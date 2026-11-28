Рюкю — Ренофа Ямагучи: прогноз на матч Джей-лига 3 (Япония)
«Рюкю» 29 ноября 2026 года на своем поле примет «Ренофа Ямагучи» в рамках Джей-лиги 3 (Япония). Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашнего поля и какие ставки выбрать? Рекомендуем обратиться к нашему прогнозу за основными ставками на матч.
Анализ команд
Текущая форма
«Рюкю» подходит к концовке Джей-лиги 3 на 16-м месте из 20 команд, и от вылета клуб отделяют только теоретические шансы. Сезон для команды Тадааки Хиракавы выдался тяжелым, причем главным врагом стала нестабильность результатов, а не соперники на поле.
Последняя встреча с «Роассо Кумамото» завершилась вничью 1:1, и напряжение на время спало, хотя проблемы никуда не ушли. На 7-й минуте единственный мяч хозяев забил Кадзуаки Иори, передачу отдал Наоки Кавагути, но оборона не удержала перевес до финального свистка. Форма команды по-прежнему двойственна. После разгрома «Матсумото Ямага ФК» (5:1) и уверенной победы над «Кочи Юнайтед СК» (1:0) коллектив снова допускал грубые ошибки и пропустил 4 гола от «Фукушима Юнайтед ФК» и 3 от «ФК Гифу» в предыдущих турах.
Интересные факты для ставок
- За последние шесть матчей соперники «Рюкю» забивают в среднем 1.8 гола.
- Турнирное положение: По итогам сезона 2025 года занимает 16-е место из 20 команд.
- Ориентировочный состав: Хаято Хориучи, Фумия Такаянги, Сё Ивамото, Юма Като, Кадзуки Сота, Хисая Сато, Дзюня Сузуки, Наоки Кавагути.
Текущая форма
Сезон-2025 «Ренофа Ямагучи» провела тяжело: команда финишировала на 19-м месте среди 20 клубов Джей-лиги 2 и вылетела. Теперь игру предстоит заново выстраивать в Джей-лиге 3, причем статус аутсайдера прежнего дивизиона требует быстрой перестройки и поиска стабильности.
Шесть последних матчей гости провели крайне неровно. Побед всего две, зато обыграли «Мио Бивако Кусатсу» (уверенно, 1:0) и «Роассо Кумамото» (в тяжелом матче, 2:1). Есть и два поражения, от «Фукушима Юнайтед ФК» (1:2) и «Гираванц Китакюсю» (0:2). В последней встрече оборона «Ренофа Ямагучи» ноль не удержала и пропустила дважды, хотя Сюнсукэ Ямамото отыграл один мяч с пенальти на 52-й минуте. Под руководством тренера главного тренера Гэнки Накаямы команда пока не нашла надежного рецепта, как защитить результат, и на этом отрезке пропускает в среднем больше гола за игру.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Ренофа Ямагучи» не пропустила ни разу в 1 матче из 6.
- В сезоне 2025 года клуб финишировал 19-м из 20 в Джей-лиге 2.
- В лазарете: Ю. Вакаса.
- Ориентировочный состав: Учияма Кей, Такеру Итакура, Кейта Ёсиока, Сюта Кикучи, Кохей Танабе, Хикару Наруока, Юдзи Вакаса, Кадзуя Нойори.
Прогноз и ставки
«Рюкю» занимает 16-е место в Джей-лиге 3 и борется за выживание, поэтому домашняя осечка ему не подходит. После вылета из второго дивизиона гости играют очень неровно, причем на последнем отрезке пропускают в среднем больше одного гола за матч. «Ренофа Ямагучи» в гостях не может надежно закрыть оборону, а хозяевам срочно нужны очки, поэтому ожидаем, что команда Тадааки Хиракавы сохранит интригу до конца встречи.
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Ставка «Рюкю» не проиграет
«Рюкю» не проигрывал в 0 из 1 последних очных встреч.
Ставка Тотал голов больше 0.5
Тотал больше 0.5 проходил в 20 из 20 последних встреч «Рюкю» и в 19 из 20 игр «Ренофа Ямагучи».
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