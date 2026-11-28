Нью-Джерси — Виннипег: прогноз (кф. 1.67) и ставки на матч НХЛ
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Братья Хьюзы внесли огромный вклад в победу над «Калгари» (5:3). Люк оформил дубль, а Джек забросил шайбу и трижды ассистировал партнерам. Автором победного гола стал Коннор Браун, отличившийся за четыре минуты до окончания третьего периода.
«Дьяволы» одержали третью победу подряд, хотя и не обошлось без кадровых потерь. Защитник Бренден Диллон получил четырехматчевую дисквалификацию и уже пропустил встречу с «огоньками». При этом в распоряжении тренерского штаба остаются достаточно продуктивные защитники, в частности Дуги Хэмилтон, записавший на свой счет две передачи в последнем поединке.
Всего одно поражение в основное время потерпели канадцы за 12 предыдущих встреч. Очередной жертвой «реактивщиков» стали «Айлендерс» (3:1). Кайл Коннор оформил дубль и отдал результативную передачу, Габриэль Виларди заработал два очка, а Стюарт Скиннер совершил 26 сейвов.
Особенно хорош Коннор в гостевых поединках. Американец на протяжении пяти выездных встреч подряд набирает минимум по два очка. Не отстает от партнера и Марк Шайфли, результативная серия которого достигла пяти матчей.
Прогноз и ставки
Не стоит списывать канадцев со счетов только из-за того, что им предстоит провести вторую гостевую встречу за два дня. В Элмонте хоккеисты «Виннипега» достаточно уверенно контролировали ход поединка и позволили сопернику отличиться лишь в третьем периоде. Сейчас у гостей хорошо получается сочетать продуктивную игру ведущего звена с надежными действиями на своей половине площадки. Именно этого баланса им не хватало в начале регулярного чемпионата.
У «Нью-Джерси» несколько иная ситуация. Даже в победном противостоянии с «Калгари» хозяевам дважды приходилось отыгрываться, причем соперник далеко не лучшим образом проводит нынешний сезон. От Коннора и Шайфли можно ожидать гораздо больше неприятностей, особенно с учетом отсутствия Диллона. «Дьяволам» вполне по силам добиться успеха, однако вряд ли канадцы позволят им одержать убедительную победу.
Наш прогноз - победа «Виннипега» с форой (+1.5) шайбы за 1.67
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