Текущая форма

В нынешнем сезоне ВХЛ «Торос» входит в число главных фаворитов, и команда из Нефтекамска пока уверенно подтверждает этот статус. На отрезке из шести матчей у нее только победы, без единого поражения, так что коллектив на ходу и держится в числе лидеров.

Команда Николая Воеводина показывает отличную результативность. За шесть встреч она забросила 23 шайбы и пропустила 12. День назад хозяева одержали важную победу над «Магниткой» со счетом 2:1, а до этого уверенно обыграли «Южный Урал» (4:3) и разгромили «Ижсталь» (6:1). С такой стабильностью и мощной атакой клуб из Башкирии остается одним из самых опасных соперников в лиге.

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