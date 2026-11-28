Сент-Луис — Вашингтон: прогноз (кф. 1.87) и ставки на матч НХЛ
Топ ставки от эксперта
Фаворит по модели (54.9%), справедливый кф 1.82. Победная серия — сент-луис Блюз: 4 побед подряд; Серия поражений — Вашингтон Кэпиталз: 5 подряд
Анализ команд
Молодые хоккеисты продолжают приятно удивлять болельщиков «музыкантов». В противостоянии с «Далласом» победную шайбу забросил Алексантери Каскимяки, также отметившийся результативной передачей. Три очка заработал Дилан Холлоуэй, оформивший дубль. В итоге подопечные Джима Монтгомери справились с техасцами (5:3), хотя перед заключительной двадцатиминуткой уступали в счете.
За семь последних встреч «блюзмены» одержали шесть побед, причем даже в проигранном поединке с «Айлендерс» (2:3 Б) сумели заработать одно очко. Особенно продуктивно команда действует в нападении на своей площадке. Недавние победы над «Анахаймом» (8:6) и «Нью-Джерси» (9:6) прекрасно это подтверждают.
Коул Хатсон едва не принес столичным два очка в домашнем противостоянии с «Флоридой». Молодой защитник оформил дубль, причем вторую шайбу забросил менее чем за семь минут до окончания третьего периода. Однако «пантеры» успели не только восстановить равенство, но и вырвать победу усилиями Сэма Беннетта (2:3).
Для «Кэпиталз» это уже шестое поражение за семь встреч. На данном отрезке коллективу удалось справиться только с «Филадельфией» (7:3). Совсем плохи дела у подопечных Спенсера Карбери с надежностью обороны. Перед встречей с «Флоридой» столичные занимали предпоследнее место в НХЛ по среднему количеству пропущенных шайб.
Прогноз и ставки
Интересно, насколько сильно преобразилась игра «музыкантов» в нападении за последние недели. Команда Монтгомери сейчас опасна не только за счет своих наиболее опытных хоккеистов. Молодые форварды тоже регулярно участвуют в голевых атаках, поэтому соперникам приходится внимательно следить за каждым звеном. Для «Вашингтона» это особенно неприятно, поскольку столичные и без того испытывают серьезные трудности при обороне собственных ворот.
При этом рассчитывать на легкую победу хозяев все же не стоит. У «Кэпиталз» достаточно качественных исполнителей впереди, да и подключающиеся к атакам защитники способны создавать дополнительные проблемы. Вполне вероятно, что по ходу встречи инициативой поочередно будут владеть обе команды. Однако нынешняя результативность «Сент-Луиса» и умение добиваться своего в заключительных периодах располагают к ставке на хозяев с нулевой форой.
Наш прогноз - победа «Сент-Луиса» с азиатской форой (0) за 1.87
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Ставка ИТ «Вашингтона» меньше 2.5 шайб
В семи из 11 последних очных встреч «Вашингтон» забрасывал не больше двух шайб
Ставка Обе команды забросят минимум по три шайбы
В трех из пяти последних очных встреч команды забрасывали минимум по три шайбы
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