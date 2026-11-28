Футбол • Сегодня в 14:28

Первые впечатления нового тренера

Маурисио Почеттино прокомментировал начало работы на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед». Аргентинский специалист вступил в должность 13 ноября. С того момента команда провела два официальных матча. В Английской премьер-лиге она уступила «Ливерпулю» со счетом 0:4, а в Лиге чемпионов сыграла вничью со «Спортингом» (2:2).

Стратегия и атмосфера в клубе

В интервью официальному сайту «красных дьяволов» Почеттино рассказал о ключевых задачах на старте. Он подчеркнул важность честности и отметил, что он и его штаб видят искреннее желание всего персонала «Олд Траффорд» добиваться результатов и развиваться. По словам тренера, его приняли в коллективе очень тепло.

По словам Почеттино, сейчас для него важнее всего быстро наладить доверительные отношения с игроками. При этом нужно четко определить игровую философию и воплотить выбранные тактические идеи на практике. На вопрос, все ли идет хорошо после восьми дней работы, специалист ответил утвердительно и добавил, что для прогресса нужно время.