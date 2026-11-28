Нагоя — Ависпа Фукуока: прогноз на матч Джей-лига 1
29 ноября 2026 года «Нагоя» и «Ависпа Фукуока» проведут матч турнира Джей-лига 1. Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Нагоя» подходит к финишу Джей-лиги 1 с тревожным багажом в обороне. Шестое место в таблице держится на честном слове, поскольку команда Михайло Петровича проиграла три матча подряд и пропустила в них девять мячей, так и не сыграв на ноль.
Лишь победа над «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба» со счетом 2:1 позволила клубу временно выдохнуть и прервать неудачную серию. Рюдзи Идзуми открыл счет на 39-й минуте, а Томоки Такаминэ закрепил успех на 13-й минуте второго тайма, показав, что атака «Нагои» способна пробивать даже при нестабильной игре в защите. Теперь перед командой стоит задача доказать, что эта победа стала поворотным моментом, а не случайностью в череде провалов против «Кйото Санга» и «Виссел Кобэ».
Интересные факты для ставок
- В 2 из 6 матчей «Нагоя» не смогла открыть счет.
- Сезон 2026 года команда проводит на 6-м месте среди 20 клубов Джей-лиги 1.
- Ориентировочный состав: Томоки Такаминэ, Рюдзи Идзуми, Кенсукэ Нагаи, Юки Ногами, Хидемаса Кода, Юдай Кимура, Даниэль Шмидт, Сё Инагаки.
Текущая форма
На финише чемпионата Джей-лиги 1 «Ависпа Фукуока» оказалась в тяжелом положении. Клуб идет на 19-м месте из 20, и таблица честно показывает, насколько глубок кризис. В последних шести матчах команда проиграла пять, забила всего четыре мяча, а пропустила 12. С такой игрой коллектив тренера Хироши Дзофуку остается без реальных шансов спастись от вылета.
В последнем туре «Ависпа Фукуока» проиграла «Йокохама Ф Маринос» со счетом 1:2. Поражение стало для команды вторым подряд. Единственный мяч хозяев провел Верик Попо, но оборона снова дала сбой и пропустила от одного из лидеров лиги. До этого коллектив уступил «Кавасаки Фронтале» (0:1) и «Токио Верди» (1:3), так что против сильных соперников удержать результат никак не получается.
Интересные факты для ставок
- В последних шести матчах «Ависпа Фукуока» забивала четыре раза, и в среднем выходит 0.7 гола за игру.
- Турнирное положение: По итогам сезона 2026 года команда заняла 19-е место из 20 в Джей-лиге 1.
- Ориентировочный состав: Кеннеди Эгбус Микуни, Дайки Фукадзава, Сигэми Масато, Кокоро Маэда, Ю Хасимото, Кохей Окуно, Верик Попо, Такуми Нагаиши.
Прогноз и ставки
«Ависпа Фукуока» переживает тяжелые времена. Команда идет на предпоследнем, 19-м месте, проиграла пять из шести последних матчей и пропустила 12 мячей в этой серии. Оборона гостей выглядит уязвимой, и «Нагоя» вполне способна этим воспользоваться, как уже пробивала соперников в игре с «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба». Разница в классе и турнирном положении склоняет нас к тому, что «Нагоя» сохранит интригу или возьмет три очка.
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Тренды
Ставка «Нагоя» не проиграет
«Нагоя» уступил лишь 3 раз в последних 6 матчах.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 17 из 20 последних встреч «Нагоя» и в 15 из 20 игр «Ависпа Фукуока».
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