Нефтехимик — Барыс: прогноз (кф. 1.70) и ставки на матч КХЛ
Анализ команд
Молодой защитник Тимур Кол принес нижнекамцам победу в непростом противостоянии с «Сочи» (5:4 ОТ), реализовав большинство в дополнительное время. Ранее подопечные Игоря Гришина справились с «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б). Постепенно у команды налаживается игра в нападении.
Впрочем, положение клуба в турнирной таблице несколько ухудшилось по сравнению с началом сезона. Нижнекамцы уже не входят в число лидеров Восточной конференции, хотя продолжают уверенно держаться в зоне плей-офф. Особенно не хватает коллективу стабильности при игре в обороне.
Довольно неожиданным получился для астанчан выезд в Санкт-Петербург, где удалось семь раз поразить ворота СКА (7:4). Хоккеисты казахстанского клуба реализовали семь из 26 бросков в створ. В той же встрече состоялся дебют Владислава Нурека в КХЛ.
Однако за пределами родной арены подопечные Михаила Кравеца далеко не всегда радуют результатами. Команда потерпела пять поражений за шесть предыдущих выездных поединков. Причем в трех случаях астанчанам не удавалось забросить даже две шайбы, а в противостоянии с «Амуром» нападение клуба и вовсе осталось без голов.
Прогноз и ставки
Семь голов в ворота СКА стали приятным исключением для астанчан, которым обычно довольно тяжело даются результативные выступления на выезде. При этом даже в Санкт-Петербурге далеко не все получилось у защитников казахстанского клуба. Нижнекамцы уже дважды встречались с «Барысом» в нынешнем сезоне и в обоих случаях забрасывали минимум четыре шайбы. Похоже, подопечные Гришина прекрасно знают, как создавать неприятности этому сопернику.
Команды разделяют всего четыре очка, поэтому хозяевам особенно важно удачно провести очное противостояние. Нижнекамцы после двух непростых побед должны чувствовать себя увереннее и вполне способны воспользоваться слабостями обороны гостей. Однако полностью исключать упорную борьбу не будем, поскольку астанчане тоже находятся в хорошем настроении после успешного выступления в Санкт-Петербурге. В данном случае остановимся на варианте с нулевой форой хозяев.
Наш прогноз - победа «Нефтехимика» с форой (0) по шайбам за 1.70
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Ставка Тотал меньше 5.5 шайб
В шести из восьми последних очных встреч в Нижнекамске забрасывалось не больше пяти шайб в основное время
Ставка ИТ «Нефтехимика» больше 2.5 шайб
В семи из девяти последних домашних очных встреч «Нефтехимик» забрасывал минимум три шайбы
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