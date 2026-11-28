Пусаманиа Борнео — Персик Кедири: прогноз на матч Индонезийская Суперлига
«Пусаманиа Борнео» 29 ноября 2026 года встретится с «Персик Кедири» в матче Индонезийской Суперлиги. Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Подробности и выбор ставок ищите в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
В Индонезийской Суперлиге «Пусаманиа Борнео» держится на втором месте и по игре заметно выделяется среди 18 участников турнира. Правда, на отрезке из шести последних встреч стабильность у команды пропала. За это время забито 7 мячей и столько же пропущено, победы чередуются с болезненными осечками, так что уверенно доводить дело до победы получается не всегда.
Оборона дала трещину. Поражение от «Персита Тангеранг» со счетом 2:3 стало наглядным примером нестабильности и высветило уязвимость в защите. Хуан Вилья открыл счет с пенальти на 35-й минуте, а Иаго Мендонса на 58-й удвоил преимущество с передачи Вильи. Удержать результат не получилось. Команде Хоакина Гомеса нужно срочно найти ключи к воротам соперников, чтобы не упустить лидерство в борьбе за титул.
Интересные факты для ставок
- За последние шесть матчей «Пусаманиа Борнео» пропускает в среднем 1.2 гола за игру.
- Ориентировочный состав: Команг Тегух, Иаго Мендонса, Кристиан, Рахмад Данди Сонриза, Сауса, Адитья Уарман, Аскал Хабиб Алтарик, Хуан Вилья.
Текущая форма
«Персик Кедири» занимает лишь 12-е место из 18 клубов Индонезийской Суперлиги и находится в зоне риска. Сезон для «Белых тигров» сложился тяжело. В последних шести матчах команда выиграла трижды и проиграла два раза, а мячи разделились ровно поровну: 10 забитых и 10 пропущенных. Нулевой баланс говорит о том, что коллектив Маркоса Рейны пока не нашел стабильной игры и чередует удачные матчи с серьезными провалами.
Оборона «Персик Кедири» откровенно поплыла в конце октября, когда команда крупно уступила «Персите Тангеранг» со счетом 1:5. Правда, затем положение выправилось. Три дня назад «Отряд Джайябаи» уверенно переиграл «ФК Делтрас» (3:0), а до того справился с «Персис Соло» (2:0). В последнем матче два гола забил Асраф Дзаки, еще один мяч на счету Хосе Энрике, и клуб победил с перевесом в три мяча, на время закрыв вопросы в атаке.
Интересные факты для ставок
- В последних шести матчах «Персик Кедири» забила 10 голов, в среднем 1.7 за игру.
- Ориентировочный состав: Андика Рамадхани, Алризки Альтаф, Кико, Марсело Дьяло, Ренди Санжая, Иманоль Гарсия, Фариз Занадин, Эрнесто Гомес.
Прогноз и ставки
«Персик Кедири» пытается выбраться из зоны риска, и победа 3:0 над «ФК Делтрас» стала для команды важным шагом в этом направлении. «Пусаманиа Борнео» держится высоко в таблице, но играет неровно, а в последнем матче пропустил три мяча от «Перситы Тангеранг». Гости в последних встречах забивают чаще, чем пропускают, у хозяев же оборона пока не держит удар. Поэтому ждем, что «Персик Кедири» продержит интригу до финального свистка.
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Ставка «Персик Кедири» не проиграет
«Персик Кедири» уступил лишь 2 раз в последних 6 матчах.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 9 из 20 последних встреч «Пусаманиа Борнео» и в 11 из 20 игр «Персик Кедири».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 4 из 6 последних встреч «Пусаманиа Борнео» и в 2 из 6 игр «Персик Кедири».
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