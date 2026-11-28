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Причины расставания с итальянской национальной командой

Роберто Манчини, ранее возглавлявший сборную Италии, прокомментировал обстоятельства своей отставки в 2023 году. По его словам, покидать пост он не собирался, однако сложившиеся обстоятельства привели к такому исходу.

Проблемы в общении с руководством федерации

Манчини заявил, что разрыв произошел прежде всего из-за сложностей в коммуникации с президентом итальянской федерации футбола Гравиной. Тренер исходил из того, что руководство способно заменить его при первых же трудностях. Как отметил специалист, состав тренерского штаба обсуждали месяцами, однако сам он уходил от решения этих вопросов и поддерживал видимость нормального положения дел. Нерешенные проблемы накапливались неделями.

Отсутствие диалога после Лиги наций

После матчей Лиги наций в Нидерландах обсуждение ситуации возобновилось, но конкретных результатов не принесло. Далее последовал месяц молчания между тренером и президентом федерации. Манчини заявил, что уходить не хотел, и признал ошибку: он своевременно не оценил важность некоторых вопросов, требовавших решения.

Регресс в отношениях с Саудовской Аравией

Специалист опроверг сведения о том, что контракт со сборной Саудовской Аравии был подписан до ухода из Италии. Манчини сожалел, что не прилетел в Рим для личного разговора с президентом Гравиной и не прояснил ситуацию. По его словам, если бы стороны разобрались в вопросах на раннем этапе, расставания удалось бы избежать. Однако к моменту, когда ошибка была осознана, изменить уже ничего было нельзя.