96' Вторая желтая карточка у Бени Сузы (Эштрела).

95' Желтая карточка у Бени Сузы (Эштрела).

95' Фолит Рафа Соарес (Эштрела).

95' Алиун Ндой (Витория Гимарайнш) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.

95' Удар мимо. Алиун Ндой (Витория Гимарайнш) пробил правой ногой с правого края штрафной площади, мяч пролетел в опасной близости от верхнего правого угла. Пас от Тиаго Балиейро.

93' Луан Патрик (Эстрела) получает жёлтую карточку.

93' Томас Родригес (Витория Гимарайнш) получает жёлтую карточку за грубый фол.

93' Бени Суза (Эстрела) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

93' Фолит Томас Родригес (Витория Гимарайнш).

92' Замена в составе Эстрела. На поле выходит Рафа Соарес, игру покидает Лукас Минкарелли.

91' Угловой подаст Эстрела. Мяч ушёл за лицевую от Лоанна Дусе.

91' Резервный арбитр компенсировал 7 минут.

89' Угловой подаст Витория Гимарайнш. Мяч ушёл за лицевую от Джефферсона Энкада.

89' Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.

89' Пауза в матче из-за травмы Саму (Витория Гимарайнш).

86' Фолит Том Мустье (Эстрела).

86' Тони Страта (Витория Гимарайнш) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.

85' Том Мустье (Эстрела) получает жёлтую карточку за грубый фол.

85' Фолит Том Мустье (Эстрела).

85' Гонсалу Ногейра (Витория Гимарайнш) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.

85' Фолит Хуан Хордан (Эстрела).

85' Арнел Якупович (Витория Гимарайнш) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

84' Ахмед Сидибе (Витория Гимарайнш) получает жёлтую карточку за грубый фол.

84' Леандро Антонетти (Эстрела) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

84' Фолит Ахмед Сидибе (Витория Гимарайнш).

80' Решение VAR: Гол не засчитан. Витория Гимарайнш 1-1 Эстрела.

78' Гол отменён по VAR: Алиун Ндойе (Витория Гимарайнш) забивает, но гол не засчитан после проверки VAR.

78' Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.

77' Пауза в матче из-за травмы Лукаса Минкарелли (Эстрела).

76' Фолит Лукас Минкарелли (Эстрела).

76' Гонсалу Ногейра (Витория Гимарайнш) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

75' Жёлтая карточка Саму (Витория Гимарайнш).

75' Алиссон Суза (Эстрела) получает жёлтую карточку.

75' Фолит Алиссон Суза (Эстрела).

75' Лохан Дусе (Витория Гимарайнш) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

74' Офсайд, Витория Гимарайнш. Алиун Ндой зафиксирован в положении «вне игры».

72' Угловой подаст Витория Гимарайнш. Мяч ушёл за лицевую от Лео Линка.

71' Удар отражён. Алиу Ндой (Витория Гимарайнш) пробил головой из центра штрафной площади, вратарь Лео Линк (Эстрела) парирует мяч в центре ворот. Передал Саму навесом.

71' Замена, Витория Гимарайнш. На поле выходит Алиун Ндой, игру покидает Густаво Силва.

71' Замена, Витория Гимарайнш. На поле выходит Лоан Дусе, игру покидает Бени Мукенди.

70' Угловой подаст Витория Гимарайнш. Мяч ушёл за лицевую от Лукаса Минкарелли.

69' Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.

68' Пауза в матче из-за травмы Лео Линка (Эстрела).

67' Арнел Якупович (Витория Гимарайнш) получает жёлтую карточку.

67' Лео Линк (Эстрела) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

67' Фолит Густаво Силва (Витория Гимарайнш).

66' Офсайд, Витория Гимарайнш. Саму зафиксирован в положении «вне игры».

64' Замена в составе Эстрела. На поле выходит Бени Суза, игру покидает Ловро Звонарек.

64' Замена в составе Эстрела. На поле выходит Том Мустье, игру покидает Ианис Стойка.

