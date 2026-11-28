Футбол • Сегодня в 15:39

О предстоящем матче чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» высказался бывший футболист Александр Мостовой. По оценке эксперта, встреча способна завершиться вничью или победой гостей с минимальным счетом.

Прогноз эксперта

Александр Мостовой рекомендует ставку на исход «ничья или победа «Зенита» в один мяч» с коэффициентом 1.85. По оценке специалиста, наиболее вероятными итогами встречи являются счет 2:2 либо победа питерцев со счетом 1:2.

Контекст и предыдущие результаты

В предыдущем туре первенства обе команды потерпели поражения. ЦСКА на своем поле уступил «Ахмату» со счетом 1:2, а «Зенит» в Казани проиграл «Рубину» со счетом 1:3. Мостовой отмечает, что в первом круге текущего сезона ЦСКА взял верх над «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

Влияние на турнирную таблицу

По словам эксперта, после завершения первого круга три лидирующие команды в таблице разделяют всего два очка. Мостовой полагает, что ничья в матче ЦСКА и «Зенита» будет на руку другим претендентам на высокие места – «Спартаку», московскому «Динамо» и «Краснодару». Чемпионат, отметил он, отличается высокой динамикой, и положение в верхней части таблицы может меняться после каждого тура.

Ожидания от игры

Александр Мостовой рассчитывает на результативную игру и указывает, что обе команды умеют забивать. Он считает, что после недавних неудач обоим коллективам требуются очки, а значит, матч способен выйти открытым и активным.