестчане пройдут дистанцию, покажет дерби. В последней очной встрече с «Динамо Минск» 15 октября гости проиграли 1:3, и теперь этот результат станет для них главным поводом ответить в предстоящем противостоянии.
Интересные факты для ставок
- В последних 6 матчах «Динамо Брест» пропускает в среднем 1.2 гола за игру.
- Турнирное положение: 4-е место в Высшей лиге Беларуси (сезон 2025).
- Ориентировочный состав: Игорь Малашицкий, Ягор Храленко, Роман Юзепчук, Жарко Попович, Алексей Бутаревич, Егор Корцов, Кирилл Глушченков, Никита Степанов.
Прогноз и ставки
«Динамо Брест» в последних шести турах забило 15 мячей, а победа над «Нафтаном» со счетом 3:1 получилась убедительной. У мозырцев оборона играет неровно. В пяти из шести последних матчей команда пропускала, и недавний разгром от «МЛ Витебска» это только подтвердил. В октябре брестчане уже обыграли соперника со счетом 1:3, так что ждем похожего матча с перевесом гостей.
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Ставка Победа «Динамо Брест»
На отрезке из 6 встреч у «Динамо Брест» 4 победы, 2 ничьи и 0 поражений.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 9 из 20 последних встреч «Славия-Мозырь» и в 10 из 20 игр «Динамо Брест».
Ставка Индивидуальный тотал «Динамо Брест» больше 0.5
Отметку 0.5 «Динамо Брест» пробивал в 13 из 20 последних встреч.
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