Текущая форма

«Югра» набирает ход и в ВХЛ держится в числе стабильных коллективов. У команды Виктора Костючёнка четыре победы в шести последних матчах, 15 заброшенных шайб и 10 пропущенных, так что атака работает слаженно, а добытое преимущество коллектив умеет удержать.

В последней встрече со «СКА-Невой» команда уступила 1:2. На фоне недавних успехов этот сбой выглядит локальным, ведь до него хозяева уверенно переиграли «Химик» (5:2), «Звезду» (2:0) и «Динамо СПб» (3:2), причем рисунок игры менялся от матча к матчу. Капитан Максим Мальцев и тренер Виктор Костючёнок помогают клубу не терять концентрацию даже под серьезным давлением соперников, как это было в выездных встречах.

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