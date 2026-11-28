Молодые хоккеисты продолжают приятно удивлять болельщиков «музыкантов». В противостоянии с «Далласом» победную шайбу забросил Алексантери Каскимяки, также отметившийся результативной передачей. Три очка заработал Дилан Холлоуэй, оформивший дубль. В итоге подопечные Джима Монтгомери справились с техасцами (5:3), хотя перед заключительной двадцатиминуткой уступали в счете.

За семь последних встреч «блюзмены» одержали шесть побед, причем даже в проигранном поединке с «Айлендерс» (2:3 Б) сумели заработать одно очко. Особенно продуктивно команда действует в нападении на своей площадке. Недавние победы над «Анахаймом» (8:6) и «Нью-Джерси» (9:6) прекрасно это подтверждают.