Текущая форма

В Экстраклассе «Корона» проводит тяжелый сезон. Команда идет на 11-м месте среди 18 участников и держится у самой границы зоны вылета. Златокровные из Кельце давно привыкли к стабильности в высшем дивизионе, а теперь переживают один из самых темных периодов за последние годы. Ни в атаке, ни в обороне у команды не ладится.

В последнем выезде «Корона» неудачно сыграла с «Пястом» из Гливице. Хозяева победили со счетом 2:0, а гости уступили, и это поражение стало шестым в последних семи турах. Светлым пятном остается октябрьская победа над ГКС Катовице (1:0), но в атаке общая картина все равно безрадостная. Три забитых мяча при 15 пропущенных. Роберт Колендович пока не может остановить этот откат, а три поражения подряд, среди которых разгром от «Леха» (1:6), заставляют сомневаться, что клуб сохранит место в элите.

Интересные факты для ставок