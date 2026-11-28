Футбол • Сегодня в 15:40

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска дал комментарий о предстоящем матче 12-го тура Английской премьер-лиги против «Арсенала». Игра состоится в воскресенье, 29 ноября, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало запланировано на 19:30 мск.

Признание силы соперника

Итальянский специалист указал на высокий уровень лондонского клуба, который в прошлом сезоне выиграл чемпионат страны и вышел в финал Лиги чемпионов. По словам Марески, такие результаты позволяют предположить, что сейчас «Арсенал» является лучшей командой. Тренер «горожан» заявил, что его команда приложит все усилия для победы в предстоящей встрече.

Разница в сроках работы

Мареска высказался о сравнениях с наставником «Арсенала» Микелем Артетой. Тренер «Сити» отметил заметную разницу в стаже. Артета стоит у руля лондонцев уже семь лет, а Мареска работает с командой лишь четыре месяца. По его мнению, проводить такие параллели некорректно, хотя многие, как он признает, все же пытаются это делать.

Планы на сезон

Мареска призвал не спешить с определением глобальных целей на сезон, хотя воскресный матч имеет высокую важность. Чемпионат, по его словам, еще в самом начале, а более конкретные задачи можно будет ставить ближе к февралю или марту. Тренер отметил, что сейчас преждевременно говорить о том, какой результат «Манчестер Сити» может показать в итоговой таблице.