Матч окончен. ФКБ 2:0 Чиксереда.
Второй тайм окончен. ФКБ 2:0 Чиксереда.
92'Неточный удар. Денис Дрэгуш (Стяуа Бухарест) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и правее створа ворот. Передачу выполнил Юри Чизотти.
92'Удар заблокирован. Юри Чизотти (Стяуа Бухарест) пробил левой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Аймен Бутутау.
92'Резервный арбитр компенсировал 2 минуты.
91'Удар мимо. Рауль Пальмес (Чиксереда) пробил правой ногой из центра штрафной площади, мяч улетел вправо. Передал Альберт Шталль навесом.
90'Удар мимо. Рауль Пальмес (Чиксереда) пробил правой ногой с дальней дистанции (более 35 метров), мяч улетел вправо. Передал Матьяш Тайти.
89'Неточный удар. Арнольд Гарита (Стяуа Бухарест) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Юри Чизотти в быстрой контратаке.
88'Замена, Чиксереда. На поле выходит Суфьян Джебари, игру покидает Аттила Чюрёш.
88'Рауль Пальмес (Чиксереда) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
88'Фолит Арнольд Гарита (Стяуа Бухарест).
84'Удар мимо. Шаболч Саляй (Чиксереда) пробил правой ногой с дальней дистанции (более 35 метров), мяч уходит влево. Пас от Лоранда Пашка после быстрой атаки.
83'Удар заблокирован. Аймен Бутутау (Стяуа Бухарест) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Ристо Радунович.
82'Замена у команды Стяуа Бухарест: на поле выходит Арнольд Гарита, игру покидает Александру Стойан.
81'Фолит Мате Одор (Чиксереда).
81'Рикардо Пэдурарю (Стяуа Бухарест) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
78'Жёлтая карточка: предупреждение получает Юри Чизотти (Стяуа Бухарест) за грубый фол.
78'Лоранд Пашка (Чиксереда) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
78'Фолит Юри Чизотти (Стяуа Бухарест).
78'Замена у команды Стяуа Бухарест: на поле выходит Аймен Бутутау, игру покидает Офри Арад.
77'Штефан Тырновану (Стяуа Бухарест) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
77'Фолит Аттила Чюрёш (Чиксереда).
77'Удар отражён. Мате Одор (Чиксереда) пробил головой из центра штрафной площади, Стефан Тарновану (ФКСБ) парирует мяч в верхний центр ворот. Передал Лоранд Пашка навесом.
76'Угловой подаст Чиксереда. Мяч ушёл за лицевую от Андре Дуарте.
76'Фолит Валентин Крецу (Стяуа Бухарест).
76'Шаболч Саляй (Чиксереда) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
75'Замена в составе Чиксереды. На поле выходит Альберт Шталь, игру покидает Лима.
74'Удар заблокирован. Мартон Эппель (Чиксереда) пробил правой ногой с правого фланга штрафной, мяч отбит.
72'Неточный удар. Денис Дрэгуш (Стяуа Бухарест) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч проходит совсем рядом с правой штангой. Передачу выполнил Ристо Радунович навесом с углового.
72'Угловой подаст Стяуа Бухарест. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Саболч Салай).
72'Удар заблокирован. Александру Стойан (Стяуа Бухарест) пробил правой ногой с левого угла вратарской — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Ристо Радунович навесом в штрафную.
71'Угловой подаст Стяуа Бухарест. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Рэзван Триф).
66'Фолит Мате Одор (Чиксереда).
66'Юри Чизотти (Стяуа Бухарест) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
63'Замена в составе Чиксереды. На поле выходит Мартон Эппель, игру покидает Нино Куковец.
61'Удар заблокирован. Александру Стойан (Стяуа Бухарест) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Юри Чизотти.
60'Лоранд Пашка (Чиксереда) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
60'Фолит Денис Дрэгуш (Стяуа Бухарест).
59'Фолит Аттила Чюрёш (Чиксереда).
