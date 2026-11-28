Текущая форма

«Нагоя» подходит к финишу Джей-лиги 1 с тревожным багажом в обороне. Шестое место в таблице держится на честном слове, поскольку команда Михайло Петровича проиграла три матча подряд и пропустила в них девять мячей, так и не сыграв на ноль.

Лишь победа над «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба» со счетом 2:1 позволила клубу временно выдохнуть и прервать неудачную серию. Рюдзи Идзуми открыл счет на 39-й минуте, а Томоки Такаминэ закрепил успех на 13-й минуте второго тайма, показав, что атака «Нагои» способна пробивать даже при нестабильной игре в защите. Теперь перед командой стоит задача доказать, что эта победа стала поворотным моментом, а не случайностью в череде провалов против «Кйото Санга» и «Виссел Кобэ».

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