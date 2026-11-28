Каролина — Оттава: прогноз (кф. 1.60) и ставки на матч НХЛ
Топ ставки от эксперта
Фаворит по модели (71.6%), справедливый кф 1.40
Тотал больше 2.5 — Каролина Харрикейнз: 100.0% из 10; Тотал больше 2.5 — Оттава Сенаторз: 100.0% из 10; Тотал >2.5 в очных — 90.0% из 10. По модели — 91.9%
Анализ команд
Петр Кочетков проводит один из лучших отрезков в своей североамериканской карьере. Российский голкипер выиграл 13 из 15 встреч, пропуская в среднем 1.80 шайбы за игру. По коэффициенту надежности он занимает второе место среди вратарей НХЛ.
Впрочем, не только благодаря голкиперам «ураганы» уверенно лидируют в Столичном дивизионе. За 25 встреч подопечные Рода Бриндамора потерпели всего три поражения в основное время. После успешного выступления в Тампе (3:1) коллектив продлил серию с набранными очками до восьми матчей. К тому же хозяева получили два дня на восстановление перед встречей с канадцами.
Выезд в Санрайз получился для «сенаторов» не самым удачным (3:5), зато в противостоянии с другим представителем штата команда полностью реабилитировалась. Хоккеисты «Оттавы» реализовали шесть из 21 броска в створ ворот «Тампы» и одержали крупную победу (6:2). Одну из шайб канадцы забросили при игре в меньшинстве.
Коллектив проводит достаточно успешный сезон, выиграв 16 из 26 встреч. Причем подопечные Трэвиса Грина умеют добиваться результата в совершенно разных по характеру поединках. Например, в недавних противостояниях с «Калгари» и «Виннипегом» канадцам хватило двух заброшенных шайб для победы (2:1).
Прогноз и ставки
Шесть шайб в ворота «Тампы» выглядят впечатляюще, однако стоит обратить внимание на количество моментов, которые понадобились канадцам для достижения такого результата. Реализовывать практически каждый третий бросок на постоянной основе невозможно, особенно в противостоянии с командой, настолько хорошо организованной в обороне. «Каролина» умеет встречать соперников еще в средней зоне, не позволяя им свободно развивать атаки и набирать скорость.
При этом у хозяев будет преимущество в свежести, поскольку «сенаторам» предстоит провести второй выездной матч за два дня. Вряд ли канадцы захотят постоянно ввязываться в скоростной хоккей против отдохнувшего соперника. Да и самим «ураганам» необязательно рисковать при наличии преимущества в счете. Если встреча будет проходить под контролем подопечных Бриндамора, семи заброшенных шайб на двоих команды могут и не набрать.
Наш прогноз - тотал меньше 6.5 шайб за 1.60
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Ставка Обе команды забросят минимум по две шайбы
В четырех из пяти последних матчей «Оттавы» обе команды забрасывали минимум по две шайбы
Ставка ИТ «Оттавы» больше 2.5 шайб
В четырех из пяти последних матчей «Оттава» забрасывала минимум три шайбы
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