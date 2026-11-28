Братья Хьюзы внесли огромный вклад в победу над «Калгари» (5:3). Люк оформил дубль, а Джек забросил шайбу и трижды ассистировал партнерам. Автором победного гола стал Коннор Браун, отличившийся за четыре минуты до окончания третьего периода.

«Дьяволы» одержали третью победу подряд, хотя и не обошлось без кадровых потерь. Защитник Бренден Диллон получил четырехматчевую дисквалификацию и уже пропустил встречу с «огоньками». При этом в распоряжении тренерского штаба остаются достаточно продуктивные защитники, в частности Дуги Хэмилтон, записавший на свой счет две передачи в последнем поединке.