Текущая форма

К следующему матчу «Стяуа (ФКСБ)» подходит не в лучшем расположении духа. «Рапид» был обыгран уверенно (4:1), но затем команда угодила в полосу неудач, и теперь стабильность её результатов под вопросом. Клуб привык доминировать в румынской СуперЛиге, а его история богата трофеями, среди которых титул победителя Кубка европейских чемпионов 1986 года, так что резкая смена ритма выглядит особенно непривычно.

Шесть последних матчей команды Николае Дики дали всего две победы, три поражения и одну ничью. Голы от «Глории Бистрица», «Университати Клуж» и «Корвинулы Хунедоары» в этой череде неудач показывают, что оборона проседает именно в играх с принципиальными соперниками. Победа над «Чиндией Тарговисте» (2:1) и нулевая ничья с «Арджешом» (0:0) высокого темпа уже не вернут, зато сейчас перед командой Дики стоит задача срочно обрести уверенность в собственных силах.

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