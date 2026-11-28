Текущая форма

«Рюкю» подходит к концовке Джей-лиги 3 на 16-м месте из 20 команд, и от вылета клуб отделяют только теоретические шансы. Сезон для команды Тадааки Хиракавы выдался тяжелым, причем главным врагом стала нестабильность результатов, а не соперники на поле.

Последняя встреча с «Роассо Кумамото» завершилась вничью 1:1, и напряжение на время спало, хотя проблемы никуда не ушли. На 7-й минуте единственный мяч хозяев забил Кадзуаки Иори, передачу отдал Наоки Кавагути, но оборона не удержала перевес до финального свистка. Форма команды по-прежнему двойственна. После разгрома «Матсумото Ямага ФК» (5:1) и уверенной победы над «Кочи Юнайтед СК» (1:0) коллектив снова допускал грубые ошибки и пропустил 4 гола от «Фукушима Юнайтед ФК» и 3 от «ФК Гифу» в предыдущих турах.

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