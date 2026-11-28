Текущая форма

«Ванрауре» подходит к концовке сезона в Джей-лиге 2 с тяжелым багажом неудач. В шести последних турах команда из Хацинохэ выиграла лишь один матч, четыре проиграла, забила всего пять мячей, а пропустила семь. Клуб из префектуры Аомори оказался в глубоком кризисе, и выбираться из него нужно срочно.

Три дня назад хозяева уступили «Албирекс Ниигата» со счетом 0:1, и давление на тренерский штаб только выросло. Единственным светлым пятном на этом сером отрезке остается уверенная победа над «Вентфорет Кофу» (2:0) в ноябре, которая показала, что потенциал для результата у команды есть. Правда, серия поражений от «Консадоле Саппоро» и «Оита Тринита» ставит вопрос ребром. Сумеет ли коллектив Юки Такахаси прервать этот регресс и разобраться с проблемами в обороне?

Интересные факты для ставок