Текущая форма

Сезон в Эредивизи «Ден Хааг» проводит неровно. Яркие победы над грандами чередуются с осечками против аутсайдеров, а команда идет в зоне риска, где каждое очко на вес золота. В шести последних встречах набралось лишь две победы, при 8 забитых мячах и 10 пропущенных, и оборона пока оставляет желать лучшего.

В прошедшем матче команда получила серьезный урок от «Аякса» и проиграла со счетом 0:3. Разница в классе видна сразу. Соперник с первых минут навязывает свою игру. Зато раньше клуб прервал череду неудач. Он обыграл «Спарту Роттердам» (3:1) и «ПСВ Эйндховен» (2:1), а заодно показал, что с лидерами биться умеет. Правда, поражения от «Зволле» (0:1) и «Херенвена» (2:3) говорят о другом. Доводить до победы матчи с равными соперниками у команды пока не получается.

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