Торос — Челмет: прогноз на матч ВХЛ
«Торос» 29 ноября 2026 года на своем льду примет «Челмет» в рамках ВХЛ. Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и какие ставки выбрать? Рекомендуем обратиться к нашему прогнозу за основными ставками на матч.
Анализ команд
Текущая форма
В нынешнем сезоне ВХЛ «Торос» входит в число главных фаворитов, и команда из Нефтекамска пока уверенно подтверждает этот статус. На отрезке из шести матчей у нее только победы, без единого поражения, так что коллектив на ходу и держится в числе лидеров.
Команда Николая Воеводина показывает отличную результативность. За шесть встреч она забросила 23 шайбы и пропустила 12. День назад хозяева одержали важную победу над «Магниткой» со счетом 2:1, а до этого уверенно обыграли «Южный Урал» (4:3) и разгромили «Ижсталь» (6:1). С такой стабильностью и мощной атакой клуб из Башкирии остается одним из самых опасных соперников в лиге.
Интересные факты для ставок
- В последних 6 матчах команда в среднем пропускает 2 шайбы за игру.
- Ориентировочный состав: Бай Ю. Илдан Газимов, Виталий Будницкий, Прокор Корбит, Булат Ахсянов, Царегородцев М. Пыхтин Д. Хафзетдинов А.
Текущая форма
«Челмет» давно буксует. Нестабильность у команды Марата Аскарова тянется так долго, что стала уже хронической. За шесть последних матчей коллектив выиграл всего дважды и пропустил в свои ворота 22 шайбы, так что оборона выглядит откровенно уязвимой. Забить в нужный момент тоже не получается, и теперь команда рискует оказаться в нижней части таблицы ВХЛ.
Свежая встреча с «Молот-Прикамье» вышла самой тревожной, команда уступила крупно со счетом 3:5. Второе поражение кряду случилось после матча с «Кристалл Саратов» (1:5), где гости тоже не уберегли свои ворота. Раньше получалось обыгрывать «Дизель» (5:4) и «Тамбов» (4:0), зато сейчас и реализация, и игра в обороне требуют срочных перемен, иначе череда неудач может затянуться.
Интересные факты для ставок
- «Челмет» переживает тяжелый отрезок. В 6 последних матчах у команды 4 поражения.
- Ориентировочный состав: Утенков Д. Бородин А. Коваленко А. Зиновьев И. Шаров А. Мокин М. Семенихин М. Исаков Й.
Прогноз и ставки
«Торос» набрал отличный ход: шесть побед подряд, а в этом отрезке команда забросила 23 шайбы. Среди этих успехов были уверенные победы над «Южным Уралом» и «Ижсталью». А вот «Челмет» в последних шести матчах пропустил 22 шайбы, и оборона у него развалилась. Разгромные поражения от «Молота-Прикамья» и «Кристалла» это подтверждают. Разница в классе и стабильности видна сразу. Хозяева льда должны с первых минут взять игру под контроль и не дать гостям шансов переломить ход встречи.
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Ставка Победа «Торос»
На отрезке из 6 встреч у «Торос» 6 побед и 0 поражений.
Ставка Тотал шайб больше 3.5
Тотал больше 3.5 проходил в 11 из 20 последних встреч «Торос» и в 18 из 20 игр «Челмет».
Ставка Индивидуальный тотал «Торос» больше 2.5
Отметку 2.5 «Торос» пробивал в 11 из 20 последних встреч.
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