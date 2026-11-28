Даллас — Юта: прогноз (кф. 2.03) и ставки на матч НХЛ
Топ ставки от эксперта
Анализ команд
Из-за последних неудач «Старз» опустились на пятую строчку Западной конференции. На этой неделе команда неожиданно дала сбой в матчах против соседей по дивизиону. После пятиматчевой победной серии «Даллас» уступил «Нэшвиллу» (1:3), а перед этим в Сент-Луисе не удержали темп и проиграли «блюзменам» со счетом 3:5.
Атакующую нагрузку в составе техасцев несут Джейсон Робертсон (12+17) и Микко Рантанен (9+19). В ворота после паузы возвращается основной голкипер Джейк Оттинджер, тогда как в списке травмированных у хозяев остаются форвард Мэтт Дюшен и защитники Лиан Биксель и Кайл Капобьянко.
В турнирной таблице Запада «Маммот» расположились на девятой строчке. В последних пяти матчах команда одержала четыре победы, уступив только «Виннипегу» (2:4). Исправить ситуацию удалось победами в поединках с «Миннесотой» (4:3) и «Нэшвиллом» (6:5 Б)
Главными конструкторами атак гостей остаются Клейтон Келлер, набравший 31 очко (6+25), и центрфорвард Логан Кули, забросивший уже 13 шайб. При этом «Юта» продолжает обходиться без целой группы травмированных игроков основы. В лазарете остаются защитники Джон Марино, Нейт Шмидт и Маверик Ламуре, а также нападающие Ник Шмальц и Майкл Карконе.
Прогноз и ставки
«Даллас» в родных стенах традиционно выстраивает максимально вязкий хоккей, пропуская в среднем всего 2,48 шайбы за вечер. Кроме того, возвращение отдохнувшего Джейка Оттинджера в рамку существенно повышает надежность команды. Что касается «Маммот», то они вряд ли сохранят свежесть, ведь в последнее время у них был слишком насыщенный календарь. Показательно, что и в 2 из 3 последних очных встреч этих соперников команды не пробивали планку в пять заброшенных шайб. Вполне вероятно, что сейчас ничего не изменится.
Наш прогноз - тотал меньше 5,5 шайб за коэффициент 2,03
Статистика прогнозов на хоккейСмотреть всю статистику
Наши эксперты
Актуальные новости
Статистическая модель матчаКак это работает?
Тренды
Ставка Индивидуальный тотал «Далласа» меньше 3,5 шайб
В пяти последних домашних матчах «Старз» не преодолели эту отметку
Ставка Индивидуальный тотал «Юты» меньше 3,5 шайб
В 3 из 5 последних матчей на выезде команда не забросила более 3 шайб
Калькулятор ставок
Составы и расстановка
Стартовые составы появятся ближе к началу матча.
Главные тренеры
Турнирная таблица
Загружаем турнирную таблицу…
Бомбардиры турнира
Сезон: 26/27
Комментарии
29.11.2026 в 00:55
28.11.2026 в 22:30
28.11.2026 в 20:50