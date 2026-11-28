Мито Холлихок — В-Варен Нагасаки: прогноз на матч Джей-лига 1
29 ноября 2026 года «Мито Холлихок» и «В-Варен Нагасаки» проведут матч турнира Джей-лига 1. Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Мито Холлихок» идет на 18-м месте из 20 команд в Джей-лиге 1, и положение у клуба тяжелое. Год назад команда Наоки Мори выиграла Джей-лигу 2, а в элите пока не справляется: поражений у нее заметно больше, чем побед.
Последние матчи хозяев выдают крайнюю нестабильность. Победы над «Токио Верди» (1:0) и «Виссел Кобэ» (2:1) сменились четырьмя поражениями подряд. Особенно тяжелым получился разгром от «ФК Токио» со счетом 0:6, после которого клуб так и не нашел игру и проиграл «Сересо Осака» (1:3) и «Санфречче Хиросима» (0:3). В самой свежей встрече Ясуки Кимото открыл счет на 8-й минуте, и это принесло клубу верх над «Токио Верди». Правда, общая статистика отрезка выглядит тревожно. 4 забитых мяча против 14 пропущенных, и оборона здесь явно дает сбои.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Мито Холлихок» не пропускала в 1 матче из 6.
- Турнирное положение: 18-е место из 20 команд в сезоне 2026 года.
- В лазарете: Ёсики Торикай, Кадзума Окамото.
- Ориентировочный состав: Ясуки Кимото, Итакура Кента, Юри Тамура, Мотоки Нисихара, Якуб Словик, Такуми Масе, Ю Фунабаши, Коши Осаки.
Текущая форма
Сезон 2026 года «В-Варен Нагасаки» проводит тяжело. В таблице Джей-лиги 1 из 20 участников клуб занимает предпоследнее, 17-е место. Команда Такую Такаги пока не справляется с базовой задачей и не держит уровень, нужный для сохранения прописки в элите, причем борьба за выживание уже требует срочных перемен.
Шесть последних матчей принесли гостям всего одну победу при 7 забитых и 6 пропущенных мячах. Разгром «Санфречче Хиросима» со счетом 4:0 в октябре так и остался единственным светлым эпизодом, в остальных же встречах оборона откровенно проседала. Три дня назад команда уступила «Кавасаки Фронтале» 1:2, причем единственный гол хозяев на 18-й минуте забил Ивасаки Юто с передачи Матеуса Жезуса. Теперь клубу предстоит разобраться, почему игра не складывается в большинстве случаев.
Дисквалификации и травмы
Интересные факты для ставок
- Счет открыть не удалось в 2 из 6 матчей «В-Варен Нагасаки».
- В Джей-лиге 1 по итогам сезона 2026 года команда финишировала 17-й из 20.
- В лазарете: Норман Кэмпбелл.
- Ориентировочный состав: Канта Дои, Норман Кэмпбелл, Онага Хидзири, Юсэй Эгава, Харуму Набэсимы, Тьяго Сантана, Ивасаки Юто, Гото Масааки.
Прогноз и ставки
Обе команды находятся в зоне выживания Джей-лиги 1, и такой расклад сам по себе подталкивает к осторожному футболу. «Мито Холлихок» переживает серию поражений, среди которых был и разгром от ФК Токио, и сейчас пытается навести порядок в обороне. У «В-Варен Нагасаки» картина нестабильная из матча в матч, а три дня назад команда уступила «Кавасаки Фронтале» со счетом 1:2. Голов в последних встречах немного. Меньше трех мячей забивали в пяти из десяти матчей хозяев и в четырех из десяти у гостей. Ожидается вязкая игра с упором на оборону, где обе стороны скорее побоятся пропустить, чем пойдут на риск.
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Ставка Тотал голов меньше 2.5
Тотал меньше 2.5 удерживался в 12 из 20 последних встреч «Мито Холлихок» и в 11 из 20 игр «В-Варен Нагасаки».
Ставка «Мито Холлихок» не проиграет
«Мито Холлихок» уступил лишь 4 раз в последних 6 матчах.
Ставка Обе забьют - нет
Ставка «обе забьют - нет» проходила в 4 из 6 последних встреч «Мито Холлихок» и в 3 из 6 игр «В-Варен Нагасаки».
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