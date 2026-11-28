Текущая форма

«Видзев» из Лодзи идет 14-м из 18 участников Экстракласы. Отрезок у команды тяжелый, и клуб, который в 90-е годы входил в число лидеров польского футбола, сейчас борется за выживание, а это серьезное испытание для его амбиций. Подопечные Игора Йовичевича стараются удержаться в высшем дивизионе, однако стабильности им по-прежнему не хватает, и в этом главная проблема «Красной Армии».

Выезд к «Ракуву» из Ченстоховы получился неудачным. «Видзев» проиграл 1:3, и оборона хозяев поля дала заметную трещину. Единственный мяч команды на 52-й минуте провел Юльян Шеху после точной передачи Линдона Селахи, но спасти очко этим не удалось. Зато раньше «видзевяки» выглядели куда ярче. «Погонь» из Щецина была разгромлена 3:0, а «Скерневице» обыграно 1:0. Потенциал для побед в Экстракласе у этой команды есть.

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