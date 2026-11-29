«Кингз» продолжают болтаться дне Западной конференции. Подопечные Дага Кристи после сенсационной победы над «Бостоном» снова вернулись к привычному сценарию. Команда сначала без шансов уступила дома «Сан-Антонио» (107:123), а затем не смогла справиться с ослабленным «Голден Стэйт» в Сан-Франциско (110:129).

Главная проблема «Сакраменто» остается неизменной - провальная оборона и слабая игра на щитах. Перед следующей встречей против «Миннесоты» под вопросом оказалось участие одного из лидеров Зака Лавина из-за проблем с коленом, а центровой Максим Рейно и Бен Симмонс до сих пор в лазарете. Единственный козырь «королей» - стабильная работа под кольцом Домантаса Сабониса, но без надежной обороны рассчитывать на успех против топ-клубов лиги крайне тяжело.