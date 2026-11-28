Чорум Беледиеспор — Коджаэлиспор: прогноз на матч Трендьол Супер Лиг (Турция)
«Чорум Беледиеспор» 29 ноября 2026 года на своем поле примет «Коджаэлиспор» в рамках Трендьол Супер Лиг (Турция). Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Рекомендуем обратиться к нашему прогнозу за основными ставками на матч.
Анализ команд
Текущая форма
«Красные молнии» прошлым летом впервые в своей истории вышли в элиту турецкого футбола, выиграв плей-офф TFF 1. Lig. Адаптация к Трендьол Супер Лиг идет через болезненные уроки. В шести стартовых матчах сезона «Чорум Беледиеспор» чередует уверенные победы над прямыми конкурентами с разгромными поражениями от лидеров, поэтому сейчас это один из самых непредсказуемых участников турнира.
С «Истанбул Башакшехир» команда Бурака Йылмаза снова сыграла неровно. Пропустили четыре мяча, хотя Хесус Рамирес и Эрмин Махмич свои голы забили. Зато в победах над «Газиантеп ФК» (3:0) и «Эрзурумспор ББ» (3:1) атака работала в полную силу. Проблема в обороне, которая в среднем пропускает больше двух мячей за игру, так что каждый матч превращается в открытую дуэль, где все решает реализация моментов.
Интересные факты для ставок
- Счет открыть не удалось в 2 из 6 матчей «Чорум Беледиеспор».
- В лазарете: Х. Смолчич, Ч. Сёюнджю.
- Ориентировочный состав: Гёкхан Гюрпюз, Андрей Борза, Хесус Рамирес, Александрос Кизиридис, Йлбер Рамадани, Эрхан Эрентюрк, Александр Пенетра, Чаглар Сёюнджю.
Текущая форма
«Коджаэлиспор» идет десятым в таблице Трендьол Супер Лиг и пока ищет верное соотношение между атакой и обороной. У команды Сельчука Инана игра идет волнами. Конкурентов она обыгрывать умеет, однако ошибки регулярно позволяют соперникам спасать матчи или отыгрываться.
Двойственность эта видна по недавней встрече с «Фенербахче», где команды разошлись результативной ничьей 2:2. Гости повели после пенальти Беркана Кутлу на 11-й минуте, но оборона быстро провалилась, и Матей Маглица на 16-й минуте вернул равновесие. Несмотря на этот прокол и единственное поражение от «Гёзтепе» (1:2) в последних шести турах, атака у клуба по-прежнему работает, что показали уверенные победы над «Эюпспором» (2:0) и «Мазыдаги Фосфат СК» (3:0).
Интересные факты для ставок
- «Обе забьют» прошла в трех из шести последних матчей «Коджаэлиспор».
- В лазарете: Шоу.
- Ориентировочный состав: Ригоберто Ривас, Тайфур Бингёль, Беркан Кутлу, Махамаду Сусохо, Гонсало Соуза, Макаяна Баку, Дан Аджей, Серхат Озташделен.
Прогноз и ставки
«Чорум Беледиеспор» лихорадит. После разгромного поражения от «Истанбул Башакшехир» с разницей в четыре мяча команда так и не нашла надежной схемы в обороне. «Коджаэлиспор» смотрится ровнее и способен и на результативную ничью с «Фенербахче», и на уверенные победы над середняками. Хозяевам грозит атака гостей во главе с Берканом Кутлу, так что ждем, что подопечные Сельчука Инана продержат интригу до финального свистка.
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Ставка «Коджаэлиспор» не проиграет
«Коджаэлиспор» уступил лишь 1 раз в последних 6 матчах.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 11 из 20 последних встреч «Чорум Беледиеспор» и в 10 из 20 игр «Коджаэлиспор».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 3 из 6 последних встреч «Чорум Беледиеспор» и в 3 из 6 игр «Коджаэлиспор».
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