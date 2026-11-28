Сегодня на стадионе Анхеля Йорданеску в матче СуперЛиги Румынии «Волунтари» и ЧФР Клуж разошлись миром. Команды Ливиу Чоботариу и Дана Петреску не забили голов. Встреча закончилась со счетом 0:0.
Волунтари — ЧФР Клуж: прогноз на матч СуперЛига (Румыния)
«Волунтари» 28 ноября 2026 года встретится с «ЧФР Клуж» в матче СуперЛиги (Румыния). Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Подробности и выбор ставок ищите в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Волунтари» снова в элите, только зацепиться в СуперЛиге у команды Флорина Пырву не выходит. На отрезке из последних шести матчей она не выиграла ни разу, а четыре встречи проиграла, и теперь разговор о том, удержится ли «Илфовени» в высшем дивизионе, идет всерьез.
Последний матч с «Ботошани» (3:3) лишь подтвердил хронические проблемы в обороне: игра началась с быстрого гола Кристиана Мерлоя на 5-й минуте, но уже к 14-й минуте счет сравнялся благодаря точным ударам Адриана Чика-Рошки и Нуну Родригеша. Такая волатильность результатов, когда команда пропускает голы на старте и вынуждена спасать игру в концовке, делает «Волунтари» крайне непредсказуемым участником любого противостояния.
Интересные факты для ставок
- «Волунтари» проиграла 4 из 6 последних матчей, и отрезок вышел нестабильным.
- Ориентировочный состав: Ремус Гуэа, Метод Юрхар, Денис Харуш, Ловро Цвек, Матей Мамич, Нуну Родригеш, Адриан Чика-Рошка, Александру Шутеу.
Текущая форма
«ЧФР Клуж» занимает третье место в таблице румынской СуперЛиги, однако оборона команды переживает период критической нестабильности. В последних шести встречах клуб пропустил восемь мячей, и теперь способность тренера Мариуса Шумудики надежно закрыть свои ворота перед важными играми стоит под вопросом.
Поражение от «Университатя Клуж» со счетом 1:3 в недавнем матче наглядно показало, как трудно хозяевам поля удерживать контроль над игрой. Даже победа над «Оцелул Галати» (3:2) далась через компенсацию пропусков высокой результативностью. Андрей Кордеа, забивший в концовке и реализовавший пенальти в игре с «Оцелул», остается ключевой фигурой, от которой зависит исход матчей, когда защита подводит.
Дисквалификации и травмы
По этой игре данных у нас нет.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «ЧФР Клуж» не пропускал в 2 матчах из 6.
- Ориентировочный состав: Кристофер Браун, Овидиу Перяну, Эрвин Омич, Андрей Кордеа, Стефан Дражич, Кристиан Игнат, Ади Налич, Ренато Панталон.
Прогноз и ставки
«Волунтари» переживают тяжелые времена. Четыре поражения в шести последних матчах, оборона раз за разом дает сбои, и ничья 3:3 с «Ботошани» это наглядно показала. В последних играх «ЧФР Клуж» тоже пропускает, зато остается среди лидеров СуперЛиги, а в атаке у него больше козырей, и главный из них — Андрей Кордеа. Ждем, что гости возьмут три очка за счет класса.
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Тренды
Ставка Победа «ЧФР Клуж»
На отрезке из 6 встреч у «ЧФР Клуж» 2 победы, 3 ничьи и 1 поражение.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 12 из 20 последних встреч «Волунтари» и в 14 из 20 игр «ЧФР Клуж».
Ставка «ЧФР Клуж» не проиграет
«ЧФР Клуж» уступил лишь 1 раз в последних 6 матчах.
Live-тренды
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Волунтари
|5,48%
|18.24
|Ничья
|89,25%
|1.12
|ЧФР Клуж
|5,27%
|18.99
Динамика вероятностей2'–92'
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|1X
|94,73%
|1.06
|12
|10,75%
|9.30
|X2
|94,52%
|1.06
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Больше
|11,9%
|8.40
|Меньше
|88,1%
|1.14
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Волунтари
|6,06%
|16.49
|ЧФР Клуж
|5,83%
|17.14
|Не будет
|88,1%
|1.14
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Да
|0,38%
|265.59
|Нет
|99,62%
|1.00
|Исход
|Вероятность
|Кф. модели
|Волунтари -0.5
|5,48%
|18.24
|ЧФР Клуж +0.5
|94,52%
|1.06
|Волунтари +0.5
|94,73%
|1.06
|ЧФР Клуж -0.5
|5,27%
|18.99
О матче
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Давление по ходу матчапо данным SportWire
Столбик вверх — перевес хозяев в этот отрезок, вниз — гостей. Высота показана относительно самого острого момента матча.
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Сезон: 26/27
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