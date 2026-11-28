Вегалта Сендай — Монтедио Ямагата: прогноз на матч Джей-лига 2
«Вегалта Сендай» 29 ноября 2026 года встретится с «Монтедио Ямагата» в матче Джей-лиги 2. Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Подробности и выбор ставок ищите в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Вегалта Сендай» проводит концовку сезона в Джей-лиге 2 нервно. В последней встрече команда растеряла контроль над игрой и проиграла «Йокогама ФК» со счетом 1:2. 7-е место в таблице из 20 участников само по себе смотрится достойно, однако подопечные Ёсиро Мориямы выступают неровно, и такая нестабильность способна удержать их от подъема выше.
Матч с «Йокогамой» вскрыл проблемы в обороне. Единственным светлым пятном для хозяев стал Хидетоши Такеда, который забил на 12-й минуте с передачи Мотохико Накадимы. Поражение стало вторым на отрезке из шести игр, за которые «Вегалта Сендай» пропустила 6 мячей и забила 17, причем «Блаублиц Акита» была разгромлена со счетом 4:0, а «Вентфорет Кофу» — со счетом 5:1. Теперь клубу нужно доказать, что серия побед над прямыми конкурентами не случайность, а основа для борьбы за выход в элиту.
Интересные факты для ставок
- В последних шести матчах «Вегалта Сендай» забила 17 голов, в среднем 2.8 за игру.
- Сезон 2025 года проводит во втором дивизионе Японии (J2 League).
- Ориентировочный состав: Коки Мацузава, Рёта Такада, Масахиро Сугата, Сена Игараши, Ёта Сугияма, Хидетоши Такеда, Масаюки Окуяма, Хаята Исии.
Текущая форма
«Монтедио Ямагата» никак не может подобрать ключ к воротам соперника. Последние матчи даются команде тяжело, и она ведет борьбу за место в середине таблицы. Коллектив из префектуры Ямагата проводит в Джей-лиге 2 десятый сезон подряд, однако в текущем году ему не хватает стабильности. Клуб идет лишь на 10-м месте из 20 команд, так что о реальных претензиях на верхние строчки речи не идет.
Гости давно буксуют. В обороне у них серьезные проблемы, и на отрезке из шести встреч команда трижды проиграла, в том числе «Блаублиц Акита» (1:3) и «Омия Ардия» (1:2). Неудачную серию прервала только недавняя победа над «Джубило Ивата» (1:0), однако и там атака смотрелась вяло. Единственный мяч Дзюни Такахаши на 24-й минуте родился из редкой ошибки соперника, а не из преимущества команды тренера Акинобу Ёкоучи.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Монтедио Ямагата» не пропускала в 2 матчах из 6.
- В 2025 году команда идет 10-й из 20 участников.
- Ориентировочный состав: Кайё Янагимачи, Рётаро Накамура, Сато Рюсей, Такуми Ямада, Рику Мориока, Донг-хи Ли, Хаяте Суги, Цубаса Тераяма.
Прогноз и ставки
За последние шесть встреч «Вегалта Сендай» забила 17 мячей, причем «Блаублиц Акита» и «Вентфорет Кофу» в этом отрезке были разгромлены. «Монтедио Ямагата» за те же шесть игр выиграла лишь однажды, а в последних трех матчах пропустила трижды, и с реализацией моментов у нее серьезные проблемы. Класс и мотивация на домашнем стадионе склоняют нас к победе хозяев над нестабильным соперником.
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Ставка Победа «Вегалта Сендай»
«Вегалта Сендай» выиграл 1 из 1 последних очных встреч.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 17 из 20 последних встреч «Вегалта Сендай» и в 14 из 20 игр «Монтедио Ямагата».
Ставка Индивидуальный тотал «Вегалта Сендай» больше 1.5
Отметку 1.5 «Вегалта Сендай» пробивал в 11 из 20 последних встреч.
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