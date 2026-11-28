Текущая форма

«Суонси» в нынешнем сезоне Чемпионшипа демонстрирует нестабильную игру. За уверенными успехами следуют тяжелые неудачи, и 11-е место в таблице из 24 команд лишь на первый взгляд выглядит стабильным, поскольку за этой позицией скрывается явная неровность результатов. Коллектив, которым временно руководит Эшли Уильямс, пока не нащупал положительную тенденцию, поэтому яркие победы чередуются с провалами.

Шесть последних туров принесли «Суонси» только одну победу. Разгром «Блэкберн Роверс» со счетом 4:0 остался единственным поводом для радости, а в остальных пяти матчах команда уступила. Поражение от «Бирмингем Сити» 7 ноября со счетом 1:2 вновь показало, что команда не умеет доводить матчи до нужного результата, а недавняя неудача против «Мидлсбро» (1:2) только ухудшила положение. Единственный гол в последней игре забил Джозеф Опоку на 22-й минуте, но это не спасло команду, поэтому даже хорошее начало не гарантирует благоприятного исхода.

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