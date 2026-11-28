Лос-Анджелес — Анахайм: прогноз (кф. 1.62) и ставки на матч НХЛ
Топ ставки от эксперта
Фаворит по модели (55.3%), справедливый кф 1.81
Тотал больше 2.5 — Лос-Анджелес Кингз: 100.0% из 10; Тотал больше 2.5 — Анахайм Дакс: 100.0% из 10; Тотал >2.5 в очных — 100.0% из 10. По модели — 96.4%
Анализ команд
«Кингз» набирают крейсерский ход и выиграли 4 из 5 последних матчей регулярного чемпионата. Вернувшись из успешного восточного турне, «Лос-Анджелес» накануне уверенно разобрался в гостях с «Анахаймом» (5:3). В той встрече дубль оформил Матс Цуккарелло, по шайбе забросили Адриан Кемпе, Андре Ли и Тревор Мур, а голкипер Дарси Кемпер отразил 25 бросков.
Лидером атак хозяев остается Артемий Панарин, набравший 21 очко (8+13). Кадровая ситуация у «Лос-Анджелеса» близка к идеальной, ведь в списке травмированных остаются только защитники Эрик Густафссон и Якуб Дворжак.
«Дакс» проиграли в 5 из 6 последних встреч. После яркого домашнего разгрома «Сан-Хосе» (7:0) коллектив не удержал преимущество в две шайбы в пятничном дерби против «Кингз» (3:5), даже несмотря на дубль защитника Стиана Сольберга и две голевые передачи Микаэля Гранлунда.
Главными звездами атаки гостей остаются снайпер Каттер Готье (23+9) и атакующий защитник Джексон Лакомб. При этом «Анахайм» продолжает испытывать кадровый дефицит. Сейчас не играют Лео Карлссон, Райана Пилинг и Эй Джей Грир.
Прогноз и ставки
Обе команды выходят на лед менее чем через сутки после очной дуэли в Анахайме. Фактор домашней площадки и текущая игровая форма явно склоняют чашу весов в пользу «Лос-Анджелеса». «Кингз» поймали кураж, выиграв 4 из 5 последних матчей и располагают более сбалансированной вратарской бригадой. Кроме того, на домашней арене «короли» традиционно добавляют в жесткости и дисциплине. «Анахайм» же угодил в затяжную полосу неудач и испытывает острый кадровый дефицит. Во втором матче за двое суток против неудобного соперника «Дакс» будет крайне тяжело компенсировать провалы в обороне. Скорее всего, во второй очной встрече «уткам» тоже ничего хорошего не светит.
Наш прогноз - победа «Лос-Анджелеса» в матче за коэффициент 1,62
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Ставка Индивидуальный тотал «Лос-Анджелеса» меньше 3,5 шайб
В 4 из 5 последних домашних матчей «Кингз» не преодолели эту отметку
Ставка Индивидуальный тотал «Анахайма» меньше 3,5 шайб
В 3 из 5 последних матчей на выезде команда не забросила более 3 шайб
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