62' Угловой подаст Эстрела. Мяч ушёл за лицевую от Оливье Зича.

62' Удар отражён. Леандро Антонетти (Эстрела) пробил правой ногой из центра штрафной площади, вратарь Оливье Зич (Витория Гимарайнш) парирует мяч в верхний правый угол. Пас от Ловро Звонарека.

61' Офсайд, Витория Гимарайнш. Густаво Силва зафиксирован в положении «вне игры».

61' Удар заблокирован. Саму (Витория Гимарайнш) пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади. Пас от Гонсало Ногейры.

59' Положение «вне игры» у Эстрела. Леандро Антонетти зафиксирован в офсайде.

58' Густаво Силва (Витория Гимарайнш) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

58' Фолит Лукас Минкарелли (Эстрела).

57' Жефферсон Энкада (Эстрела) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

57' Фолит Умар Камара (Витория Гимарайнш).

56' Удар мимо. Умар Камара (Витория Гимарайнш) пробил правой ногой из центра штрафной площади, мяч летит высоко и вправо мимо ворот.

54' Удар мимо. Гонсало Ногейра (Витория Гимарайнш) пробил правой ногой с правого края штрафной площади, мяч улетел высоко и вправо.

53' Удар мимо. Ианис Стойка (Эстрела) пробил головой с правого края штрафной площади, мяч улетел влево. Передал Хуан Хордан после розыгрыша стандартного положения.

52' Алиссон Суза (Эстрела) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.

52' Фолит Томас Родригес (Витория Гимарайнш).

52' Удар мимо. Кевин Хёг Янссон (Эстрела) пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади, мяч улетает выше ворот после прямого штрафного.

50' Густаво Силва (Витория Гимарайнш) получает жёлтую карточку за грубый фол.

50' Фолит Густаво Силва (Витория Гимарайнш).

50' Алиссон Суза (Эстрела) зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.

50' Удар мимо. Густаво Силва (Витория Гимарайнш) пробил головой из центра штрафной площади, мяч улетел вправо. Передал Саму навесом после углового.

50' Угловой подаст Витория Гимарайнш. Мяч ушёл за лицевую от Кевина Хёга Янссона.

49' Фолит Хуан Хордан (Эштрела).

49' Саму (Витория Гимарайнш) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

48' Ловро Звонарек (Эштрела) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

48' Фолит Бени Мукенди (Витория Гимарайнш).

47' Ловро Звонарек (Эштрела) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

47' Фолит Бени Мукенди (Витория Гимарайнш).

46' Начинается второй тайм. Счёт: Витория Гимарайнш 1, Эштрела 1.

46' Замена в составе Эштрелы. На поле выходит Алиссон Суза, игру покидает Абрахам Маркус.

Первый тайм окончен. Витория Гимарайнш 1, Эштрела 1.

52' Мяч летит мимо. Густаво Силва (Витория Гимарайнш) пробил правой ногой с правого края шестиметровой отметки, опасно, но промахнулся в правый угол. Передал Саму после быстрой атаки.

51' Положение «вне игры» у Витории Гимарайнш. Арнель Якупович зафиксирован в офсайде.

51' Удар мимо. Тиаго Балиейро (Витория Гимарайнш) пробил головой из центра штрафной площади, мяч улетел в левый от ворот. Передал Саму навесом после углового.

51' Угловой подаст Витория Гимарайнш. Мяч ушёл за лицевую от Луана Патрика.

50' Удар отражён. Гонсалу Ногейра (Витория Гимарайнш) пробил головой из центра штрафной, вратарь Лео Линк (Эштрела) парирует мяч в центре ворот. Пас от Тони Страты.

50' Удар заблокирован. Саму (Витория Гимарайнш) пробил левой ногой из-за пределов штрафной, мяч заблокирован. Пас от Густаво Силвы.

49' Угловой подаст Витория Гимарайнш. Мяч ушёл за лицевую от Бернардо Шаппо.

48' Томас Родригес (Витория Гимарайнш) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

48' Фолит Ианис Стойка (Эштрела).

