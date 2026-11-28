Ванрауре — Фуджиета: прогноз на матч Джей-лига 2
«Ванрауре» 29 ноября 2026 года встретится с «Фуджиета» в матче Джей-лиги 2. Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Подробности и выбор ставок ищите в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Ванрауре» подходит к концовке сезона в Джей-лиге 2 с тяжелым багажом неудач. В шести последних турах команда из Хацинохэ выиграла лишь один матч, четыре проиграла, забила всего пять мячей, а пропустила семь. Клуб из префектуры Аомори оказался в глубоком кризисе, и выбираться из него нужно срочно.
Три дня назад хозяева уступили «Албирекс Ниигата» со счетом 0:1, и давление на тренерский штаб только выросло. Единственным светлым пятном на этом сером отрезке остается уверенная победа над «Вентфорет Кофу» (2:0) в ноябре, которая показала, что потенциал для результата у команды есть. Правда, серия поражений от «Консадоле Саппоро» и «Оита Тринита» ставит вопрос ребром. Сумеет ли коллектив Юки Такахаси прервать этот регресс и разобраться с проблемами в обороне?
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Ванрауре» не пропустила ни разу в одном матче из шести.
- «Ванрауре» проиграла 4 из 6 последних матчей, и отрезок получился неровным.
- Ориентировочный состав: Юсукэ Танигаучи, Ватару Хираматсу, Кирато Сасаки, Хирото Юкие, Фумия Уноки, Шома Такаёси, Юма Игари, Сёма Отоидзуми.
Текущая форма
Сезон в Джей-лиге 2 «Фуджиета» проводит неудачно. Клуб идет на 15-м месте среди 20 участников, и прописка во втором дивизионе уже под угрозой. Из Джей-лиги 3 команда поднялась в 2023 году, но нынешние результаты показывают, что привыкание к новому уровню и поиск стабильной игры затянулись.
В первую очередь у гостей просела оборона. За последние шесть матчей команда выиграла лишь однажды и пропустила 10 голов. Три дня назад встреча с «Консадоле Саппоро» закончилась поражением 1:2, единственный мяч у гостей забил Кота Ватанабэ на 1-й минуте с передачи Ухэйдзи Уэхата. При тренере Томоаки Макино команда по-прежнему не латает дыры в защите, а напоминают об этом недавние поражения от «Йокогама ФК» (0:4) и «ФК Имабари» (0:1).
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Фуджиета» не пропустила в одном матче из шести.
- Турнирное положение: 15-е место из 20 команд в Джей-лиге 2 (сезон 2025).
- Ориентировочный состав: Сюн Ёсита, Юри Мори, Кейта Мацуда, Сёта Сузуки, Кондо Юсей, Ухэйдзи Уэхата, Рэй Симано, Юто Накамура.
Прогноз и ставки
«Фуджиета» пропустила 10 мячей в последних шести турах, а от «Йокогама ФК» получила разгром со счетом 0:4. У «Ванрауре» дела не лучше: команда выиграла лишь один из шести последних матчей и забила всего пять голов. Обе стороны забивают нечасто, поэтому обилия голов ждать не стоит. Ожидается вязкая, осторожная борьба, где каждая команда прежде всего думает о своих воротах, поэтому склоняемся к тоталу меньше 2.5.
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Ставка Тотал голов меньше 2.5
Тотал меньше 2.5 удерживался в 13 из 20 последних встреч «Ванрауре» и в 12 из 20 игр «Фуджиета».
Ставка Обе забьют - нет
Ставка «обе забьют - нет» проходила в 4 из 6 последних встреч «Ванрауре» и в 3 из 6 игр «Фуджиета».
Ставка «Ванрауре» не проиграет
«Ванрауре» не проигрывал в 1 из 1 последних очных встреч.
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