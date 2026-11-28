Корона — Краковия: прогноз на матч Экстракласа
В рамках Экстракласа 28 ноября 2026 года «Корона» сыграет с «Краковией». Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Читайте наш прогноз, чтобы выбрать наиболее интересные ставки на эту встречу.
Анализ команд
Текущая форма
В Экстраклассе «Корона» проводит тяжелый сезон. Команда идет на 11-м месте среди 18 участников и держится у самой границы зоны вылета. Златокровные из Кельце давно привыкли к стабильности в высшем дивизионе, а теперь переживают один из самых темных периодов за последние годы. Ни в атаке, ни в обороне у команды не ладится.
В последнем выезде «Корона» неудачно сыграла с «Пястом» из Гливице. Хозяева победили со счетом 2:0, а гости уступили, и это поражение стало шестым в последних семи турах. Светлым пятном остается октябрьская победа над ГКС Катовице (1:0), но в атаке общая картина все равно безрадостная. Три забитых мяча при 15 пропущенных. Роберт Колендович пока не может остановить этот откат, а три поражения подряд, среди которых разгром от «Леха» (1:6), заставляют сомневаться, что клуб сохранит место в элите.
Интересные факты для ставок
- Из 7 последних матчей «Корона» отстояла на ноль только в 1.
- В лазарете: Ондрей Лингр.
Текущая форма
«Краковия» сейчас далека от лучшей формы. В семи последних турах Экстракласы у нее всего две победы, а три матча кряду краковцы проиграли «Висле», «Мотору» и «Пясту», и стабильности в игре команды не видно. За этот отрезок она забила 12 мячей и пропустила 13, надежно закрывать матчи у нее не выходит, а инициативу соперникам она уступает регулярно.
Только неделю назад у команды Яцека Зиелиснкия наметился сдвиг к лучшему. В гостях она взяла верх над «Ягеллонией» со счетом 3:1, и многое в той игре сделал Лассе Сельваг Нордас. Он открыл счет на 18-й минуте с передачи Мохамеда Берте, а Кароль Кнап и Доминик Пила затем довели дело до победы. Выигрыш пришелся очень кстати после трех неудач подряд и должен придать гостям уверенности. Правда, получится ли у них снова так результативно сыграть в следующей встрече, пока вопрос открытый.
Интересные факты для ставок
- За последние 7 матчей «Краковия» в среднем пропускает 1.9 гола за игру.
- В последних 7 матчах «Краковия» забила 12 голов (в среднем 1.7 за игру).
- В лазарете: Филипп Марчиньски.
Прогноз и ставки
«Корона» идет на предпоследнем месте. За последние семь туров команда проиграла шесть раз, а от «Леха» получила разгром со счетом 1:6. Гости из Кракова тоже выступают неровно, зато победа над «Ягеллонией» (3:1) помогла им прервать череду неудач и вновь наладить игру в атаке. Хозяева нестабильны, а «Краковия» умеет забивать, поэтому гости вполне могут сохранить свои ворота в неприкосновенности или даже победить.
Статистика прогнозов на футболСмотреть всю статистику
Наши эксперты
Актуальные новости
Тренды
Ставка Краковия не проиграет
«Краковия» уступил лишь 4 раз в последних 7 матчах.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 13 из 20 последних встреч «Корона» и в 13 из 20 игр «Краковия».
Комментарии