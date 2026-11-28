Петр Кочетков проводит один из лучших отрезков в своей североамериканской карьере. Российский голкипер выиграл 13 из 15 встреч, пропуская в среднем 1.80 шайбы за игру. По коэффициенту надежности он занимает второе место среди вратарей НХЛ.

Впрочем, не только благодаря голкиперам «ураганы» уверенно лидируют в Столичном дивизионе. За 25 встреч подопечные Рода Бриндамора потерпели всего три поражения в основное время. После успешного выступления в Тампе (3:1) коллектив продлил серию с набранными очками до восьми матчей. К тому же хозяева получили два дня на восстановление перед встречей с канадцами.