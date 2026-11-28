Точиги — Сагамихара: прогноз на матч Джей-лига 3 (Япония)
«Точиги» 29 ноября 2026 года на своем поле примет «Сагамихара» в рамках Джей-лиги 3 (Япония). Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и какие ставки выбрать? Рекомендуем обратиться к нашему прогнозу за основными ставками на матч.
Анализ команд
Текущая форма
«Точиги» идет на 7-м месте из 20 команд и держится в первой десятке Джей-лиги 3. Клуб вернулся в третий дивизион после вылета из Джей-лиги 2 в 2024 году, так что нынешняя позиция выглядит солидным достижением. Ёсими Хамасаки помог коллективу найти баланс, и теперь команда входит в число основных претендентов на плей-офф, прибавляя к финишу сезона.
На отрезке из шести последних матчей «Точиги» смотрится уверенно. Четыре победы и лишь одно поражение при разнице мячей 6:1. Оборона держит марку, трижды команда ушла с поля без пропущенных мячей. «Нара Клуб» обыгран 1:0, «Зеспакусацу» дважды по 2:0. Единственная осечка случилась три дня назад в игре с «ФК Осака» (0:1), зато общий ход серии показывает, что коллектив набрал нужный ритм и способен решать задачи на классе.
Интересные факты для ставок
- В последних 6 матчах «Точиги» забила 6 голов (в среднем 1 за игру).
- Турнирное положение: Занимает 7-е место из 20 команд в сезоне 2025 года.
- В лазарете: Тайси Нагаи.
- Ориентировочный состав: Таширо Рюга, Юто Кимура, Рента Хигаси, Сюня Сузуки, Кота Осоне, Харуки Цуцуми, Тайси Нагаи, Тоя Мёган.
Текущая форма
«Сагамихара» занимает 12-е место в таблице Джей-лиги 3. В последнее время команда прибавила и оторвалась от нижней части за счет резкого всплеска результативности. Атака у клуба из Японии сейчас одна из самых стабильных в чемпионате. Последние матчи «Сагамихара» превратила в демонстрацию своего потенциала и уверенно набирает очки в борьбе за середину таблицы.
Пик формы гостей пришелся на матч с «Эхиме ФК», где команда Юки Ричарда Стальфа разгромила соперника со счетом 3:0. Юдай Токунга открыл счет на 1-й минуте, на 7-й отдал голевую передачу Ёхэю Окуяме, а на 27-й Масато Хандаи снял вопросы о победителе. В той же серии коллектив так же уверенно обыграл «Нара Клуб» (4:0), так что и в атаке, и в обороне он смотрелся убедительно.
Интересные факты для ставок
- Убедительный ход: «Сагамихара» выиграла 5 из 6 последних матчей.
- Сезон 2025 года команда завершила на 12-м месте среди 20 участников.
- Ориентировочный состав: Мин-хо Ким, Ёхей Окуяма, Кевин Пытлик, Ко Ватахики, Сора Окита, Юдай Токунга, Такато Такэути, Тайра Маэда.
Прогноз и ставки
«Сагамихара» поймала ход и выиграла пять из шести последних встреч, а «Нара Клуб» разгромила со счетом 4:0. Хозяева поля идут на седьмом месте в таблице, и в атаке у них скромнее: за такой же отрезок они забили всего шесть голов. Гости на подъеме и умеют навязывать свою игру, поэтому ждем, что очки в этом матче они не растеряют.
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Тренды
Ставка «Сагамихара» не проиграет
«Сагамихара» не проигрывал в 1 из 1 последних очных встреч.
Ставка Тотал голов меньше 2.5
Тотал меньше 2.5 удерживался в 15 из 20 последних встреч «Точиги» и в 9 из 20 игр «Сагамихара».
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