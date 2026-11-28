«Кингз» набирают крейсерский ход и выиграли 4 из 5 последних матчей регулярного чемпионата. Вернувшись из успешного восточного турне, «Лос-Анджелес» накануне уверенно разобрался в гостях с «Анахаймом» (5:3). В той встрече дубль оформил Матс Цуккарелло, по шайбе забросили Адриан Кемпе, Андре Ли и Тревор Мур, а голкипер Дарси Кемпер отразил 25 бросков.

Лидером атак хозяев остается Артемий Панарин, набравший 21 очко (8+13). Кадровая ситуация у «Лос-Анджелеса» близка к идеальной, ведь в списке травмированных остаются только защитники Эрик Густафссон и Якуб Дворжак.