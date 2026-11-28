Матч окончен! Итоговый счёт — Видзев Лодзь 2:0 Заглембе Любин.
Второй тайм завершён. Счёт — Видзев Лодзь 2:0 Заглембе Любин.
94'Фолит Якуб Сыпек (Заглембе Любин).
94'Дани Силва (Видзев Лодзь) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
92'Неточный удар. Михалис Косидис (Заглембе Любин) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Якуб Сыпек навесом в штрафную.
92'Удар отражён. Филип Кокаба (Заглембе Любин) пробил левой ногой с близкого расстояния — вратарь Бартломей Дронговский (Видзев Лодзь) парирует мяч в нижнем левом углу ворот. Передачу выполнил Михалис Косидис.
91'Удар заблокирован. Эмиль Корнвиг (Видзев Лодзь) пробил правой ногой с правого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Кароль Швидерский.
91'Фолит Матейуш Дзевятовский (Заглембе Любин).
91'Дани Силва (Видзев Лодзь) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
91'Резервный арбитр компенсировал 4 минуты.
90'Неточный удар. Якуб Сыпек (Заглембе Любин) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Филип Кокаба в быстрой контратаке.
89'Матейуш Дзевятовский (Заглембе Любин) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
89'Фолит Линдон Селахи (Видзев Лодзь).
87'Неточный удар. Эмиль Корнвиг (Видзев Лодзь) пробил головой из центра штрафной — мяч уходит выше и левее створа ворот.
86'Кароль Швидерский (Видзев Лодзь) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
86'Фолит Филип Кокаба (Заглембе Любин).
84'Замена у команды Видзев Лодзь: на поле выходит Эмиль Корнвиг, игру покидает Юльян Шеху.
84'Замена у команды Видзев Лодзь: на поле выходит Матеуш Жыро, игру покидает Марсель Краевский.
83'Шимон Лычко (Заглембе Любин) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
83'Фолит Марио Гарсия (Видзев Лодзь).
81'Неточный удар. Михалис Косидис (Заглембе Любин) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч проходит совсем рядом с правой штангой. Передачу выполнил Филип Кокаба в быстрой контратаке.
81'Удар заблокирован. Михалис Косидис (Заглембе Любин) пробил правой ногой с левого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Роман Якоба.
80'Удар заблокирован. Филип Шимчак (Заглембе Любин) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Филип Кокаба.
80'Неточный удар. Якуб Сыпек (Заглембе Любин) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит правее створа ворот.
78'Неточный удар. Паулинью Боя (Видзев Лодзь) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч уходит выше и правее створа ворот. Передачу выполнил Кароль Швидерский.
75'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
75'Замена у команды Заглембе Любин: на поле выходит Филип Шимчак, игру покидает Левенте Сабо.
75'Пауза в матче (Видзев Лодзь).
73'Неточный удар. Кароль Швидерский (Видзев Лодзь) пробил левой ногой из-за пределов штрафной прямым ударом со штрафного — мяч проходит совсем рядом с левой штангой.
72'Юльян Шеху (Видзев Лодзь) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
72'Фолит Игорь Орликовский (Заглембе Любин).
70'Неточный удар. Якуб Сыпек (Заглембе Любин) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит совсем рядом с правой штангой.
70'Неточный удар. Алекс Лавничак (Заглембе Любин) пробил головой из центра штрафной — мяч проходит чуть выше перекладины. Передачу выполнил Филип Кокаба навесом со стандарта.
69'Замена у команды Заглембе Любин: на поле выходит Михалис Косидис, игру покидает Давид Чолина.
69'Левенте Сабо (Заглембе Любин) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
69'Фолит Линдон Селахи (Видзев Лодзь).
68'Замена у команды Видзев Лодзь: на поле выходит Паулинью Боя, игру покидает Стипе Бюк.
68'Замена у команды Видзев Лодзь: на поле выходит Дани Силва, игру покидает Фран Альварес.
67'Удар заблокирован. Роман Якоба (Заглембе Любин) пробил левой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч.
67'Удар заблокирован. Роман Якоба (Заглембе Любин) пробил левой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч.
