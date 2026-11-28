Текущая форма

«Сент-Трюйден» прочно закрепился в верхней части таблицы Жюпилер Про Лиги и уверенно занимает третье место. Историческая вершина клуба – второе место в сезоне 1965–66 годов, и нынешний отрезок выглядит шагом к возвращению былых высот. Под руководством тренера Йонаса Де Рока коллектив показывает зрелую игру, которая позволяет ему быть одним из претендентов на высокие места, а не просто наблюдателем со стороны.

Разгромная победа над хорватским «Хайдук Сплит» со счетом 2:0 всего два дня назад придала команде уверенности. Хозяева поля держали ту встречу под контролем. Самед Баждар открыл счет на 45-й минуте после передачи Нельсона Ишивасари, а на 51-й Сион Синкава снял последние сомнения в победе. Этот матч показал, что команда умеет дожимать соперника и доводить дело до конца без лишних нервов.

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