Текущая форма

«Матида Зельвия» идет на уверенном 5-м месте в Джей-лиге 1, и для клуба из Японии это солидный результат. Команда тренера Го Куроды продолжает закрепляться в элите, правда серия без побед заставляет сомневаться, что стабильность на таком высоком уровне сохранится.

Два дня назад «Матида Зельвия» проиграла «Свэй Риенг» со счетом 0:2. Для обороны это тревожный звонок. Чуть раньше команда дважды разошлась миром с «В-Варен Нагасаки» (0:0) и с «Виссел Кобэ» (1:1), причем до победы не довела ни одного из этих матчей. Зато в ноябре «Матида Зельвия» уверенно обыграла «Шанхай Шенхуа» (2:1).

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