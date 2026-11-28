Текущая форма

«Тегевахаро Миазаки» переживает исторический момент. Впервые в своей истории клуб закрепился во втором дивизионе Японии, причем случилось это после удачного плей-офф в декабре 2025 года. Команда из Миядзани быстро освоилась на уровне Джей-лиги 2, и статус новичка не помешал ей выйти в число главных фаворитов текущего сезона. С тренером Юдзи Окумой коллектив играет уверенно.

Четыре победы в шести последних матчах. «ФК Точиги Сити» разгромлен со счетом 3:0, «Албирекс Ниигата» обыгран со счетом 3:1. Атака на этом отрезке работает результативно. Правда, поражение от «ФК Имабари» со счетом 1:2, где единственный гол хозяев забил Махиро Ано, показало, что в обороне бывают провалы, и прервало серию из четырех матчей без пропущенных мячей. За этот отрезок клуб забил 12 голов и пропустил 5, по-прежнему держит игры под контролем и идет на вершине турнирной таблицы.

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