59'Денис Дрэгуш (Стяуа Бухарест) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
59'Удар отражён. Разван Триф (Чиксереда) пробил левой ногой из-за пределов штрафной, Стефан Тарновану (ФКСБ) парирует мяч в верхний левый угол. Пас от Лоранда Пашки.
58'Угловой подаст Чиксереда. Мяч ушёл за лицевую от Ристо Радуновича.
55'Неточный удар. Офри Арад (Стяуа Бухарест) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Денис Дрэгуш.
52'Офсайд у команды Стяуа Бухарест: Рикардо Пэдурарю оказался в положении «вне игры».
51'Удар отражён. Денис Драгус (ФКСБ) пробил левой ногой с левого края шестиметровой отметки, вратарь Эдуард Пап (Чиксереда) парирует мяч в нижний левый угол.
49'Неточный удар. Александру Стойан (Стяуа Бухарест) пробил правой ногой из-за пределов штрафной в быстрой контратаке — мяч проходит левее створа ворот.
48'Фолит Офри Арад (Стяуа Бухарест).
48'Матьяш Тайти (Чиксереда) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
47'Удар заблокирован. Аттила Чюрёш (Чиксереда) пробил головой из центра штрафной площади, мяч отбит. Пас от Лоранда Пашка.
46'Угловой подаст Чиксереда. Мяч ушёл за лицевую от Офри Арада.
46'Удар заблокирован. Шаболч Саляй (Чиксереда) пробил правой ногой из-за штрафной площади. Пас от Шаболча Нитры.
46'Начинается второй тайм. Счёт: ФКБ 2, Чиксерда 0.
46'Замена в составе Чиксерды. На поле выходит Матьяш Тайти, игру покидает Артур Хорват.
46'Замена в составе Чиксерды. На поле выходит Шаболч Саляй, игру покидает Адам Чекус.
46'Замена у команды Стяуа Бухарест: на поле выходит Офри Арад, игру покидает Жоао Паулу.
46'Замена у команды Стяуа Бухарест: на поле выходит Юри Чизотти, игру покидает Давид Микулеску.
Первый тайм окончен. Счёт: ФКБ 2:0 Чиксереди.
48'Резервный арбитр компенсировал 1 минуту.
47'Гол! Счёт: ФКБ 2:0 Чиксереди. Денис Драгус (ФКБ) пробил правой ногой из центра штрафной площади в центр ворот после стандарта.
47'Пенальти отражён! Денис Драгус (ФКБ) пробил правой ногой, Эдуард Пап (Чиксереди) парирует мяч в нижний левый угол.
45'Пенальти! Мате Одор (Чиксереда) нарушает правила в своей штрафной площади, игра рукой.
45'Угловой подаст Стяуа Бухарест. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Мате Одор).
44'Фолит Адам Чекус (Чиксереда).
44'Валентин Крецу (Стяуа Бухарест) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
42'Разван Триф (Чиксереда) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
42'Фолит Давид Микулеску (Стяуа Бухарест).
39'Гол! ФКСБ 1, Чиксерда 0. Джойским Дава (ФКСБ) пробил головой из центра штрафной площади в нижний левый угол. Пас от Ристо Радуновича после подачи с углового.
38'Угловой подаст Стяуа Бухарест. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Мате Одор).
37'Фолит Мате Одор (Чиксерда).
37'Денис Дрэгуш (Стяуа Бухарест) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
36'Удар заблокирован. Адам Чекус (Чиксерда) пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади. Пас от Артура Хорвата.
34'Денис Дрэгуш (Стяуа Бухарест) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
34'Фолит Мате Одор (Чиксерда).
33'Удар заблокирован. Денис Дрэгуш (Стяуа Бухарест) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч.
33'Рэзван Триф (Чиксерда) получает жёлтую карточку.
33'Фолит Разван Триф (Чиксерда).
33'Давид Микулеску (Стяуа Бухарест) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
31'Лоранд Пашка (Чиксерда) получает жёлтую карточку за грубый фол.
