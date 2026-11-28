Текущая форма

«Вест Бромвич» подходит к очередному туру Чемпионшипа с тревожным багажом. Общий баланс на отрезке смотрится положительно, однако в обороне команда допускает ошибки, которые обходятся ей слишком дорого. В последних шести встречах коллектив выиграл трижды и ни разу не проиграл, правда цена этой статистики высока. 13 забитых мячей при шести пропущенных напоминают, что зона риска в защите по-прежнему не закрыта.

О нестабильности красноречиво говорит недавняя ничья с «Суонси Сити» (2:2) 21 ноября, когда хозяева не удержали преимущество. Зато в последнем матче с «Болтон Уондерерс» (3:1) команда Тони Моубрея оторвалась от соперника во многом благодаря Ауне Селланд Хеггебё, который забил на 21-й минуте и реализовал пенальти на 23-й. Вопрос, впрочем, открыт. Сумеет ли клуб из Уэст-Бромвича сохранить чистый лист в следующих матчах или пропущенные голы станут привычной платой за атаку?

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