Из-за последних неудач «Старз» опустились на пятую строчку Западной конференции. На этой неделе команда неожиданно дала сбой в матчах против соседей по дивизиону. После пятиматчевой победной серии «Даллас» уступил «Нэшвиллу» (1:3), а перед этим в Сент-Луисе не удержали темп и проиграли «блюзменам» со счетом 3:5.

Атакующую нагрузку в составе техасцев несут Джейсон Робертсон (12+17) и Микко Рантанен (9+19). В ворота после паузы возвращается основной голкипер Джейк Оттинджер, тогда как в списке травмированных у хозяев остаются форвард Мэтт Дюшен и защитники Лиан Биксель и Кайл Капобьянко.