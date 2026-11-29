Сакраменто – Миннесота: прогноз (кф. 1.73) и ставки на матч НБА
Анализ команд
«Кингз» продолжают болтаться дне Западной конференции. Подопечные Дага Кристи после сенсационной победы над «Бостоном» снова вернулись к привычному сценарию. Команда сначала без шансов уступила дома «Сан-Антонио» (107:123), а затем не смогла справиться с ослабленным «Голден Стэйт» в Сан-Франциско (110:129).
Главная проблема «Сакраменто» остается неизменной - провальная оборона и слабая игра на щитах. Перед следующей встречей против «Миннесоты» под вопросом оказалось участие одного из лидеров Зака Лавина из-за проблем с коленом, а центровой Максим Рейно и Бен Симмонс до сих пор в лазарете. Единственный козырь «королей» - стабильная работа под кольцом Домантаса Сабониса, но без надежной обороны рассчитывать на успех против топ-клубов лиги крайне тяжело.
«Тимбервулвз» идут в первой пятерке Западной конференции, хотя накануне потерпели досадное домашнее поражение от «Мемфиса» (109:114) и вылетели из Кубка НБА. В той встрече подопечным Криса Финча критически не хватило травмированного Ламело Болла и стабильности на линии штрафных.
Айо Досунму и Джонатан Куминга здорово проявили себя в атаке и набрали на двоих 46 очков. Даже несмотря на длительное отсутствие Энтони Эдвардса, Донте Дивинченцо и Джейлена Кларка, «Миннесота» сохраняет один из лучших оборонительных показателей во всей лиге и на выезде против аутсайдеров обычно действует максимально агрессивно. Впереди выездной поединок против «Сакраменто», где гости рассчитывают на победу.
Прогноз и ставки
«Миннесота» будет максимально заряжена после досадного кубкового поражения от «Мемфиса», а железная передняя линия во главе с Руди Гобером, Джонатаном Кумингой и Джейденом Макдэниелсом способна полностью перекрыть кислород нападению «Сакраменто». Даже если Ламело Болл снова получит паузу для полного восстановления, Айо Досунму и Боунс Хайленд уже доказали, что легко разрывают слабую оборону сопернков. «Кингз» регулярно рассыпаются в защите против организованных коллективов, а возможное отсутствие Зака Лавина вообще оставит хозяев без главной ударной силы. Мы считаем, что надежная защита гостей позволит «волкам» уверенно забрать победу.
Наш прогноз - победа «Миннесоты» с учетом форы (-6.5) очков за 1.73
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Ставка ИТ «Сакраменто» меньше 108.5 очков
Только в одном из пяти последних матчей клуб набирал более 108 очков за игру
Ставка ИТ «Миннесоты» больше 111.5 очков
Во всех пяти последних матчеах команда набирала более 111 очков за игру
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