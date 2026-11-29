Югра — Барс: прогноз на матч ВХЛ
30 ноября 2026 года «Югра» и «Барс» проведут матч турнира ВХЛ. Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом своей площадки и какие ставки выбрать? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Югра» набирает ход и в ВХЛ держится в числе стабильных коллективов. У команды Виктора Костючёнка четыре победы в шести последних матчах, 15 заброшенных шайб и 10 пропущенных, так что атака работает слаженно, а добытое преимущество коллектив умеет удержать.
В последней встрече со «СКА-Невой» команда уступила 1:2. На фоне недавних успехов этот сбой выглядит локальным, ведь до него хозяева уверенно переиграли «Химик» (5:2), «Звезду» (2:0) и «Динамо СПб» (3:2), причем рисунок игры менялся от матча к матчу. Капитан Максим Мальцев и тренер Виктор Костючёнок помогают клубу не терять концентрацию даже под серьезным давлением соперников, как это было в выездных встречах.
Интересные факты для ставок
- За последние 6 матчей «Югра» забросила 15 шайб, в среднем 2,5 за игру.
- Текущий статус (плей-офф ВХЛ 2026, 1/8 финала): Серия против «Барса» завершена со счетом 4:1 в пользу «Югры».
- В лазарете: Владислав Шутов, Марсель Шолохов.
- Ориентировочный состав: Сохацкий В. Кирпичников А. Хохлов И. Шутов В. Мальцев М. Мисников А. Филатов А. Мокрушев Д.
Текущая форма
«Барс» крепко застрял в затяжном спаде, и, похоже, казанский клуб в этом сезоне из него уже не выберется. За последние шесть матчей команда выиграла всего дважды, забросила лишь 9 шайб, а пропустила 12, причем стабильности в ее игре не видно. В атаке «Барсу» не хватает уверенности, зато оборона регулярно ошибается по-крупному и позволяет соперникам выходить вперед.
Последний поединок с «Рубином» закончился болезненным поражением 1:2, и этот результат лишь закрепил общую картину падения результативности. Капитан Андрей Алексеев старается держать дисциплину в звеньях, однако без поддержки партнеров его усилия проходят незамеченными. Команда Александра Степанова уступила и «Зауралью» (1:3), и «Динамо-Алтаю» (3:4), а это говорит о серьезном системном кризисе.
Интересные факты для ставок
- «Барс» уступил в 4 из 6 последних матчей, и этот отрезок получился тяжелым.
- Тотал больше 4.5 шайбы прошел только в 1 из 6 последних матчей.
- В лазарете: Всеволод Алметкин.
- Ориентировочный состав: Альшевский С. Коновалов М. Шиксатдаров И. Гаев В. Богатов Н. Гизатуллин Д. Сафин А. Хасанов И.
Прогноз и ставки
«Югра» уже повела в серии со счетом 4:1, и теперь домашний лед обязывает команду закрыть противостояние. За последние шесть встреч хозяева выиграли четыре матча и забросили 15 шайб. Казанский клуб за тот же отрезок уступил в четырех из шести игр, причем пропустил 12 раз. У команды Виктора Костючёнка атака разнообразна, зато оборона «Барса» снова и снова ошибается в решающих эпизодах. Ждем, что хозяева продолжат давить на соперника и добьются победы в основное время.
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Ставка Победа «Югра»
На отрезке из 6 встреч у «Югра» 4 победы и 2 поражения.
Ставка Тотал шайб больше 4.5
Тотал больше 4.5 проходил в 8 из 20 последних встреч «Югра» и в 9 из 20 игр «Барс».
Ставка Индивидуальный тотал «Югра» больше 2.5
Отметку 2.5 «Югра» пробивал в 12 из 20 последних встреч.
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