Матч окончен! Итоговый счёт — Вест Бромвич Альбион 1:0 Бристоль Сити.
Второй тайм завершён. Счёт — Вест Бромвич Альбион 1:0 Бристоль Сити.
93'Удар заблокирован. Джейсон Моламби (Вест Бромвич Альбион) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Барни Стюарт.
91'Резервный арбитр компенсировал 3 минуты.
89'Фолит Джо Уильямс (Бристоль Сити).
89'Таммер Бани (Вест Бромвич Альбион) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
87'Удар заблокирован. Адевайо Элайджа (Бристоль Сити) пробил головой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Рио Кардинас навесом в штрафную.
86'Угловой подаст Бристоль Сити. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Натанил Филлипс).
85'Замена у команды Вест Бромвич Альбион: на поле выходит Майки Джонстон, игру покидает Джимми Морган.
85'Неточный удар. Карим Тунде (Вест Бромвич Альбион) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит рядом с правой «девяткой». Передачу выполнил Брайан Перейра.
82'Удар заблокирован. Ю Хиракава (Бристоль Сити) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Роб Дики.
81'Угловой подаст Бристоль Сити. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Джейсон Моламби).
80'Жёлтая карточка: предупреждение получает Натанил Филлипс (Вест Бромвич Альбион) за грубый фол.
80'Ю Хиракава (Бристоль Сити) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
80'Фолит Натанил Филлипс (Вест Бромвич Альбион).
79'Гол! Вест Бромвич Альбион 1:0 Бристоль Сити. Джимми Морган (Вест Бромвич Альбион) пробил правой ногой с близкого расстояния и отправляет мяч в нижний левый угол ворот.
79'Неточный удар. Гарри Уитвелл (Вест Бромвич Альбион) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч проходит правее створа ворот. Передачу выполнил Каллам Стайлс навесом в штрафную.
78'Удар заблокирован. Джейсон Найт (Бристоль Сити) пробил головой из центра штрафной — защитники накрывают мяч.
76'Адевайо Элайджа (Бристоль Сити) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
76'Фолит Брайан Перейра (Вест Бромвич Альбион).
75'Угловой подаст Вест Бромвич Альбион. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Джордж Таннер).
74'Замена у команды Бристоль Сити: на поле выходит Сэм Белл, игру покидает Скотт Твайн.
74'Замена в Бристоле. На поле выходит Элайджа Адебайо, игру покидает Дом Боллард.
73'Офсайд у команды Вест Бромвич Альбион: Джимми Морган оказался в положении «вне игры».
72'Замена в Вест Бромвич Альбионе. На поле выходит Барни Стюарт, игру покидает Ауне Хеггебо.
71'Удар заблокирован. Джимми Морган (Вест Бромвич Альбион) пробил головой с левого угла вратарской — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Карим Тунде навесом в штрафную.
69'Фолит Скотт Твайн (Бристоль Сити).
69'Брайан Перейра (Вест Бромвич Альбион) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
67'Скотт Твайн (Бристоль Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
67'Фолит Крис Мепхэм (Вест Бромвич Альбион).
67'Угловой подаст Вест Бромвич Альбион. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Ноа Эйле).
66'Угловой подаст Вест Бромвич Альбион. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Джо Уильямс).
66'Удар заблокирован. Джейсон Моламби (Вест Бромвич Альбион) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч.
65'Фолит Джо Уильямс (Бристоль Сити).
65'Таммер Бани (Вест Бромвич Альбион) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
63'Рио Кардинас (Бристоль Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
63'Фолит Карим Тунде (Вест Бромвич Альбион).
63'Замена, Вест Бромвич Альбион. На поле выходит Таммер Бани, игру покидает Феликс Мёре.
62'Замена у команды Вест Бромвич Альбион: на поле выходит Карим Тунде, игру покидает Конор Таунсенд.
62'Замена у команды Бристоль Сити: на поле выходит Ю Хиракава, игру покидает Джед Уоллес.
60'Фолит Дом Боллард (Бристоль Сити).
60'Натанил Филлипс (Вест Бромвич Альбион) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
59'Неточный удар. Джимми Морган (Вест Бромвич Альбион) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Гарри Уитвелл в быстрой контратаке.
58'Угловой подаст Бристоль Сити. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Макс О'Лири).
58'Неточный удар. Джимми Морган (Вест Бромвич Альбион) пробил головой из центра штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Конор Таунсенд навесом в штрафную.
55'Дом Баллард (Бристоль Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
55'Фолит Каллам Стайлс (Вест Бромвич Альбион).
55'Удар мимо. Джед Уоллес (Бристоль Сити) пробил правой ногой с правого фланга штрафной площади, мяч летит выше ворот. Пас от Дома Балларда.
52'Джордж Таннер (Бристоль Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
52'Фолит Конор Таунсенд (Вест Бромвич Альбион).
50'Джейсон Найт (Бристоль Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
50'Фолит Феликс Мьёре (Вест Бромвич Альбион).
46'Удар отражён. Джимми-Джей Морган (Вест Бромвич Альбион) пробил правой ногой с неудобного угла слева, Брэдли Коллинз (Бристоль Сити) парирует мяч в центре ворот. Пас от Джейсона Молумби.
46'Начался второй тайм. Счёт — Вест Бромвич Альбион 0:0 Бристоль Сити.
46'Замена у команды Бристоль Сити: на поле выходит Ноа Эйле, игру покидает Лорент Толай.
Первый тайм завершён. Счёт — Вест Бромвич Альбион 0:0 Бристоль Сити.
