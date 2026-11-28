Текущая форма

В Индонезийской Суперлиге «Пусаманиа Борнео» держится на втором месте и по игре заметно выделяется среди 18 участников турнира. Правда, на отрезке из шести последних встреч стабильность у команды пропала. За это время забито 7 мячей и столько же пропущено, победы чередуются с болезненными осечками, так что уверенно доводить дело до победы получается не всегда.

Оборона дала трещину. Поражение от «Персита Тангеранг» со счетом 2:3 стало наглядным примером нестабильности и высветило уязвимость в защите. Хуан Вилья открыл счет с пенальти на 35-й минуте, а Иаго Мендонса на 58-й удвоил преимущество с передачи Вильи. Удержать результат не получилось. Команде Хоакина Гомеса нужно срочно найти ключи к воротам соперников, чтобы не упустить лидерство в борьбе за титул.

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