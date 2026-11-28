Текущая форма

«Точиги» идет на 7-м месте из 20 команд и держится в первой десятке Джей-лиги 3. Клуб вернулся в третий дивизион после вылета из Джей-лиги 2 в 2024 году, так что нынешняя позиция выглядит солидным достижением. Ёсими Хамасаки помог коллективу найти баланс, и теперь команда входит в число основных претендентов на плей-офф, прибавляя к финишу сезона.

На отрезке из шести последних матчей «Точиги» смотрится уверенно. Четыре победы и лишь одно поражение при разнице мячей 6:1. Оборона держит марку, трижды команда ушла с поля без пропущенных мячей. «Нара Клуб» обыгран 1:0, «Зеспакусацу» дважды по 2:0. Единственная осечка случилась три дня назад в игре с «ФК Осака» (0:1), зато общий ход серии показывает, что коллектив набрал нужный ритм и способен решать задачи на классе.

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