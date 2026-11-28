Молодой защитник Тимур Кол принес нижнекамцам победу в непростом противостоянии с «Сочи» (5:4 ОТ), реализовав большинство в дополнительное время. Ранее подопечные Игоря Гришина справились с «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б). Постепенно у команды налаживается игра в нападении.

Впрочем, положение клуба в турнирной таблице несколько ухудшилось по сравнению с началом сезона. Нижнекамцы уже не входят в число лидеров Восточной конференции, хотя продолжают уверенно держаться в зоне плей-офф. Особенно не хватает коллективу стабильности при игре в обороне.