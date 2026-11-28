Рейнджерс — Калгари: прогноз (кф. 1.55) и ставки на матч НХЛ
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Фаворит по модели (63.5%), справедливый кф 1.58. Серия поражений — Калгари Флэймз: 3 подряд
Анализ команд
Спенсер Найт стал настоящим кошмаром для нападающих нью-йоркского клуба в недавнем поединке с «Чикаго». Хоккеисты «Рейнджерс» нанесли 31 бросок в створ, однако лишь Мике Зибанежаду удалось отличиться. Сами же «синерубашечники» дважды пропустили от Эндрю Манджапане при игре в меньшинстве (1:2).
Для подопечных Майка Салливана это уже третье поражение подряд. Ранее коллектив не смог справиться с «Каролиной» (2:5) и «Баффало» (1:5). Особенно заметен контраст с выступлениями команды в родных стенах, где ньюйоркцы выиграли десять из 13 предыдущих встреч.
Не самым удачным получается ноябрь для канадского клуба, которому пока не удается приблизиться к зоне плей-офф. Хотя в гостевом противостоянии с «Питтсбургом» (6:3) нападающие «огоньков» продемонстрировали хорошие возможности, развить успех в Ньюарке не получилось.
Во встрече с «Нью-Джерси» (3:5) результативно проявили себя Мэтт Коронато и Егор Шарангович. Американец забросил шайбу, а белорусский нападающий дважды ассистировал партнерам. Впрочем, надежности на своей половине площадки канадцам вновь не хватило, причем три шайбы команда пропустила в заключительном периоде.
Прогноз и ставки
Далеко не все так плохо у «Рейнджерс» с созданием моментов, как может показаться при взгляде на результаты последних встреч. В Чикаго ньюйоркцы достаточно активно действовали впереди, особенно в заключительном периоде. Однако сейчас команде тяжело даются голы, а проблемы при игре в меньшинстве только усложняют положение. При таком раскладе даже соперник из нижней части турнирной таблицы способен доставить подопечным Салливана немало неприятностей.
Канадцы на протяжении двух предыдущих встреч забросили девять шайб, поэтому полностью исключать их из борьбы за победу не стоит. Хозяева наверняка постараются воспользоваться поддержкой трибун, но для крупного успеха им придется существенно прибавить в реализации. На данный момент предпосылок к этому не так много. Предполагаем, что «огоньки» смогут избежать поражения с разницей более чем в одну шайбу.
Наш прогноз - победа «Калгари» с форой (+1.5) шайбы за 1.55
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Ставка ИТ «Калгари» меньше 2.5 шайб
В десяти из 15 последних выездных матчей «Калгари» забрасывал не больше двух шайб
Ставка «Рейнджерс» забьет во втором периоде
В трех из пяти последних очных встреч «Рейнджерс» забрасывал шайбы во втором периоде
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