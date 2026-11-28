Детройт — Нэшвилл: прогноз (кф. 1.91) и ставки на матч НХЛ
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Анализ команд
Впервые за месяц «красным крыльям» удалось одержать две победы подряд. После разгрома «Ванкувера» (5:1) коллектив отправился в Коламбус, где гораздо больше внимания уделил обороне (2:0). Заброшенными шайбами отметились Джей Ти Комфер и Алекс Дебринкэт, а Джон Гибсон справился со всеми 18 бросками соперника.
Правда, возвращение на свою площадку необязательно станет преимуществом для коллектива из Мичигана. Команда потерпела четыре поражения за пять последних домашних встреч. Двух удачных выступлений пока недостаточно для того, чтобы существенно поправить свое положение в Восточной конференции.
Филип Форсберг поразил ворота «Юты» уже на первой минуте встречи, однако в дальнейшем «хищникам» пришлось немало потрудиться для того, чтобы заработать хотя бы одно очко (5:6 Б). Особенно заметна разница в количестве бросков в створ: 21 у хозяев против 35 у гостей.
Несмотря на осечку в противостоянии с «мамонтами», ноябрьский отрезок регулярного чемпионата складывается для коллектива Эндрю Брюнетта достаточно удачно. В частности, перед встречей с «Ютой» команда разобралась с «Далласом» (3:1). Неплохо «Предаторз» выступают и за пределами родной арены, выиграв пять из семи предыдущих выездных поединков.
Прогноз и ставки
Показательным для «Детройта» станет именно предстоящий поединок, поскольку соперник сейчас находится в гораздо лучшей форме, чем «Ванкувер» и «Коламбус». Хоккеисты «Нэшвилла» способны создавать опасные моменты на протяжении всей встречи, даже когда им не удается надолго закрепиться в чужой зоне. При этом недавние пять голов в ворота «Юты» лишний раз подтвердили, что с реализацией у подопечных Брюнетта все довольно неплохо.
Отдельного внимания заслуживает выездная форма «хищников». Гости умеют добиваться результата без поддержки своих болельщиков, тогда как «Детройту» домашние встречи в последнее время даются достаточно тяжело. Многое будет зависеть от того, насколько хорошо хозяева восстановятся после поездки в Коламбус. Впрочем, даже при равном счете к концу третьего периода у «Предаторз» останутся хорошие шансы увезти два очка.
Наш прогноз - победа «Нэшвилла» в матче за 1.91
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