65'Игра рукой — правила нарушает Марсель Краевский (Видзев Лодзь).
63'Фолит Алекс Лавничак (Заглембе Любин).
63'Иоан Верместян (Видзев Лодзь) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
61'Юльян Шеху (Видзев Лодзь) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
61'Фолит Йосип Чорлука (Заглембе Любин).
61'Удар отражён. Левенте Сабо (Заглембе Любин) пробил правой ногой с правого края штрафной — вратарь Бартломей Дронговский (Видзев Лодзь) парирует мяч в нижнем правом углу ворот. Передачу выполнил Шимон Лычко.
59'Фолит Давид Чолина (Заглембе Любин).
59'Иоан Верместян (Видзев Лодзь) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
57'Удар заблокирован. Якуб Сыпек (Заглембе Любин) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Шимон Лычко.
56'Удар заблокирован. Фран Альварес (Видзев Лодзь) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Кароль Швидерский.
55'Неточный удар. Линдон Селахи (Видзев Лодзь) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч уходит выше и правее створа ворот.
54'Кароль Швидерский (Видзев Лодзь) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
54'Фолит Давид Чолина (Заглембе Любин).
54'Удар отражён. Кароль Швидерский (Видзев Лодзь) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Златан Аломерович (Заглембе Любин) парирует мяч в верхнем правом углу ворот.
53'Иоан Верместян (Видзев Лодзь) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
53'Фолит Матейуш Дзевятовский (Заглембе Любин).
52'Фолит Фран Альварес (Видзев Лодзь).
52'Якуб Сыпек (Заглембе Любин) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
51'Угловой подаст Видзев Лодзь. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Златан Аломерович).
50'Жёлтая карточка: предупреждение получает Якуб Сыпек (Заглембе Любин) за грубый фол.
50'Кароль Швидерский (Видзев Лодзь) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
50'Фолит Якуб Сыпек (Заглембе Любин).
48'Левенте Сабо (Заглембе Любин) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
48'Фолит Стив Капуади (Видзев Лодзь).
47'Фолит Филип Кокаба (Заглембе Любин).
47'Фран Альварес (Видзев Лодзь) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
47'Удар отражён. Матейуш Дзевятовский (Заглембе Любин) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Бартломей Дронговский (Видзев Лодзь) парирует мяч по центру ворот.
47'Удар заблокирован. Йосип Чорлука (Заглембе Любин) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч.
46'Якуб Сыпек (Заглембе Любин) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.
46'Фолит Пшемыслав Вишневский (Видзев Лодзь).
46'Начался второй тайм. Счёт — Видзев Лодзь 2:0 Заглембе Любин.
46'Замена у команды Заглембе Любин: на поле выходит Роман Якоба, игру покидает Дамиан Дабровски.
46'Замена у команды Заглембе Любин: на поле выходит Шимон Лычко, игру покидает Себастьян Керк.
46'Замена у команды Заглембе Любин: на поле выходит Матейуш Дзевятовский, игру покидает Колан Якуб.
Первый тайм завершён. Счёт — Видзев Лодзь 2:0 Заглембе Любин.
46'Удар заблокирован. Стипе Бюк (Видзев Лодзь) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч.
45'Резервный арбитр компенсировал 2 минуты.
45'Фолит Левенте Сабо (Заглембе Любин).
45'Стипе Бюк (Видзев Лодзь) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
45'Удар заблокирован. Левенте Сабо (Заглембе Любин) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Игорь Орликовский.
44'Фолит Якуб Сыпек (Заглембе Любин).
44'Фран Альварес (Видзев Лодзь) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
41'Фолит Марсель Краевский (Видзев Лодзь).
41'Якуб Сыпек (Заглембе Любин) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
38'Филип Кокаба (Заглембе Любин) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
38'Фолит Линдон Селахи (Видзев Лодзь).
37'Фолит Пшемыслав Вишневский (Видзев Лодзь).
37'Левенте Сабо (Заглембе Любин) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
35'Гол! Видзев Лодзь 2:0 Заглембе Любин. Юльян Шеху (Видзев Лодзь) пробил головой с близкого расстояния и отправляет мяч в верхний левый угол ворот. Голевая передача — Фран Альварес.
