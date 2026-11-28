Текущая форма

«Красные молнии» прошлым летом впервые в своей истории вышли в элиту турецкого футбола, выиграв плей-офф TFF 1. Lig. Адаптация к Трендьол Супер Лиг идет через болезненные уроки. В шести стартовых матчах сезона «Чорум Беледиеспор» чередует уверенные победы над прямыми конкурентами с разгромными поражениями от лидеров, поэтому сейчас это один из самых непредсказуемых участников турнира.

С «Истанбул Башакшехир» команда Бурака Йылмаза снова сыграла неровно. Пропустили четыре мяча, хотя Хесус Рамирес и Эрмин Махмич свои голы забили. Зато в победах над «Газиантеп ФК» (3:0) и «Эрзурумспор ББ» (3:1) атака работала в полную силу. Проблема в обороне, которая в среднем пропускает больше двух мячей за игру, так что каждый матч превращается в открытую дуэль, где все решает реализация моментов.

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