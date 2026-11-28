Тегевахаро Миазаки — Саган Тосу: прогноз на матч Джей-лига 2
«Тегевахаро Миазаки» 29 ноября 2026 года встретится с «Саган Тосу» в матче Джей-лиги 2. Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Подробности и выбор ставок ищите в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Тегевахаро Миазаки» переживает исторический момент. Впервые в своей истории клуб закрепился во втором дивизионе Японии, причем случилось это после удачного плей-офф в декабре 2025 года. Команда из Миядзани быстро освоилась на уровне Джей-лиги 2, и статус новичка не помешал ей выйти в число главных фаворитов текущего сезона. С тренером Юдзи Окумой коллектив играет уверенно.
Четыре победы в шести последних матчах. «ФК Точиги Сити» разгромлен со счетом 3:0, «Албирекс Ниигата» обыгран со счетом 3:1. Атака на этом отрезке работает результативно. Правда, поражение от «ФК Имабари» со счетом 1:2, где единственный гол хозяев забил Махиро Ано, показало, что в обороне бывают провалы, и прервало серию из четырех матчей без пропущенных мячей. За этот отрезок клуб забил 12 голов и пропустил 5, по-прежнему держит игры под контролем и идет на вершине турнирной таблицы.
Интересные факты для ставок
- В последних шести матчах «Тегевахаро Миазаки» в среднем пропускает 0.8 гола за игру.
- Ориентировочный состав: Сю Моги, Такаси Абэ, Юма Мацумото, Кенго Куроки, Ёта Симокава, Йоко Иэсака, Рику Ямаучи, Кайга Муракоси.
Текущая форма
Саган Тосу занимает восьмое место в таблице Джей-лиги 2, что отражает их статус команды среднего дивизиона, ищущей стабильности после вылета из элиты. Плотный календарь не позволяет клубу расслабиться: в последних шести встречах коллектив одержал три победы, но также потерпел два поражения, забив девять и пропустив шесть мячей. Такая статистика говорит о нестабильности: гости могут разгромить соперника, но способны и безвольно проиграть.
Свежий разгром «Оита Тринита» со счетом 4:0 показал, насколько опасна впереди команда Акио Когики. Дайчи Сузуки забил дважды, на 19-й и 30-й минутах, а Манато Ёсида открыл счет на 13-й минуте с передачи Хикару Накахары. Однако этот результат плохо вяжется с поражениями от «Каталлер Тояма» (1:2) и «Джубило Ивата» (0:2), поэтому надежность обороны гостей сейчас под вопросом.
Интересные факты для ставок
- В двух из шести последних матчей Саган Тосу не пропустила ни одного мяча.
- Турнирное положение: В сезоне 2025 года занимает 8-е место из 20 команд.
- В лазарете: Дайчи Сузуки, Канта Дзёджо.
- Ориентировочный состав: Изумори Рёта, Рейя Моришита, Тошики Андо, Манато Ёсида, Хикару Накахара, Хибики Мацуока, Рё Шиохама, Кента Нишидзава.
Прогноз и ставки
«Тегевахаро Миазаки» возглавляет Джей-лигу 2, и в шести последних турах команда забила 12 мячей. Правда, недавнее поражение от «ФК Имабари» напомнило, что в обороне у нее не все гладко. Гости из Тосу тоже не привыкли отсиживаться сзади. В последних встречах они регулярно забивают, но и пропускают прилично, а разгромная победа над «Оита Тринита» и поражения от «Каталлер Тояма» и «Джубило Ивата» говорят об этом прямо. Игра обещает быть результативной.
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Ставка Тотал голов больше 2.5
Тотал больше 2.5 проходил в 10 из 20 последних встреч «Тегевахаро Миазаки» и в 9 из 20 игр «Саган Тосу».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 4 из 6 последних встреч «Тегевахаро Миазаки» и в 3 из 6 игр «Саган Тосу».
Ставка «Тегевахаро Миазаки» не проиграет
«Тегевахаро Миазаки» не проигрывал в 0 из 1 последних очных встреч.
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