32'Фолит Левенте Сабо (Заглембе Любин).
32'Стив Капуади (Видзев Лодзь) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
32'Неточный удар. Фран Альварес (Видзев Лодзь) пробил правой ногой с правого края штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Кароль Швидерский.
30'Удар заблокирован. Марсель Краевский (Видзев Лодзь) пробил левой ногой с правого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Кароль Швидерский.
29'Неточный удар. Колан Якуб (Заглембе Любин) пробил правой ногой из-за пределов штрафной после розыгрыша стандарта — мяч уходит выше и правее створа ворот.
29'Фолит Иоан Верместян (Видзев Лодзь).
29'Филип Кокаба (Заглембе Любин) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
26'Златан Аломерович (Заглембе Любин) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
26'Фолит Стив Капуади (Видзев Лодзь).
25'Угловой подаст Видзев Лодзь. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Алекс Лавничак).
25'Удар заблокирован. Юльян Шеху (Видзев Лодзь) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Кароль Швидерский.
23'Фолит Алекс Лавничак (Заглембе Любин).
23'Иоан Верместян (Видзев Лодзь) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
22'Неточный удар. Игорь Орликовский (Заглембе Любин) пробил правой ногой с острого угла справа — мяч летит выше ворот.
21'Удар отражён. Юльян Шеху (Видзев Лодзь) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — вратарь Златан Аломерович (Заглембе Любин) парирует мяч в нижнем левом углу ворот. Передачу выполнил Линдон Селахи.
19'Неточный удар. Фран Альварес (Видзев Лодзь) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Стипе Бюк.
18'Удар отражён. Себастьян Керк (Заглембе Любин) пробил левой ногой с левого края штрафной — вратарь Бартломей Дронговский (Видзев Лодзь) парирует мяч в верхнем левом углу ворот. Передачу выполнил Якуб Сыпек.
15'Златан Аломерович (Заглембе Любин) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
15'Фолит Стив Капуади (Видзев Лодзь).
15'Удар заблокирован. Иоан Верместян (Видзев Лодзь) пробил головой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Марио Гарсия навесом в штрафную.
13'Вынужденная замена у команды Видзев Лодзь: на поле выходит Иоан Верместян, из-за травмы игру покидает Дариан Малеш.
13'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
12'Пауза в матче: помощь врачей требуется игроку Дариан Малеш (Видзев Лодзь).
12'Жёлтая карточка: предупреждение получает Колан Якуб (Заглембе Любин) за грубый фол.
12'Фолит Колан Якуб (Заглембе Любин).
12'Юльян Шеху (Видзев Лодзь) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
11'Себастьян Керк (Заглембе Любин) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
11'Фолит Марио Гарсия (Видзев Лодзь).
10'Неточный удар. Кароль Швидерский (Видзев Лодзь) пробил головой с левого угла вратарской — мяч проходит левее створа ворот. Передачу выполнил Фран Альварес навесом с углового.
09'Угловой подаст Видзев Лодзь. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Йосип Чорлука).
09'Удар заблокирован. Стипе Бюк (Видзев Лодзь) пробил левой ногой с левого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Марсель Краевский.
07'Офсайд у команды Заглембе Любин: Колан Якуб оказался в положении «вне игры».
07'Неточный удар. Якуб Сыпек (Заглембе Любин) пробил правой ногой из центра штрафной — мяч проходит совсем рядом с левой штангой. Передачу выполнил Себастьян Керк скидкой головой.
05'Юльян Шеху (Видзев Лодзь) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
05'Фолит Йосип Чорлука (Заглембе Любин).
02'Гол! Видзев Лодзь 1:0 Заглембе Любин. Фран Альварес (Видзев Лодзь) пробил правой ногой из центра штрафной и отправляет мяч в нижний правый угол ворот. Голевая передача — Дариан Малеш.
02'Линдон Селахи (Видзев Лодзь) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
02'Фолит Филип Кокаба (Заглембе Любин).
01'Угловой подаст Заглембе Любин. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Пшемыслав Вишневский).
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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