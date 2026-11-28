Текущая форма

«Университатя» подходит к концовке сезона с грузом ответственности. Действующий чемпион СуперЛиги (Румыния) обязан держать марку, но последние матчи заставляют насторожиться. Бело-голубые по-прежнему лидируют в турнирной таблице, хотя на вершине держатся уже не так уверенно. Ноябрь выдался для клуба нестабильным.

Выдержит ли оборона команды Филипе Коэльо серьезное давление? Ответ клуб получил два дня назад, крупно уступив «Брайтон энд Хоув Альбион» со счетом 0:4. Зато с УТА Арад вышло уверенно, 6:2, а «Эгнатию» обыграли сухо, 2:0. «Студенты» пока не нашли универсального рецепта против топ-соперников.

Интересные факты для ставок