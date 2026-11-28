Матида Зельвия — Токио Верди: прогноз на матч Джей-лига 1
29 ноября 2026 года «Матида Зельвия» и «Токио Верди» проведут матч турнира Джей-лига 1. Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Матида Зельвия» идет на уверенном 5-м месте в Джей-лиге 1, и для клуба из Японии это солидный результат. Команда тренера Го Куроды продолжает закрепляться в элите, правда серия без побед заставляет сомневаться, что стабильность на таком высоком уровне сохранится.
Два дня назад «Матида Зельвия» проиграла «Свэй Риенг» со счетом 0:2. Для обороны это тревожный звонок. Чуть раньше команда дважды разошлась миром с «В-Варен Нагасаки» (0:0) и с «Виссел Кобэ» (1:1), причем до победы не довела ни одного из этих матчей. Зато в ноябре «Матида Зельвия» уверенно обыграла «Шанхай Шенхуа» (2:1).
Интересные факты для ставок
- В 3 из 6 матчей «Матида Зельвия» так и не открыла счет.
- Сезон 2026 года команда проводит на пятом месте среди 20 участников.
- Ориентировочный состав: Косэи Тани, Генри Хероки Мочизуки, Ким Мин-Тэ, Ген Содззи, Хотака Накамура, Хироюки Маэ, Неты Лави, Такахиро Акимото.
Текущая форма
«Токио Верди» занимает 10-е место в таблице Джей-лиги 1. Клуб застрял в середине турнирной гонки, и на верхнюю часть таблицы он пока не претендует. Результаты команды из столицы Японии скачут. Уверенные победы сменяются болезненными неудачами, так что соперникам трудно предугадать её игру.
В последнем матче с «Мито Холлихок» команда проиграла 0:1, и эта осечка вновь напомнила о проблемах с реализацией моментов. Забивать гости умеют. Ранее они обыграли «Симидзу С-Палс» (1:0) и «В-Варен Нагасаки» (2:1), а «Ависпа Фукуока» была побеждена со счётом 3:1. Под руководством тренера Наоки Сомы коллектив ищет баланс между атакой и защитой, но серия из трёх побед подряд прервалась, а ничьи с «Нагоя Грампус» (0:0) и «Йокохама Ф Маринос» (2:2) показывают, что довести встречу до уверенного успеха получается не всегда.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Токио Верди» не пропускала в 2 матчах из 6.
- Текущая позиция: 10-е место из 20 команд (по состоянию на 2026 год).
- В лазарете: Хирото Ямами, Коки Морита.
- Ориентировочный состав: Ицуки Сомено, Матэус Видотто, Наоки Хаяси, Маая Сако, Коки Морита, Юта Араи, Сюто Танабе, Иссей Куматория.
Прогноз и ставки
«Матида Зельвия» в последних десяти встречах пробивала тотал больше 2,5 лишь дважды, демонстрируя упорство в обороне даже при серии без побед. Гости из Токио хоть и активнее в атаке, но их нестабильность на выезде и недавнее поражение от «Мито Холлихок» не позволяют рассчитывать на разгром. Ожидается вязкая игра, где обе команды будут осторожничать, что делает ставку на малое количество голов наиболее логичным решением.
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Ставка Тотал голов меньше 2.5
Тотал меньше 2.5 удерживался в 12 из 20 последних встреч «Матида Зельвия» и в 11 из 20 игр «Токио Верди».
Ставка «Матида Зельвия» не проиграет
«Матида Зельвия» не проигрывал в 1 из 1 последних очных встреч.
Ставка Обе забьют - нет
Ставка «обе забьют - нет» проходила в 4 из 6 последних встреч «Матида Зельвия» и в 3 из 6 игр «Токио Верди».
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