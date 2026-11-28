Текущая форма

«Вегалта Сендай» проводит концовку сезона в Джей-лиге 2 нервно. В последней встрече команда растеряла контроль над игрой и проиграла «Йокогама ФК» со счетом 1:2. 7-е место в таблице из 20 участников само по себе смотрится достойно, однако подопечные Ёсиро Мориямы выступают неровно, и такая нестабильность способна удержать их от подъема выше.

Матч с «Йокогамой» вскрыл проблемы в обороне. Единственным светлым пятном для хозяев стал Хидетоши Такеда, который забил на 12-й минуте с передачи Мотохико Накадимы. Поражение стало вторым на отрезке из шести игр, за которые «Вегалта Сендай» пропустила 6 мячей и забила 17, причем «Блаублиц Акита» была разгромлена со счетом 4:0, а «Вентфорет Кофу» — со счетом 5:1. Теперь клубу нужно доказать, что серия побед над прямыми конкурентами не случайность, а основа для борьбы за выход в элиту.

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