31'Фолит Лоранд Пашка (Чиксерда).
31'Жоао Паулу (Стяуа Бухарест) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
30'Аттила Чюрёш (Чиксерда) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
30'Фолит Карло Мухар (Стяуа Бухарест).
29'Александру Стойан (Стяуа Бухарест) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
29'Фолит Аттила Чюрёш (Чиксерда).
29'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
29'Пауза в матче (ФКСБ).
28'Удар заблокирован. Рикардо Пэдурарю (Стяуа Бухарест) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Александру Стойан.
26'Неточный удар. Александру Стойан (Стяуа Бухарест) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит совсем рядом с правой штангой. Передачу выполнил Рикардо Пэдурарю навесом в штрафную.
25'Угловой подаст Стяуа Бухарест. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Рэзван Триф).
24'Удар мимо. Денис Драгус (ФКСБ) пробил правой ногой с дальней дистанции слева, мяч улетает высоко и вправо мимо ворот. Пас от Рикардо Падурариу.
23'Неточный удар. Карло Мухар (Стяуа Бухарест) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит рядом с левой «девяткой». Передачу выполнил Ристо Радунович навесом с углового.
22'Угловой подаст Стяуа Бухарест. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Мате Одор).
21'Удар отражён. Карло Мухар (ФКСБ) пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади, Эдуард Пап (Чиксерда) парирует мяч в центре ворот. Пас от Ристо Радуновича.
20'Неточный удар. Александру Стойан (Стяуа Бухарест) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Рикардо Пэдурарю.
18'Фолит Нино Куковец (Чиксерда).
18'Андре Дуарт (Стяуа Бухарест) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
16'Неточный удар. Денис Дрэгуш (Стяуа Бухарест) пробил правой ногой с левого края штрафной — мяч проходит правее створа ворот. Передачу выполнил Рикардо Пэдурарю.
12'Денис Дрэгуш (Стяуа Бухарест) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
12'Фолит Лима (Чиксерда).
12'Удар мимо. Мате Одор (Чиксерда) пробил левой ногой из центра штрафной площади, мяч летит выше ворот после подачи углового.
12'Удар заблокирован. Мате Одор (Чиксерда) пробил головой из центра штрафной площади, мяч отбит. Передал Лоран Пашка, выполнив навес.
11'Угловой подаст Чиксереди. Мяч ушёл за лицевую от Джойскима Дава.
11'Удар заблокирован. Лима (Чиксереди) пробил левой ногой из-за штрафной площади, мяч отбит.
10'Фолит Валентин Крецу (Стяуа Бухарест).
10'Адам Чекус (Чиксереди) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
09'Фолит Карло Мухар (Стяуа Бухарест).
09'Шаболч Нитра (Чиксереди) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
09'Фолит Денис Дрэгуш (Стяуа Бухарест).
09'Мате Одор (Чиксереди) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
08'Неточный удар. Александру Стойан (Стяуа Бухарест) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит совсем рядом с правой штангой. Передачу выполнил Карло Мухар.
05'Удар отражён. Денис Драгус (ФКБ) пробил правой ногой из-за штрафной, Эдуард Пап (Чиксереда) парирует мяч в центре ворот. Пас от Александру Стояна.
04'Фолит Аттила Чюрёш (Чиксереда).
04'Жоао Паулу (Стяуа Бухарест) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
04'Фолит Валентин Крецу (Стяуа Бухарест).
04'Адам Чекюш (Чиксереда) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
02'Удар мимо. Лоранд Пашка (Чиксереди) пробил левой ногой с правого фланга штрафной площади, мяч улетел в левый угол. Пас от Аттилы Чюрёша после углового.
02'Угловой подаст Чиксереда. Мяч ушёл за лицевую от Рикардо Падурариу.
02'Удар заблокирован. Мате Одор (Чиксереда) пробил правой ногой из центра штрафной площади.
01'Фолит Валентин Крецу (Стяуа Бухарест).
01'Адам Чекус (Чиксереда) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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