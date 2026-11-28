Текущая форма

«Волунтари» снова в элите, только зацепиться в СуперЛиге у команды Флорина Пырву не выходит. На отрезке из последних шести матчей она не выиграла ни разу, а четыре встречи проиграла, и теперь разговор о том, удержится ли «Илфовени» в высшем дивизионе, идет всерьез.

Последний матч с «Ботошани» (3:3) лишь подтвердил хронические проблемы в обороне: игра началась с быстрого гола Кристиана Мерлоя на 5-й минуте, но уже к 14-й минуте счет сравнялся благодаря точным ударам Адриана Чика-Рошки и Нуну Родригеша. Такая волатильность результатов, когда команда пропускает голы на старте и вынуждена спасать игру в концовке, делает «Волунтари» крайне непредсказуемым участником любого противостояния.

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