52'Угловой подаст Вест Бромвич Альбион. Мяч ушёл за лицевую от Дома Болларда.
51'Вторая жёлтая карточка Лисаву Айссату (Бристоль Сити) за грубый фол.
50'Фолит Лисав Айссат (Бристоль Сити).
50'Джимми Морган (Вест Бромвич Альбион) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
49'Скотт Твайн (Бристоль Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
49'Фолит Брайан Перейра (Вест Бромвич Альбион).
46'Резервный арбитр компенсировал 5 минут.
45'Джейсон Найт (Бристоль Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
45'Фолит Гарри Уитвелл (Вест Бромвич Альбион).
44'Неточный удар. Джимми Морган (Вест Бромвич Альбион) пробил головой из центра штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Конор Таунсенд навесом с углового.
43'Угловой подаст Вест Бромвич Альбион. Мяч ушёл за лицевую от Лисав Эссат.
42'Лисав Эссат (Бристоль Сити) получает жёлтую карточку за грубый фол.
42'Фолит Лисав Эссат (Бристоль Сити).
42'Гарри Уитвелл (Вест Бромвич Альбион) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
40'Неточный удар. Натанил Филлипс (Вест Бромвич Альбион) пробил головой с левого угла вратарской — мяч уходит выше и левее створа ворот. Передачу выполнил Джейсон Моламби навесом с углового.
39'Угловой подаст Вест Бромвич Альбион. Мяч ушёл за лицевую от Лисава Айссата.
38'Фолит Джо Уильямс (Бристоль Сити).
38'Каллам Стайлс (Вест Бромвич Альбион) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
37'Фолит Джед Уоллес (Бристоль Сити).
37'Джимми Морган (Вест Бромвич Альбион) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
36'Игра рукой — правила нарушает Джед Уоллес (Бристоль Сити).
32'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
32'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Джейсон Моламби (Вест Бромвич Альбион).
31'Удар заблокирован. Джимми Морган (Вест Бромвич Альбион) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Конор Таунсенд.
31'Удар отражён. Лорент Толай (Бристоль Сити) пробил головой из центра штрафной — вратарь Макс О'Лири (Вест Бромвич Альбион) парирует мяч под перекладиной по центру ворот. Передачу выполнил Джо Уильямс.
31'Неточный удар. Джо Уильямс (Бристоль Сити) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и правее створа ворот. Передачу выполнил Скотт Твайн.
30'Фолит Джед Уоллес (Бристоль Сити).
30'Конор Таунсенд (Вест Бромвич Альбион) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
30'Рио Кардинас (Бристоль Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
30'Фолит Ауне Хеггебо (Вест Бромвич Альбион).
28'Замена в Бристоле. На поле выходит Лисав Айссат, игру покидает Роб Аткинсон из-за травмы.
25'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
24'Пауза в матче из-за травмы Роберта Эткинсона (Бристоль Сити).
23'Угловой подаст Вест Бромвич Альбион. Мяч ушёл за лицевую от Роба Аткинсона.
23'Удар заблокирован. Ауне Хеггебо (Вест Бромвич Альбион) пробил правой ногой с правого фланга штрафной площади.
21'Угловой подаст Бристоль Сити. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Крис Мепхэм).
21'Удар заблокирован. Лорент Толай (Бристоль Сити) пробил левой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Джед Уоллес навесом в штрафную.
20'Фолит Лорент Толай (Бристоль Сити).
20'Крис Мепхэм (Вест Бромвич Альбион) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
19'Джо Уильямс (Бристоль Сити) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
19'Фолит Ауне Хеггебо (Вест Бромвич Альбион).
18'Жёлтая карточка: предупреждение получает Скотт Твайн (Бристоль Сити) за грубый фол.
18'Фолит Скотт Твайн (Бристоль Сити).
18'Каллам Стайлс (Вест Бромвич Альбион) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
16'Неточный удар. Натанил Филлипс (Вест Бромвич Альбион) пробил правой ногой с левого края штрафной после подачи углового — мяч проходит правее створа ворот.
16'Удар заблокирован. Натанил Филлипс (Вест Бромвич Альбион) пробил головой с левого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Конор Таунсенд навесом в штрафную.
16'Угловой подаст Вест Бромвич Альбион. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Рио Кардинас).
14'Угловой подаст Вест Бромвич Альбион. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Рио Кардинас).
13'Фолит Джейсон Найт (Бристоль Сити).
13'Ауне Хеггебо (Вест Бромвич Альбион) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
11'Фолит Скотт Твайн (Бристоль Сити).
11'Брайан Перейра (Вест Бромвич Альбион) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
10'Фолит Лорент Толай (Бристоль Сити).
10'Натанил Филлипс (Вест Бромвич Альбион) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
09'Рука! Ауне Хеггебо (Вест Бромвич Альбион) играет рукой.
08'Феликс Мюр (Вест Бромвич Альбион) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
08'Фолит Джед Уоллес (Бристоль Сити).
06'Неточный удар. Джимми Морган (Вест Бромвич Альбион) пробил левой ногой из центра штрафной после подачи углового — мяч уходит выше и левее створа ворот.
06'Угловой подаст Вест Бромвич Альбион. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Джордж Таннер).
06'Удар заблокирован. Гарри Уитвелл (Вест Бромвич Альбион) пробил левой ногой из центра штрафной площади. Пас от Феликса Мьёре.
05'Фолит Роб Дики (Бристоль Сити).
05'Крис Мепхэм (Вест Бромвич Альбион) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
Комментарии