47' Фолит Леандро Антонетти (Эштрела).

47' Ахмед Сидибе (Витория Гимарайнш) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

46' Резервный арбитр компенсировал 7 минут.

42' Кевин Хёг Янссон (Эштрела) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

42' Фолит Умар Камара (Витория Гимарайнш).

41' Кевин Хёг Янссон (Эштрела) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

41' Фолит Густаво Силва (Витория Гимарайнш).

38' Гол! Витория Гимарайнш 1, Эштрела 1. Хуан Хордан (Эштрела) реализует пенальти ударом правой ногой в нижний правый угол.

37' Оливье Зих (Витория Гимарайнш) получает жёлтую карточку за грубый фол.

33' Решение VAR: пенальти в пользу Эштрелы.

33' Пенальти в пользу Эштрелы. Кевин Хёг Янссон нарушает правила в штрафной площади.

33' Пенальти! Оливье Зих (Витория Гимарайнш) нарушает правила в своей штрафной площади.

32' Ианис Стойка (Эштрела) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.

32' Фолит Гонсалу Ногейра (Витория Гимарайнш).

31' Удар мимо. Ловро Звонарек (Эштрела) пробил головой из центра штрафной, мяч улетел в левый угол. Передал Джефферсон Энкада с навесом.

31' Леандро Антонетти (Эштрела) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

31' Фолит Тиаго Балиейро (Витория Гимарайнш).

27' Фолит Ловро Звонарек (Эштрела).

27' Ахмед Сидибе (Витория Гимарайнш) зарабатывает штрафной удар на левом фланге.

26' Удар мимо. Лукас Минкарелли (Эштрела) пробил правой ногой из-за пределов штрафной площади после углового, мяч улетает в левый от ворот.

25' Угловой подаст Эштрела. Мяч ушёл за лицевую от Томаса Родригеша.

25' Фолит Кевин Хёг Янссон (Эштрела).

25' Арнел Якупович (Витория Гимарайнш) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

24' Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.

23' Пауза в матче из-за травмы Джефферсона Энсады (Эштреля).

22' Джефферсон Энсада (Эштреля) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

22' Фолит Томаш Родригес (Витория Гимарайнш).

22' Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.

22' Замена в «Эстреле». На поле выходит Джефферсон Энкада, игру покидает Макс Шольце из-за травмы.

19' Пауза в матче из-за травмы Макса Шольца (Эштрела).

19' Удар отражён. Арнель Якупович (Витория Гимарайнш) пробил левой ногой из центра штрафной площади, мяч летел в центр ворот, но Лео Линк (Эштрела) парировал удар. Пас от Умара Камары.

14' Гол! Витория Гимарайнш 1, Эштрела 0. Густаво Силва (Витория Гимарайнш) пробил правой ногой из центра штрафной в нижний правый угол. Ассист — Тиаго Балиейро. Гол засчитан после проверки VAR.

14' Решение VAR: гол засчитан. Витория Гимарайнш 0:0 Эштрела. Автор гола — Густаво Силва.

11' Фолит Леандро Антонетти (Эштрела).

11' Ахмед Сидибе (Витория Гимарайнш) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

08' Удар мимо. Густаво Силва (Витория Гимарайнш) пробил левой ногой с левой стороны штрафной площади, мяч улетел вправо. Пас от Арнела Якуповича.

06' Фолит Леандро Антонетти («Эштрела»).

06' Ахмед Сидибе («Витория» Гимарайнш) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

06' Леандро Антонетти («Эштрела») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

06' Фолит Бени Мукенди («Витория» Гимарайнш).

05' Удар отражён. Умар Камара («Витория» Гимарайнш) пробил правой ногой с левой стороны штрафной площади, вратарь Лео Линк («Эштрела») парирует мяч в центре ворот. Пас от Арнела Якуповича.

02' Положение «вне игры» у Эштрелы. Леандро Антонетти зафиксирован в офсайде.

01' Ахмед Сидибе (Витория Гимарайнш) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.

01' Фолит Макс Шольце (Эштрела).