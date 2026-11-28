Университатя — Динамо Бх: прогноз на матч СуперЛига (Румыния)
«Университатя» 28 ноября 2026 года встретится с «Динамо Бх» в матче СуперЛиги (Румыния). Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и на какие ставки сделать выбор? Подробности и варианты для прогноза ищите в нашем материале.
Анализ команд
Текущая форма
«Университатя» подходит к концовке сезона с грузом ответственности. Действующий чемпион СуперЛиги (Румыния) обязан держать марку, но последние матчи заставляют насторожиться. Бело-голубые по-прежнему лидируют в турнирной таблице, хотя на вершине держатся уже не так уверенно. Ноябрь выдался для клуба нестабильным.
Выдержит ли оборона команды Филипе Коэльо серьезное давление? Ответ клуб получил два дня назад, крупно уступив «Брайтон энд Хоув Альбион» со счетом 0:4. Зато с УТА Арад вышло уверенно, 6:2, а «Эгнатию» обыграли сухо, 2:0. «Студенты» пока не нашли универсального рецепта против топ-соперников.
Интересные факты для ставок
- «Университатя» не открывала счет в 2 встречах из 6.
- Ориентировочный состав: Самуэль Телеш, Тудор Бэлуту, Александру Чикалду, Давид Матея, Александр Романчук, Владимир Скрецию, Штефан Байарам, Лоренциу Попеску.
Текущая форма
«Динамо Бх» подходит к следующему туру СуперЛиги (Румыния) с четкой задачей закрепиться в элите, и четвертое место в таблице выглядит прочной опорой для этой цели. Правда, одному из самых титулованных клубов страны сейчас непросто. Ровного ритма у команды нет, уверенные победы чередуются с досадными провалами.
Оборона буковинцев регулярно дает сбои. Еще месяц назад команда Нуно Кампоса разгромила «Чиндию Тарговисте» со счетом 5:2, а в последних двух турах пропустила три мяча и не забила ни одного в ответ. Особенно болезненным выдалось поражение от «Петролул Плоешти» (0:1) неделю назад. Гости так и не смогли сломить сопротивление соперника и впервые на этом отрезке ушли с поля без забитых голов, поэтому надежность их атаки в плотных матчах теперь под вопросом.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Динамо Бх» не пропустило в 2 матчах из 6.
- Ориентировочный состав: Никита Стойнов, Дин Зандберген, Алаа Беллааруш, Давид Иримия, Дэнни Армстронг, Мартин Паскуаль, Рауль Опруч, Андрей Мэрджинян.
Прогноз и ставки
«Университатя» еще не отошла от разгрома в матче с «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:4), но действующему чемпиону не пристало отмалчиваться на своем поле. На дистанции чемпионата «Динамо Бх» держится четвертым, правда, в обороне гостей то и дело случаются грубые промахи, и недавнее поражение от «Петролул Плоешти» это лишний раз показало. Соперник нестабилен, а хозяева горят желанием реабилитироваться, поэтому ждем, что «Университатя» не уйдет с поля без очков.
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Ставка «Университатя» не проиграет
«Университатя» уступил лишь 1 раз в последних 6 матчах.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 16 из 20 последних встреч «Университатя» и в 12 из 20 игр «Динамо Бх».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 3 из 6 последних встреч «Университатя» и в 3 из 6 игр «Динамо Бх».
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