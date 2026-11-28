Далеко не все так плохо у «Рейнджерс» с созданием моментов, как может показаться при взгляде на результаты последних встреч. В Чикаго ньюйоркцы достаточно активно действовали впереди, особенно в заключительном периоде. Однако сейчас команде тяжело даются голы, а проблемы при игре в меньшинстве только усложняют положение. При таком раскладе даже соперник из нижней части турнирной таблицы способен доставить подопечным Салливана немало неприятностей.

Канадцы на протяжении двух предыдущих встреч забросили девять шайб, поэтому полностью исключать их из борьбы за победу не стоит. Хозяева наверняка постараются воспользоваться поддержкой трибун, но для крупного успеха им придется существенно прибавить в реализации. На данный момент предпосылок к этому не так много. Предполагаем, что «огоньки» смогут избежать поражения с разницей более чем в одну шайбу.

Наш прогноз - победа «Калгари» с форой (+1.5) шайбы за 1.55