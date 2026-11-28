Суонси — Кардифф Сити: прогноз на матч Чемпионшип
«Суонси» 29 ноября 2026 года встретится с «Кардифф Сити» в матче Чемпионшипа. Команды уже совсем недавно встречались друг с другом, поэтому дополнительный контекст перед игрой сохраняется. Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Подробности и выбор ставок ищите в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Суонси» в нынешнем сезоне Чемпионшипа демонстрирует нестабильную игру. За уверенными успехами следуют тяжелые неудачи, и 11-е место в таблице из 24 команд лишь на первый взгляд выглядит стабильным, поскольку за этой позицией скрывается явная неровность результатов. Коллектив, которым временно руководит Эшли Уильямс, пока не нащупал положительную тенденцию, поэтому яркие победы чередуются с провалами.
Шесть последних туров принесли «Суонси» только одну победу. Разгром «Блэкберн Роверс» со счетом 4:0 остался единственным поводом для радости, а в остальных пяти матчах команда уступила. Поражение от «Бирмингем Сити» 7 ноября со счетом 1:2 вновь показало, что команда не умеет доводить матчи до нужного результата, а недавняя неудача против «Мидлсбро» (1:2) только ухудшила положение. Единственный гол в последней игре забил Джозеф Опоку на 22-й минуте, но это не спасло команду, поэтому даже хорошее начало не гарантирует благоприятного исхода.
Интересные факты для ставок
- «Суонси» проиграл четыре из шести последних матчей, отрезок получился нестабильным.
- В лазарете: Кэмерон Бёрджесс.
- Ориентировочный состав: Ом Чжи Сун, Стефен Эуштакиу, Мелкер Видель, Лоренс Вигуро, Джош Ки, Бен Кабанго, Стивен Уэлш, Филип Лисах.
Текущая форма
«Кардифф Сити» держится вторым в таблице Чемпионшипа, но запас уверенности у команды иссяк, и дальнейший прогресс под вопросом. В дерби с «Суонси» валлийцы традиционно смотрятся сильно, правда сейчас коллектив из Уэльса крайне уязвим и растерял ритм после удачного старта сезона.
«Синие птицы» не оправились от разгрома в матче с «Престон Норт Энд» (0:4) четыре дня назад, а перед этим уступили «Норвич Сити» (1:2). Два крупных провала подряд, и оборона команды Брайана Барри-Мёрфи выглядит совсем нестабильно. За последние шесть матчей у коллектива всего две победы, результативная над «Бернли» (5:4) и сухая над «Бирмингем Сити» (1:0). В последних очных встречах «Кардифф» тоже не удержал преимущество и проиграл тому же «Бирмингему» со счетом 1:2. Против команд среднего уровня защита снова дала сбой.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Кардифф Сити» сохранял ворота на замке лишь в одном матче из шести.
- «Кардифф Сити» проиграл три из шести последних матчей, и отрезок получился неровным.
- В лазарете: Габриэль Ошо.
- Ориентировочный состав: Ронан Кпакио, Олли Таннер, Натан Тротт, Алекс Робертсон, Киан Эшфорд, Юсеф Салех, Кристян Бьелик, Уильям Фиш.
Прогноз и ставки
Валлийское дерби обещает выйти открытым. В последних десяти встречах обе команды регулярно и забивали, и пропускали. «Кардифф Сити» недавно проиграл «Престону» 0:4, и оборона у него развалилась. Дома «Суонси» тоже нестабилен, четыре поражения в шести последних матчах. Очные встречи последних лет выходили результативными, а защита гостей сейчас не в порядке, поэтому ждем продолжения результативного футбола.
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Ставка Тотал голов больше 2.5
Тотал больше 2.5 проходил в 13 из 20 последних встреч «Суонси» и в 14 из 20 игр «Кардифф Сити».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 4 из 6 последних встреч «Суонси» и в 3 из 6 игр «Кардифф Сити».
Ставка «Кардифф Сити» не проиграет
«Кардифф Сити» уступил лишь 3 раз в последних 6 матчах.
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