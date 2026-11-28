Сент-Трюйден — Генк: прогноз на матч Жюпилер Про Лига
«Сент-Трюйден» 29 ноября 2026 года на своем поле примет «Генк» в рамках Жюпилер Про Лиги. Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и какие ставки выбрать? Рекомендуем обратиться к нашему прогнозу за основными ставками на матч.
Анализ команд
Текущая форма
«Сент-Трюйден» прочно закрепился в верхней части таблицы Жюпилер Про Лиги и уверенно занимает третье место. Историческая вершина клуба – второе место в сезоне 1965–66 годов, и нынешний отрезок выглядит шагом к возвращению былых высот. Под руководством тренера Йонаса Де Рока коллектив показывает зрелую игру, которая позволяет ему быть одним из претендентов на высокие места, а не просто наблюдателем со стороны.
Разгромная победа над хорватским «Хайдук Сплит» со счетом 2:0 всего два дня назад придала команде уверенности. Хозяева поля держали ту встречу под контролем. Самед Баждар открыл счет на 45-й минуте после передачи Нельсона Ишивасари, а на 51-й Сион Синкава снял последние сомнения в победе. Этот матч показал, что команда умеет дожимать соперника и доводить дело до конца без лишних нервов.
Интересные факты для ставок
- В последних 6 матчах «Сент-Трюйден» в среднем пропускает 1,5 гола от соперников.
- Ориентировочный состав: Висар Муслиу, Джодрик Пупе, Абдулай Сисако, Натанаэль Мбуку, Илиас Себауи, Фредерик Соэль, Лео Кокубо, Сион Синкава.
Текущая форма
«Генк» переживает не лучшие времена. Седьмое место в таблице Жюпилер Про Лиги явно не то, к чему привыкли болельщики четырехкратных чемпионов Бельгии. Команда Тимми Симонса пытается выбраться из кризиса, но нестабильность по-прежнему мешает коллективу. В последних шести встречах клуб выдал зеркальный баланс. На счету три победы и три поражения, 8 забитых мячей и 6 пропущенных. Игру такой команды предсказать непросто.
Попытка переломить ход событий увенчалась успехом в прошлом туре, где клуб уверенно разгромил «РААЛ Ла Лувьер» со счетом 3:0. Брайан Хейнен открыл счет уже на 10-й минуте, а затем отличился Кристиан Равыч (22-я минута). Рафию Дуросинми довел дело до разгрома на 32-й минуте, получив передачу от Дзюня Ито, который ассистировал и в первом голе. Эта победа стала важной перед встречей с «Сент-Трюйденом», которому «Генк» уступил 0:1 всего месяц назад (08.11.26), что делает предстоящий матч шансом для реванша.
Интересные факты для ставок
- «Обе забьют» сыграло в двух из шести последних матчей «Генка».
- Ориентировочный состав: Жосюэ Нденге Конголо, Брайан Хейнен, Дзюня Ито, Дан Хейманс, Кевин Амаро, Ноа Адееджи-Стернберг, Лука Бругманс, Рафию Дуросинми.
Прогноз и ставки
«Сент-Трюйден» идет третьим в таблице. «Генк» переживает тяжелые времена и расположился только на седьмой строчке, так что расклад перед матчем явно в пользу хозяев поля. Недавняя победа над «Хайдук Сплит» со счетом 2:0 показала, что дожимать соперника «Сент-Трюйден» умеет. Месяц назад «Генк» уступил в очной встрече 0:1, а сейчас чередует победы с поражениями. Поэтому ждем, что хозяева удержат свои очки и не дадут гостям взять реванш.
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Ставка «Сент-Трюйден» не проиграет
«Сент-Трюйден» уступил лишь 2 раз в последних 6 матчах.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 16 из 20 последних встреч «Сент-Трюйден» и в 11 из 20 игр «Генк».
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