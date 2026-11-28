Новости спорта
ЦСКА проведет матч против «Зенита» в майках с буквами имен их матерей
Специальная форма к Дню матери
Игроки московского ЦСКА проведут игру 16-го тура Российской Премьер-Лиги против петербургского «Зенита» в уникальной экипировке. Матч состоится 28 ноября, а специальный дизайн футболок приурочен к празднованию Дня матери, который отмечается на следующий день, 29 ноября.
Детали дизайна и символизм
В пресс-службе клуба рассказали, что на левом рукаве каждой игровой майки вышита первая буква имени матери футболиста. Букву украшают изображения незабудок, которые символизируют безусловную любовь, нежность и привязанность. Фотографии игроков с их мамами поместили и на дверцах шкафчиков в раздевалке, чтобы вдохновлять команду перед выходом на поле.
Послание клуба
В официальном сообщении ЦСКА указано, что у каждого игрока есть собственная личная история, но всех объединяет любовь к матери. В клубе отметили: самые близкие люди остаются в сердцах спортсменов независимо от того, где они находятся и каких спортивных высот достигли.
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