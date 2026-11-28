Впервые за месяц «красным крыльям» удалось одержать две победы подряд. После разгрома «Ванкувера» (5:1) коллектив отправился в Коламбус, где гораздо больше внимания уделил обороне (2:0). Заброшенными шайбами отметились Джей Ти Комфер и Алекс Дебринкэт, а Джон Гибсон справился со всеми 18 бросками соперника.

Правда, возвращение на свою площадку необязательно станет преимуществом для коллектива из Мичигана. Команда потерпела четыре поражения за пять последних домашних встреч. Двух удачных выступлений пока недостаточно для того, чтобы существенно поправить свое положение в Восточной конференции.