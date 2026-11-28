Ден Хааг — Утрехт: прогноз на матч Эредивизи
29 ноября 2026 года «Ден Хааг» и «Утрехт» проведут матч турнира Эредивизи. Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
Сезон в Эредивизи «Ден Хааг» проводит неровно. Яркие победы над грандами чередуются с осечками против аутсайдеров, а команда идет в зоне риска, где каждое очко на вес золота. В шести последних встречах набралось лишь две победы, при 8 забитых мячах и 10 пропущенных, и оборона пока оставляет желать лучшего.
В прошедшем матче команда получила серьезный урок от «Аякса» и проиграла со счетом 0:3. Разница в классе видна сразу. Соперник с первых минут навязывает свою игру. Зато раньше клуб прервал череду неудач. Он обыграл «Спарту Роттердам» (3:1) и «ПСВ Эйндховен» (2:1), а заодно показал, что с лидерами биться умеет. Правда, поражения от «Зволле» (0:1) и «Херенвена» (2:3) говорят о другом. Доводить до победы матчи с равными соперниками у команды пока не получается.
Интересные факты для ставок
- «Ден Хааг» проиграл 3 из 6 последних матчей, и этот отрезок получился нестабильным.
- За этот отрезок тотал больше 2.5 голов проходил в четырех встречах из шести.
- В лазарете: Донат Барань, Кэмерон Пёпьон, Алекс Посо, Янник Эдуардо.
- Ориентировочный состав: Килиан Никиэма, Паскаль Мулдер, Юхо Кило, Найджел Томас, Маттео Уэм, Эдуардо Янник, Матей Шин, Милиан Хименес.
Текущая форма
К очередному туру Эредивизи «Утрехт» подходит с заметными трудностями в обороне и идет только шестым в таблице, где всего 18 участников. Клуб остается единственным за пределами «Большой тройки», который никогда не покидал высший дивизион, однако сезон 2025–26 годов для команды из Нидерландов получается очень неровным.
Хуже всего сейчас серия из трех поражений кряду. В нее вошли недавние матчи с «Камбюром» (2:3), «ФК Неймеген» (2:3) и «Стормвогелс Телстар» (2:4). В игре с «Камбюром» Артем Степанов открыл счет уже на 1-й минуте с передачи Йориса Ван Оверима, но через 21 минуту Сем ван Дуйн восстановил равновесие после паса Адриана Блейка, и последнее слово осталось за соперником. При исполняющем обязанности главного тренера Марке Оттене команда пропустила 12 голов за последние шесть матчей, так что оборона перед решающими играми выглядит самым уязвимым местом.
Интересные факты для ставок
- За последние шесть матчей «Утрехт» в среднем пропускает по два мяча от соперников.
- В лазарете: Милиано Йонатанс, Ноа Охио.
- Ориентировочный состав: Сибе Хореманс, Уалид Агугил, Йоанн Кэтлин, Матисс Дидден, Пер Клоостербор, Мариус Брохольм, Николас Панагиоту, Артем Степанов.
Прогноз и ставки
Оборона «Утрехта» совсем разладилась. В шести последних встречах команда пропустила 12 мячей, и среди этих матчей был разгром от «Телстара» со счетом 2:4. Хозяева поля тоже играют неровно и чередуют победы над грандами с поражениями от аутсайдеров, так что предсказать их результат трудно. При этом в девяти из десяти последних матчей обеих команд забивали минимум два гола, поэтому открытый футбол с моментами у обеих сторон кажется нам наиболее вероятным развитием игры.
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Ставка Тотал голов больше 2.5
Тотал больше 2.5 проходил в 10 из 20 последних встреч «Ден Хааг» и в 11 из 20 игр «Утрехт».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 4 из 6 последних встреч «Ден Хааг» и в 5 из 6 игр «Утрехт».
Ставка «Утрехт» не проиграет
«Утрехт» уступил лишь 3 раз в последних 6 матчах.
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