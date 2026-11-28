Текущая форма

«Мито Холлихок» идет на 18-м месте из 20 команд в Джей-лиге 1, и положение у клуба тяжелое. Год назад команда Наоки Мори выиграла Джей-лигу 2, а в элите пока не справляется: поражений у нее заметно больше, чем побед.

Последние матчи хозяев выдают крайнюю нестабильность. Победы над «Токио Верди» (1:0) и «Виссел Кобэ» (2:1) сменились четырьмя поражениями подряд. Особенно тяжелым получился разгром от «ФК Токио» со счетом 0:6, после которого клуб так и не нашел игру и проиграл «Сересо Осака» (1:3) и «Санфречче Хиросима» (0:3). В самой свежей встрече Ясуки Кимото открыл счет на 8-й минуте, и это принесло клубу верх над «Токио Верди». Правда, общая статистика отрезка выглядит тревожно. 4 забитых мяча против 14 пропущенных, и оборона здесь явно дает сбои.

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